UPBCRU43XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK'
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK'
SVOBODY STR 97 - CHELYABINSK
UPBCRU43XXX
JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK'
CHELYABINSK
Banka JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK' není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK'.
Pobočky JOINT STOCK 'URALS INDUSTRIAL BANK'
UPBCRU41XXX
SVOBODY STR 9 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 454090
UPBCRU43XXX
SVOBODY STR 97 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 454090
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.