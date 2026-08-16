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Jak Wise funguje
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Kódy Swift banky UNICREDIT SPA
Najděte kódy Swift různých poboček banky UNICREDIT SPA.
Pobočky UNICREDIT SPA
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PIAZZA ZAMARA, 12, PALAZZOLO SULL'OGLIO, 25036
UNCRITM1003
VIA OTTAVIANO, 48, ROMA, 00192
UNCRITM1006
VIA UGO OJETTI, 149, ROMA, 00137
UNCRITM100X
PIAZZA ANTONIO TAMBORINO, 1, MAGLIE, 73024
UNCRITM100Y
VIA DOMENICO CHIODO, 67, LA SPEZIA, 19121
UNCRITM1011
VIA TORINO, 68A, BIELLA, 13900
UNCRITM1013
PIAZZALE DELLE PROVINCIE, 4, ROMA, 00162
UNCRITM1014
V.LE DUCA D'AOSTA ANG. VITT, BORGOSESIA, 13011
UNCRITM1015
VIA GIACINTO CARINI, 58B, ROMA, 00152
UNCRITM1018
PIAZZA IRNERIO, 65, ROMA, 00165
UNCRITM1019
VIA TUSCOLANA, 733, ROMA, 00175
UNCRITM101A
VIA GIUSEPPE LA FARINA, 14B, PALERMO, 90141
UNCRITM101L
V.LE CAPITAN CONSALVO, 6-8-10-14, ROMA, 00122
UNCRITM101N
VIALE FRATELLI CASIRAGHI, 54, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
UNCRITM101Y
VIA DON GIOVANNI MINZONI, 21N, NOVI LIGURE, 15067
UNCRITM1020
VIA DEI CASTANI, 116A, ROMA, 00172
UNCRITM1021
VIA ROMA, 46, ADRO, 25030
UNCRITM1022
VIA EMILIA PONENTE, 12, BOLOGNA, 40133
UNCRITM1023
VIA CAREBBIO, 8, CAZZAGO SAN MARTINO, 25046
UNCRITM1025
V.LE MELLINI, 3, CHIARI, 25032
UNCRITM1026
VIA M. E. LEPIDO BORGO PANIGALE, 8, BOLOGNA, 40132
UNCRITM1027
PIAZZA LUCA MARENZIO, 30, COCCAGLIO, 25030
UNCRITM1028
VIA DELLA VALLE, 3, MONTICELLI BRUSATI, 25040
UNCRITM1029
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 54, ORZINUOVI, 25034
UNCRITM1030
PIAZZALE EUGENIO MORELLI, 41, ROMA, 00151
UNCRITM1033
CORSO BONOMELLI, 87, ROVATO, 25038
UNCRITM1034
VIA ORZINUOVI, 91, BRESCIA, 25125
UNCRITM1035
LARGO RENATO ANGIOLILLO, 7, ROMA, 00139
UNCRITM1037
PIAZZA BARBERINI, 40, ROMA, 00187
UNCRITM1038
VIA NICOSTRATO CASTELLINI, 20, BRESCIA, 25123
UNCRITM1039
VIA CREMONA, 197, BRESCIA, 25124
UNCRITM103Y
VIA FRANCESCO PETRARCA, 2, GENOVA, 16121
UNCRITM1040
PIAZZA GIUSEPPE ZANARDELLI, 41, GAVARDO, 25085
UNCRITM1041
PIAZZA PORTEGAIA, 5, LUMEZZANE, 25065
UNCRITM1042
VIA DELLA REPUBBLICA, 10, SAREZZO, 25068
UNCRITM1044
VIA PROVINCIALE, 34, ALZANO LOMBARDO, 24022
UNCRITM1045
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 51, FERRARA, 44100
UNCRITM1047
VIA MILANO, 15, CASSANO D'ADDA, 20062
UNCRITM1048
VIA ROMA, 84, ISEO, 25049
UNCRITM1049
GALLERIA DE AMICIS, 2, PAULLO, 20067
UNCRITM104Y
VIA G. MAZZINI, 38, ALPIGNANO, 10091
UNCRITM1050
PIAZZA GARIBALDI, 33, CREMA, 26013
UNCRITM1052
VIA GUGLIELMO MARCONI, 47, CIVIDATE AL PIANO, 24050
UNCRITM1053
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 333, SASSUOLO, 41049
UNCRITM1056
VIA S.M.ELISABETTA, 1, PALOSCO, 24050
UNCRITM1057
VIA PINDARO, 26, ROMA, 00125
UNCRITM1058
VIA DI VERMICINO, 53B, ROMA, 00133
UNCRITM105H
VIA E. GRELLA, 55, STURNO, 83055
UNCRITM105Y
AVENUE DU CONSEIL COMMIS, 17, AOSTA, 11100
UNCRITM1060
PIAZZA VITTORIO VENETO, 3, TELGATE, 24060
UNCRITM1062
VIA INDIPENDENZA S.EUFEMIA, 29, BRESCIA, 25135
UNCRITM1069
VIA PIAVE, 86, AZZATE, 21022
UNCRITM106H
PIAZZA DEL MUNICIPIO, SNC, FRIGENTO, 83040
UNCRITM106Y
PIAZZA SANTA MARTA, 3A, BIELLA, 13900
UNCRITM1070
VIA DELLA REPUBBLICA, 4-A, PARMA, 43121
