UNRSRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED RESERVE BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNITED RESERVE BANK

Adresa pobočky

LENINSKAYA SLOBODA ST 19

Kód pobočky

UNRSRUM1XXX

Název banky

UNITED RESERVE BANK

Město

MOSCOW

UNRSRUM1XXX

Banka UNITED RESERVE BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky UNITED RESERVE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED RESERVE BANK.

Pobočky UNITED RESERVE BANK

UNRSRUM1XXX

LENINSKAYA SLOBODA ST 19, MOSCOW, 115280

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.