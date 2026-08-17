VFISIT21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A. pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.

Adresa pobočky

VIA RAIMONDO D'ARONCO, 30

Kód pobočky

XXX

Název banky

VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.

Město

UDINE

VFISIT21XXX

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 434,13 CZK

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

  • Můžete ušetřit až 434,13 CZK

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Itálie

1. Chcete poslat peníze do země Itálie

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.

2. Vyberte a pošlete EUR

2. Vyberte a pošlete EUR

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A..

Pobočky VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A.

VFISIT21XXX

VIA RAIMONDO D'ARONCO, 30, UDINE, 33100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.