UNCRITM1073
VIA BRUNO BUOZZI, 14C, BOLZANO, 39100
UNCRITM1075
VIA EMILIA S. STEFANO, 18-E, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1079
VIA GIORDANO BRUNO, 25, BORGOSATOLLO, 25010
UNCRITM107H
VIA L. CAPUANO, 59, BASELICE, 82020
UNCRITM1081
VIA SAN MARTINO, 26, BIASSONO, 20853
UNCRITM1084
VIA DELLA CHIESA, 152, BRESCIA, 25127
UNCRITM1086
VIA TRIUMPLINA, 164, BRESCIA, 25123
UNCRITM108Y
VIA TORINO, 72, CHIVASSO, 10034
UNCRITM1090
CORSO PALESTRO, 1R, BRESCIA, 25121
UNCRITM1091
PIAZZALE CESARE BATTISTI, 10, BRESCIA, 25128
UNCRITM1095
VIA DELLA PISANA, 1301, ROMA, 00163
UNCRITM1097
VIA MATTEOTTI, 300/Z, GARDONE VAL TROMPIA, 25063
UNCRITM109A
VIA VITTORIO VENETO, 37, BRESCIA, 25128
UNCRITM109H
VIA DON GIOVANNI MINZONI, 2-4, COMACCHIO, 44022
UNCRITM109Y
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 37, CIRIE', 10073
UNCRITM10AQ
CORSO PASSO BUOLE, 5A, ALA, 38061
UNCRITM10AS
VIA CROSARE, 1, ANDALO, 38010
UNCRITM10AT
VIA GUGLIELMO MARCONI, 11, ARCO, 38062
UNCRITM10AU
PIAZZA ROMA, 3, AVIO, 38063
UNCRITM10BM
VIA CESARE BATTISTI, 94, BASELGA DI PINE', 38042
UNCRITM10BP
PIAZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 15, BORGO VALSUGANA, 38051
UNCRITM10BQ
VIA DE PAREDA, 13, CANAZEI, 38032
UNCRITM10BT
VIA FRATELLI BRONZETTI, 8, CAVALESE, 38033
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VIA NOVEMBRE, 4 41, CEMBRA, 38034
UNCRITM10BV
PIAZZA MUNICIPIO, 4, GRUMES, 38030
UNCRITM10CN
CORSO DANTE ALIGHIERI, 29, CLES, 38023
UNCRITM10CV
PIAZZA LUIGI NEGRELLI, 1, FIERA DI PRIMIERO, 38054
UNCRITM10DM
VIA EMILIO COLPI, 132, FOLGARIA, 38064
UNCRITM10DN
PIAZZA SAN GIOVANNI, 33-35, FONDO, 38013
UNCRITM10DS
LOC. GIONGHI, 11, GIONGHI, LAVARONE, 38046
UNCRITM10DT
VIA ALCIDE DE GASPERI, 41, LAVIS, 38015
UNCRITM10DU
VIA DANTE ALIGHIERI, 26, LEVICO TERME, 38056
UNCRITM10DV
PIAZZA MARCONI, 6, LUSERNA, 38040
UNCRITM10EM
V.LE DOLOMITI DI BRENTA, 38, PINZOLO, 38086
UNCRITM10EN
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 2, MALE', 38027
UNCRITM10EP
PIAZZA CASSA DI RISPARMIO, 3, MEZZOLOMBARDO, 38017
UNCRITM10ES
PIAZZALE MALFATTI, 5, MORI, 38065
UNCRITM10ET
VIA PIER ANTONIO CASSONI, 26, LEDRO, 38060
UNCRITM10EU
VIA PENNELLA, 106, PERGINE VALSUGANA, 38057
UNCRITM10EV
VIA BUFFA SCHIEVANO, 3, PIEVE TESINO, 38050
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CORSO TRENTO, 55, PINZOLO, 38086
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VIA MARCONI, 8, PONTE ARCHE, COMANO TERME, 38070
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CORSO DOLOMITI, 15, PREDAZZO, 38037
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PIAZZA GARIBALDI, 3, RIVA DEL GARDA, 38066
UNCRITM10FT
PIAZZA ACHILLE LEONI, 4, ROVERETO, 38068
UNCRITM10FV
PIAZZA ANTONIO ROSMINI, 5, ROVERETO, 38068
UNCRITM10GP
PIAZZA FRANCESCO CORTELLA, 12, STORO, 38089
UNCRITM10GS
VIA DEL FORO, 1, TIONE DI TRENTO, 38079
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VIA GIACOMO MATTEOTTI, 30, TORBOLE, NAGO-TORBOLE, 38069
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VIA SAN GAETANO, 10, THIENE, 36010
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VIA ROMA, 84, TESERO, 38038
UNCRITM10HV
VIA GALILEO GALILEI, 1, TRENTO, 38122
UNCRITM10IO
VIA HERRSCHING, 1, RAVINA, TRENTO, 38040
UNCRITM10IQ
C.SO III NOVEMBRE, 130, TRENTO, 38100
UNCRITM10IR
VIA SOPRASSASSO, 14, GARDOLO, TRENTO, 38121
