UNFBJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky UNION FINANCIAL BROKERAGE
Detaily kódu Swift
UNION FINANCIAL BROKERAGE
AMMAN STREET
UNFBJOA1XXX
UNION FINANCIAL BROKERAGE
IRBID
Banka UNION FINANCIAL BROKERAGE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky UNION FINANCIAL BROKERAGE
Najděte kódy Swift různých poboček banky UNION FINANCIAL BROKERAGE.
Pobočky UNION FINANCIAL BROKERAGE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.