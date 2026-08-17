VECOVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VESTCORPARTNERS C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VESTCORPARTNERS C.A.

Adresa pobočky

PLAZA LA CASTELLANA TORRE

Kód pobočky

VECOVEC1XXX

Název banky

VESTCORPARTNERS C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

VECOVEC1XXX

Banka VESTCORPARTNERS C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VESTCORPARTNERS C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky VESTCORPARTNERS C.A..

Pobočky VESTCORPARTNERS C.A.

VECOVEC1XXX

PLAZA LA CASTELLANA TORRE, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.