UNCRITM10IS
VIA QUINTILLO PERINI, 18, TRENTO, 38100
UNCRITM10IT
VIA F.LLI FONTANA, 34/1, TRENTO, 38122
UNCRITM10J1
PIAZZA MARTIRI, 3, CARPI, 41012
UNCRITM10J2
VIA CARLO MARX, 88, CARPI, 41012
UNCRITM10J3
PIAZZA I MAGGIO, 54, NOVI DI MODENA, 41016
UNCRITM10J4
VIA MAR IONIO, 4, FOSSOLI, 41010
UNCRITM10J5
VIA CHIESA SUD, 47, ROVERETO, 41030
UNCRITM10J6
VIA A. MANZONI, 64, CARPI, 41012
UNCRITM10J7
VIA IV NOVEMBRE, 2, SOLIERA, 41019
UNCRITM10J8
VIA FELICE CAVALLOTTI, 134, SASSUOLO, 41049
UNCRITM10MC
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 7, TRIESTE, 34122
UNCRITM10MD
PIAZZALE MONTE RE, 4, VILLA OPICINA, TRIESTE, 34151
UNCRITM10MG
PIAZZALE VALMAURA, 10, TRIESTE, 34149
UNCRITM10MH
VIA SISTIANA, 43-B, SISTIANA, DUINO-AURISINA, 34011
UNCRITM10ML
VIA BARBARIGA, 5-1, TRIESTE, 34135
UNCRITM10NA
PIAZZA DI CAVANA, 2, TRIESTE, 34121
UNCRITM10ND
VIALE MIRAMARE, 133, TRIESTE, 34136
UNCRITM10NE
BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 159, BAGNOLI ROSANDRA, 34018
UNCRITM10NF
PROSECCO, 161-1, PROSECCO, TRIESTE, 34151
UNCRITM10NG
VIA DELLE SETTEFONTANE, 24, TRIESTE, 34138
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VIA DEI PICCARDI, 3, TRIESTE, 34141
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L.GO FULVIO TOMIZZA, 1, TRIESTE, 34126
UNCRITM10NL
VIA VITTORIO LOCCHI, 34, TRIESTE, 34143
UNCRITM10OB
VIA ORSEOLO, ANG.VIALE EUROPA, GRADO, 34073
UNCRITM10OC
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9, MONFALCONE, 34074
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VIA ROMA, 26, MUGGIA, 34015
UNCRITM10OE
VIA SILVIO PELLICO, 3, TRIESTE, 34122
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CAMPO SAN GIACOMO, 19, TRIESTE, 34137
UNCRITM10PA
VIA DELLA CASSA DI RISPARMIO, 10, TRIESTE, 34121
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PADRICIANO, 99, BASOVIZZA, TRIESTE, 34149
UNCRITM10RG
VIA KENNEDY, 48-50, CAERANO DI SAN MARCO, 31031
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VIA GIULIA C-O CENTRO COMM.LE, 75-3, TRIESTE, 34126
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VIA DELLE SETTEFONTANE, 61, TRIESTE, 34138
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VIA FABIO SEVERO, 152, TRIESTE, 34127
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VIA SANDRO BOTTICELLI, 1, TRIESTE, 34128
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VIA DANTE, 1, GENOVA, 16121
UNCRITM1103
CORSO GASTALDI, ANG. VIA, GENOVA, 16145
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VIA PIACENZA, 198-L, MOLASSANA, 16138
UNCRITM1105
VIA V. EMANUELE, 346, AGIRA, 94011
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VIALE DEGLI AMMIRAGLI, 13, ROMA, 00136
UNCRITM110Y
CORSO CAVOUR, 30D, IVREA, 10015
UNCRITM1111
VIA DOMENICO FIASELLA, 29R, GENOVA, 16121
UNCRITM1112
PIAZZA BANCHI ANG.VIA PONTE REALE, GENOVA, 16123
UNCRITM1113
VIA FILIPPO CIVININI, 72, ROMA, 00197
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VIA CORSICA ANG. VIA BIXIO, 45-R, GENOVA, 16128
UNCRITM1116
VIALE VIRGILIO, 63, SUZZARA, 46029
UNCRITM1117
VIA CAPPUCCINI, 25, CERRO MAGGIORE, 20023
UNCRITM1120
VIA ROMA, 6, CASSINA DE' PECCHI, 20060
UNCRITM1121
VIA CONCEZIONE, 15, FINALE LIGURE, 17024
UNCRITM1123
PIAZZA PIO XI, 1, ROMA, 00165
UNCRITM1124
VIA ROMA, 12, OLGIATE COMASCO, 22077
UNCRITM1126
LARGO GAETANO LA LOGGIA, 19, ROMA, 00149
