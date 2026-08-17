VITYRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB 'VITYAZ' LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB 'VITYAZ' LTD

Adresa pobočky

BOTANICHESKIY PEREULOK 14/3

Kód pobočky

VITYRUM1XXX

Název banky

CB 'VITYAZ' LTD

Město

MOSCOW

VITYRUM1XXX

Banka CB 'VITYAZ' LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB 'VITYAZ' LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky CB 'VITYAZ' LTD.

Pobočky CB 'VITYAZ' LTD

VITYRUM1XXX

BOTANICHESKIY PEREULOK 14/3, MOSCOW, 129090

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.