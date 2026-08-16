VAVEVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A.

Adresa pobočky

ESQ. DE SAN FRANCISCO AV. UNIV

Kód pobočky

VAVEVEC1XXX

Název banky

VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

VAVEVEC1XXX

Banka VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A..

Pobočky VALORES VENCRED - CASA DE BOLSA S.A.

VAVEVEC1XXX

ESQ. DE SAN FRANCISCO AV. UNIV, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.