UNCRITM1127
VIA ROMA, 43, CASATENOVO, 23880
UNCRITM1129
VIA SAMPIERO DI BASTELICA, 90, ROMA, 00176
UNCRITM112L
PIAZZA MONSIGNOR GRASSI, 8-9, VERDELLO, 24049
UNCRITM112Y
CORSO STATI UNITI, 27, TORINO, 10128
UNCRITM1130
LARGO VALSOLDA, 7, ROMA, 00141
UNCRITM1131
VIA PASQUALE PASTORINO, 56-R, GENOVA, 16162
UNCRITM1132
VIA CORNIGLIANO, 101R, CORNIGLIANO, GENOVA, 16152
UNCRITM1133
PIAZZA PITTALUGA, 14R, NERVI, 16167
UNCRITM1134
VIALE P.SSA MARIA, 117-119-121, CALTAGIRONE, 95041
UNCRITM1135
PIAZZA TRE MARTIRI, 11, SETTIMO MILANESE, 20019
UNCRITM1136
VIA CANEPARI ANG. VIA TASSO, 20-B, GENOVA, 16159
UNCRITM1137
VIA LEONARDO DA VINCI, 43, TREZZANO SUL NAVIGLIO, 20090
UNCRITM1138
VIA ANTONIO CANTORE, 135/R, GENOVA, 16149
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VIA SESTRI R ANG. BARACCA, 115, GENOVA, 16154
UNCRITM113H
VIA SICILIA, 190, ROMA, 00187
UNCRITM113L
VIA VITTORIO EMANUELE II, 108, PONTE SAN PIETRO, 24036
UNCRITM113Y
LARGO FRANCIA, 110, TORINO, 10138
UNCRITM1140
VIA ANTONIO GRAMSCI, 11, TREZZO SULL'ADDA, 20056
UNCRITM1141
VIA C. CAMOZZINI, 32-R, VOLTRI, GENOVA, 16158
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VIA BACCANELLO, 360, ROMA, 00123
UNCRITM1145
VIA NAZIONALE, 70, COLICO, 23823
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CORSO UMBERTO I, 52-54, CARINI, 90044
UNCRITM1149
VIA DEL CASTRO LAURENZIANO, 9, ROMA, 00161
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VIA FERRUCCIO VALOBRA, 7, CARMAGNOLA, 10022
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CORSO GARIBALDI, 5, CHIAVARI, 16043
UNCRITM1151
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7, ROMA, 00145
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P.LE ALDO MORO CITTA', ROMA, 00185
UNCRITM1154
LARGO DEL CARMELO, 3, CASTRONOVO DI SICILIA, 90030
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VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 136, IMPERIA, 18100
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V.LE GIBB ANG.V.LE HANBURY, 28, ALASSIO, 17021
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PIAZZA CARCANO ANG. VIA, MANDELLO DEL LARIO, 23826
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VIA EUDOSSIANA C-O FAC.INGEGNERIA, ROMA, 00184
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VIA ARMANDO DIAZ, 2, LAVENO-MOMBELLO, 21014
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VIA NAPOLI, 1, ROMA, 00184
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VIA PALAZZO DI CITTA', 8, CHIERI, 10023
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VIA UGO LA MALFA, 50, PALERMO, 90146
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PIAZZA SAN BERNARDINO, 16, SALO', 25087
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VIA FAUGLIA, 8, ROMA, 00146
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VIA SOBBORGO EMILIANO, 32, SARZANA, 19038
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PIAZZA TANCREDI GALIMBERTI, 8, CUNEO, 12100
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VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, 14-16, VILLA CARCINA, 25069
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VIA BOSELLI, 50, ARMA DI TAGGIA, TAGGIA, 18011
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VIALE I MAGGIO, 22, MEDE, 27035
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VIALE RISORGIMENTO, 6, CHIAVENNA, 23022
