URACRU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL

Adresa pobočky

RIASANSKY STR. 10

Kód pobočky

URACRU41XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL

Město

UFA

URACRU41XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL BANK URALSKY KAPITAL

URACRU41XXX

RIASANSKY STR. 10, UFA, 450071

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.