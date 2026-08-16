URCERU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE

Adresa pobočky

KOLMOGOROVA STREET 3 A 2

Kód pobočky

URCERU41XXX

Název banky

URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE

Město

Yekaterinburg

URCERU41XXX

Banka URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE.

Pobočky URALS REGIONAL CURRENCY EXCHANGE

URCERU41XXX

KOLMOGOROVA STREET 3 A 2, Yekaterinburg, 620034

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.