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VIA ALESSANDRO VOLTA, 52, VILLASANTA, 20852
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PIAZZA SANTA ROSALIA, 28, CHIUSA SCLAFANI, 90033
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VIA SAN MARTINO, 4, MONCALIERI, 10024
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PIAZZA UMBERTO I, 7-9, CIMINNA, 90023
UNCRITM1183
VIA MILANO, 14, VITTUONE, 20010
UNCRITM1185
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 69, ALBENGA, 17031
UNCRITM1186
V.LE RISORGIMENTO ANG. VIA, CEGLIE MESSAPICA, 72013
UNCRITM1188
VIA PRENESTINA, 1210-C, ROMA, 00010
UNCRITM118Y
VIA C. BATTISTI, 3, PINEROLO, 10064
UNCRITM1192
VIA REGINA MARGHERITA, 2, FIUMEFREDDO SICILIA, 95013
UNCRITM1193
VIA ARCHIMEDE, 88, FLORIDIA, 96014
UNCRITM1194
VIA VITTORIO EMANUELE, 9-13, FRANCAVILLA DI SICILIA, 98034
UNCRITM1195
VIA VITTORIO EMANUELE, 72, FRANCOFONTE, 96015
UNCRITM1196
VIA PAOLO VI, 12, BOVEZZO, 25073
UNCRITM1197
VIA PALAZZI, 96-98-100, GELA, 93012
UNCRITM119A
VIA CESARE BATTISTI, 16, CANICATTI', 92024
UNCRITM119H
VIA DANTE ALIGHIERI, 18, MONTEFIORINO, 41045
UNCRITM119Y
CORSO AUGUSTO MOMBELLO, 2, SANREMO, 18038
UNCRITM11J1
PIAZZA VITTORIO VENETO, 8B, PEGOGNAGA, 46020
UNCRITM11J3
PIAZZALE DONATORI DI SANGUE, 5, CARPI, 41012
UNCRITM1200
PIAZZA CORDUSIO, MILANO, 20123
UNCRITM1201
VIA MECENATE, 103, MILANO, 20138
UNCRITM1204
CORSO SAN GOTTARDO ANG. XXIV, MILANO, 20122
UNCRITM1205
VIA LEPANTO, 4, ROMA, 00192
UNCRITM1206
CORSO VERCELLI, 1, MILANO, 20144
UNCRITM1207
VIA DEL VIMINALE, 26, ROMA, 00184
UNCRITM1208
VIA LUIGI ORNATO, 35, MILANO, 20162
UNCRITM1209
PIAZZA MONSIGNORE BONADIES, 2, GIARRE, 95014
UNCRITM120Y
VIA DELL'ARSENALE, 21, TORINO, 10121
UNCRITM1210
VIA MODESTINO, ANG. CONI ZUGNA, 3, MILANO, 20144
UNCRITM1211
VIA DELLA MOSCOVA, 58, MILANO, 20121
UNCRITM1212
CORSO DI PORTA ROMANA, 132, MILANO, 20122
UNCRITM1214
CORSO BUENOS AIRES, 1, MILANO, 20124
UNCRITM1215
VIA D'ALVIANO ANG. FRATTINI, 2, MILANO, 20146
UNCRITM1216
VIA CESARE CORRENTI, 1, MILANO, 20123
UNCRITM1218
PIAZZA SAN BABILA, 5, MILANO, 20122
UNCRITM1219
VIA CARLO FARINI, 75, MILANO, 20159
UNCRITM121H
LARGO VITTORIO MARANDOLA, 2, ALBANO LAZIALE, 00041
UNCRITM121Y
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 6O, TORINO, 10123
UNCRITM1220
CORSO CONCORDIA, 2, MILANO, 20129
UNCRITM1221
LARGO GUIDO DONEGANI, 3, MILANO, 20121
UNCRITM1222
PIAZZALE LORETO, 7, MILANO, 20127
UNCRITM1223
VIA ALESSANDRO STRADELLA, 2, MILANO, 20129
UNCRITM1224
CORSO VENTIDUE MARZO, 33, MILANO, 20129
UNCRITM1225
CORSO DI PORTA VITTORIA, 58, MILANO, 20122
UNCRITM1227
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 9, MILANO, 20154
UNCRITM1228
PIAZZALE LUIGI CADORNA, 15, MILANO, 20123
UNCRITM1229
VIA NAPO TORRIANI, 10, MILANO, 20124
UNCRITM122H
VIA ALDOBRANDINI, 13, ANZIO, 00042
UNCRITM122Y
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 22, TORINO, 10121
UNCRITM122Z
PIAZZALE ALBERTO COSULICH, 1, MONFALCONE, 34074
UNCRITM1231
VIALE MOLISE, 51, MILANO, 20137
UNCRITM1233
VIA CISLAGHI ANG. V.LE MONZA, 1, MILANO, 20128
UNCRITM1235
PIAZZALE GIOVANNI BAUSAN, 10, MILANO, 20158
UNCRITM1236
VIALE CERTOSA, 125, MILANO, 20151
UNCRITM1237
CORSO LODI ANG. VIA OGLIO, 110, MILANO, 20139
UNCRITM1239
V.LE F.TESTI ANG. P.LE ISTRIA, 1, MILANO, 20159
UNCRITM123Z
