VLADRU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK

Adresa pobočky

LENINA PROSPEKT 35D

Kód pobočky

VLADRU22XXX

Název banky

JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK

Město

VLADIMIR

VLADRU22XXX

Banka JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK.

Pobočky JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK

VLADRU22XXX

LENINA PROSPEKT 35D, VLADIMIR, 600015

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.