VNESRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VNESHFINBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VNESHFINBANK

Adresa pobočky

UL. KOMMUNAROV 61/42

Kód pobočky

VNESRU21XXX

Název banky

VNESHFINBANK

Město

KRASNODAR

VNESRU21XXX

Banka VNESHFINBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VNESHFINBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky VNESHFINBANK.

Pobočky VNESHFINBANK

VNESRU21XXX

UL. KOMMUNAROV 61/42, KRASNODAR, 350000

VNESRU2KXXX

VOLZHSKAYA 47, KRASNODAR, 350059

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.