VIA DELLE INDUSTRIE, 18, VENEZIA, 30175
UNCRITM1240
VIA D. BERRA ANG. VIA PADOVA, 1, MILANO, 20132
UNCRITM1241
VIA POLA, 11, MILANO, 20124
UNCRITM1242
PIAZZALE UDINE, 5, MILANO, 20132
UNCRITM1243
PIAZZA ANITA GARIBALDI, 13, MILANO, 20153
UNCRITM1244
VIA TRE RE, 46, BRUGHERIO, 20861
UNCRITM1245
VIA CAGLIERO ANG.VIA M. GIOIA, 135, MILANO, 20125
UNCRITM1246
VIA TRIPOLI, 5, PIOLTELLO, 20096
UNCRITM1247
VIA DE NICOLA ANG. VIA CAVOUR, 1, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
UNCRITM1248
PIAZZA ENRICO CHIARADIA, 12, MILANO, 20141
UNCRITM124C
VIA DE ROBERTO ANG. VITTANI, 2, MILANO, 20157
UNCRITM124G
VIA VITTORIO VENETO, ANG. VIA VOLTA, BRESSO, 20091
UNCRITM1250
VIA GASPARE ROTONDI, 14, PADERNO DUGNANO, 20037
UNCRITM1252
VIA DI TORREVECCHIA, 148, ROMA, 00168
UNCRITM1254
VIA DELLA LIBERTA', 86, CINISELLO BALSAMO, 20092
UNCRITM1255
VIA G.RIZZI ANG.VIA PADULE, 33-35, OSPITALETTO, 25035
UNCRITM1256
VIA SEBASTIANO CABOTO, 3, CORSICO, 20094
UNCRITM1257
VIA I MAGGIO, 10, SEGRATE, 20090
UNCRITM1258
VIA DANTE ALIGHIERI, 7, MELZO, 20066
UNCRITM1259
VIALE ASSUNTA, 17, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 20063
UNCRITM125Y
PIAZZA GARIBALDI, 19, LEGNAGO, 37045
UNCRITM1261
PIAZZA GAETANO PARISI, 5, NASO, 98074
UNCRITM1262
VIA MEDA, ANG.V.LE G. DA, MILANO, 20141
UNCRITM1263
VIALE LOMBARDIA, 40, BUCCINASCO, 20090
UNCRITM1264
PIAZZA ROMA, 2, GIUSSANO, 20833
UNCRITM1265
VIA SAN FRANCESCO DI FUORI, SNC, ALATRI, 03011
UNCRITM1266
VIA DELLA LIBERTA' ANG. VIA, MUGGIO', 20053
UNCRITM1267
VIA DON AMBROGIO ROCCA, 3A, SENAGO, 20030
UNCRITM1268
VIA SOLFERINO, ANG. PIAZZA, MELEGNANO, 20077
UNCRITM126Y
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 77, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
UNCRITM1271
VIA CASILINA KM.63 OSTERIA DELLA, ANAGNI, 03012
UNCRITM1273
VIALE EUROPA, 2, LUGO, 48022
UNCRITM1274
VIA ARTURO TOSCANINI, 1, ANGUILLARA SABAZIA, 00061
UNCRITM1275
PIAZZA PIA, 15, ANZIO, 00042
UNCRITM1278
VIA VALLE SCHIOIA, SNC, ANZIO, 00040
UNCRITM127V
VIA RADICI L CERREDOLO, 33, TOANO, 42010
UNCRITM127Y
VIA CARLO ALBERTO, 17, BOVOLONE, 37051
UNCRITM1284
VIA CASILINA, 24, ARCE, 03032
UNCRITM1285
PIAZZA GUGLIELMO PEPE, SNC, ARDEA, 00040
UNCRITM1287
VIA FLORA, 2, ARICCIA, 00040
UNCRITM1289
VIALE LOMBARDIA, 107, ROZZANO, 20089
UNCRITM128V
VIA VAL D'ENZA NORD, 18, CANOSSA, 42026
UNCRITM128Y
PIAZZA XXVI APRILE, 23, BUSSOLENGO, 37012
UNCRITM1290
VIA DI BOCCEA, 652, ROMA, 00166
UNCRITM1291
VIA GUGLIELMO MARCONI, 1, ARTENA, 00031
UNCRITM1292
VIA VITTORIO EMANUELE, 31, ATINA, 03042
UNCRITM1293
PIAZZA MERCATO, 28, AUSONIA, 03040
UNCRITM1294
PIAZZA DI PORTA ALBANA, 7, BAGNOREGIO, 01022
UNCRITM1296
VIALE ETRURIA, 10, BLERA, 01010
UNCRITM1297
VIA SAN FRANCESCO, 36, BORGOROSE, 02021
UNCRITM1298
VIA GARIBALDI, 3, BRACCIANO, 00062
UNCRITM129L
VIA ROMA, 24, TREVIGLIO, 24047
UNCRITM129X
CORSO VENEZIA ANGOLO CORSO ITALIA, SAN BONIFACIO, 37047
UNCRITM129Y
VIA AGNELLI, 11, MANTOVA, 46100
UNCRITM12J2
VIALE POMPEO COPPINI, 2, MOGLIA, 46024
UNCRITM1300
PIAZZA VITTORIO VENETO, 11, BERGAMO, 24122
UNCRITM1301
VIA ANGELO MAJ, 16, BERGAMO, 24121
UNCRITM1303
VIA DON SEGHEZZI, 1-AA, FIORANO AL SERIO, 24020
UNCRITM1304
VIA SANTA MARIA CHIARA, 155, CAGLIARI, 09134
UNCRITM1305
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 15A, BUSTO ARSIZIO, 21052
UNCRITM1306
VIA GESU' ANG. P.MAZZINI, 2, 79, CASTANO PRIMO, 20022
UNCRITM1307
CORSO SEMPIONE, 215, LEGNANO, 20025
UNCRITM1308
VIA PROVINCIALE, 13, ALBINO, 24021
UNCRITM1309
PIAZZA S. STEFANO ANG, OLGIATE OLONA, 21057
UNCRITM130B
VIA F. CORRIDONI, 39, BERGAMO, 24124
UNCRITM130H
VIA PASTORINO, 115-R, BOLZANETO, GENOVA, 16162
UNCRITM130M
VIA Q. SELLA, 138A, BUSTO ARSIZIO, 21052
UNCRITM1310
L.GO XX SETTEMBRE ANG.VIA ROMA, CANTU', 22063
UNCRITM1312
VIA VITTORIO VENETO, 42, CAPRIATE SAN GERVASIO, 24042
UNCRITM1313
VIA SANT'AMBROGIO, 58, PARABIAGO, 20015
UNCRITM1314
VIA DANTE, 13, SERIATE, 24068
UNCRITM1315
PIAZZA CAVOUR ANG. V.F. DA BONTA', COMO, 22100
UNCRITM1316
VIA BELLINZONA, 335, PONTE CHIASSO, COMO, 22100
UNCRITM1317
V.LE G. CESARE ANG.VIA MORAZZONE, 9, COMO, 22100
UNCRITM1318
VIA MONSIGNORE A. CAZZANIGA, 27, GORGONZOLA, 20064
UNCRITM1319
VIA BALILLA, 52, ROMANO DI LOMBARDIA, 24058
UNCRITM131A
VIA XXIV MAGGIO ANG.V.P.TROTTI, 4, MARIANO COMENSE, 22066
UNCRITM131M
PIAZZA DELLA LIBERTA', 18, APPIANO GENTILE, 22070
UNCRITM131Y
VIA VALPOLICELLA FRAZ., 70, NEGRAR, 37024
UNCRITM131Z
VIALE LUIGI BROGLIO, SNC, VENEZIA, 30030
UNCRITM1320
PIAZZA ROMA, 22, CREMONA, 26100
UNCRITM1321
PIAZZA I MAGGIO, 1, BESOZZO, 21023
UNCRITM1322
VIA XXV APRILE, 30, ERBA, 22036
UNCRITM1323
VIA MADRE CABRINI, 42, SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
UNCRITM1324
VIA MOIETTA, CARAVAGGIO, 24043
UNCRITM1326
VIA SAN REALINO, 17, CASTELLEONE, 26012
UNCRITM1327
VIA SAN MARCO, 22, MILANO, 20121
UNCRITM1329
VIA ROMA, 18, SESTO CALENDE, 21018
UNCRITM132X
VIALE DELLA VITTORIA, 239, AGRIGENTO, 92100
UNCRITM132Y
CORSIA DEL GAMBERO, BRESCIA, 25121
UNCRITM1330
VIA ALESSANDRO MANZONI, 4, GALLARATE, 21013
UNCRITM1332
PIAZZA S.FRANCESCO, LONATE POZZOLO, 21015
UNCRITM1333
PIAZZA VITTORIO VENETO, 7, SOMMA LOMBARDO, 21019
UNCRITM1334
VIA VITTORIO VENETO, 32, SAMARATE, 21017
UNCRITM1335
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 6, LECCO, 23900
UNCRITM1336
VIA GIACINTO LONGONI, 36, OGGIONO, 23848
UNCRITM1337
PIAZZA ITALIA, 8, MERATE, 23807
UNCRITM1338
PIAZZALE VALGOI, 3-4, SONDRIO, 23100
UNCRITM133A
VIA G. GASPAROLI, 94, CASSANO MAGNAGO, 21012
UNCRITM133X
PIAZZA ROMA, 23, ASCOLI PICENO, 63100
UNCRITM133Y
VIA CAPPELLO, 3, VERONA, 37121
UNCRITM1340
PIAZZA SAN MAGNO, 21, LEGNANO, 20025
UNCRITM1341
CORSO ITALIA, 34, DESIO, 20832
UNCRITM1345
VIALE IV NOVEMBRE, 14, LODI, 26900
UNCRITM1347
VIA FRANCESCO CRISPI, 10, CREMA, 26013
UNCRITM1348
VIA FRANCESCO GENALA, 26, SORESINA, 26015
UNCRITM1349
VIA MATTEOTTI, 19, ARCISATE, 21051
UNCRITM1350
PIAZZA ROMA, 1, MONZA, 20900
UNCRITM1352
VIA DON AURELIO CONTI, 22A, FALERIA, 01030
UNCRITM1353
VIA ROMA, ANG. VIA ALFIERI, SPINEA, 30038
UNCRITM1354
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', MORTARA, 27036
UNCRITM1355
CORSO CAVOUR, 6, NOVARA, 28100
UNCRITM1356
CORSO XXIII MARZO, 202, NOVARA, 28100
UNCRITM1357
VIA ALDO MORO, 22, FIANO ROMANO, 00065
UNCRITM1359
VIA GUERRAZZI ANG. VIA BORGAZZI, 2, MONZA, 20052
UNCRITM135X
CORSO TRIESTE, 195, CASERTA, 81100
UNCRITM135Y
CORSO ITALIA, 93, VALDAGNO, 36078
UNCRITM1360
VIA CAVOUR, 1, STRADELLA, 27049
UNCRITM1365
LARGO CESARE BATTISTI, 26, PIACENZA, 29121
UNCRITM1366
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 29, PIACENZA, 29122
UNCRITM1368
VIA RIVOLTA, 7, MORBEGNO, 23017
UNCRITM1369
VIA DELLE PALME, 5-7, SCIACCA, 92019
UNCRITM136A
CORSO CAMILLO BENSO CAVOUR, 59, PAVIA, 27100
UNCRITM1370
PIAZZA LIBERTA' ANG. VIA MAZZINI, SARONNO, 21047
UNCRITM1371
PIAZZA CINQUE GIORNATE, 4, ARESE, 20020
UNCRITM1374
VIA GUGLIELMO MARCONI, 181, SICULIANA, 92010
UNCRITM1375
VIA UMBERTO I, 41, SEREGNO, 20831
UNCRITM1376
PIAZZA MUNICIPIO, 1, MEDA, 20036
UNCRITM1377
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 138, CESANO MADERNO, 20811
UNCRITM1379
VIA IV NOVEMBRE ANG. VICOLO, BAGNOLO CREMASCO, 26010
UNCRITM137L
VIA GIACOMO PUCCINI, 10, DALMINE, 24044
UNCRITM137X
VIA ISONZO KM.0, 950, LATINA, 04100
UNCRITM137Y
VIA KENNEDY, 12, ARZIGNANO, 36071
UNCRITM1380
VIA MARCONI GUGLIELMO, 14, VARESE, 21100
UNCRITM1381
VIALE BELFORTE, 134, VARESE, 21100
UNCRITM1383
PIAZZA G. MAZZINI, 18, FRASCATI, 00044
UNCRITM1385
VIA ENRICO FERMI, 54, FRASCATI, 00044
UNCRITM1386
VIA LOCATELLI, 35, TRESCORE BALNEARIO, 24069
UNCRITM1389
VIA DON GENNARO, 41, GARLASCO, 27026
UNCRITM138Y
LARGO PAROLINI, 85, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
UNCRITM1390
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 39, VIGEVANO, 27029
UNCRITM1392
VIA ANSELMI, 37-45, CASTEGGIO, 27045
UNCRITM1397
VIA CAVOUR, 24, GAETA, 04024
UNCRITM139L
CORSO RACCONIGI, 39, TORINO, 10139
UNCRITM139X
CORSO DI PORTA ROMANA, 132, MILANO, 20122
UNCRITM139Y
VIA ABATE DELLA PIAZZA, 11, SCHIO, 36015
UNCRITM13A3
VIA G. MEDICI, 128 - 98076, SANT'AGATA DI MILITELLO, 98076
UNCRITM13J4
VIA CIRCONVALLAZIONE, 119, MIRANDOLA, 41037
UNCRITM13J5
VIA ENRICO FERRI, 75, SAN BENEDETTO PO, 46027
UNCRITM13J6
VIA DELLA LIBERTA', 44, ASOLA, 46041
UNCRITM13J8
PIAZZA ROMA, 30 - 41033 CONCORDIA, CONCORDIA SULLA SECCHIA, 41033
UNCRITM13LL
PIAZZALE VITTORIA, 15, ASTI, 14100
UNCRITM1401
VIA CROCIONI, 1/A, ALBINEA, 42020
UNCRITM1403
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 38, BARI, 70124
UNCRITM1404
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 4, GROTTAFERRATA, 00046
UNCRITM1405
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 4, POFI, 03026
UNCRITM1406
VIA ALFONSO MILANI, 19, GUARCINO, 03016
UNCRITM1407
VIALE ROMA, 90, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
UNCRITM1408
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 5, BRESCELLO, 42041
UNCRITM1409
VIA LA MARMORA, 8, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
UNCRITM140A
CORSO ITALIA , ANG. V.BORGO SA, 113, SANTERAMO IN COLLE, 70029
UNCRITM140E
VIA DON GUANELLA, BARI, 55040
UNCRITM140L
VIA S.DONATO, ANG. V.TENIVELLI, TORINO, 10144
UNCRITM140R
VIA ING. AYROLDI ANG.VIA DON, OSTUNI, 72017
UNCRITM140S
PIAZZA CIAIA, 28, FASANO, 72015
UNCRITM140V
VIA MARIA SCALERA, 22, ACQUAVIVA DELLE FONTI, 70021
UNCRITM140X
CORSO ITALIA, 4, CASTELLANA GROTTE, 70013
UNCRITM140Y
VIA ROMA, 20, THIENE, 36016
UNCRITM1410
VIA ALDO MORO, 92, ISCHIA DI CASTRO, 01010
UNCRITM1411
VIA LUNGOLIRI TRITO, 1A, ISOLA DEL LIRI, 03036
UNCRITM1412
PIAZZA DELLA VITTORIA, 14, LADISPOLI, 00055
UNCRITM1413
PIAZZA ROMA, 92, CAMPAGNOLA EMILIA, 42012
UNCRITM1415
CORSO UMBERTO I, 105, MONTELIBRETTI, 00010
UNCRITM1417
VIA PRIVERNO, 15A, LATINA, 04100
UNCRITM1418
VIA BORGO SABOTINO, 22, LATINA, 04010
UNCRITM1419
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 40, CASALGRANDE, 42013
UNCRITM141X
SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B, ROMA, 00187
UNCRITM141Y
VIA LAMPERTICO, 18, VICENZA, 36100
UNCRITM1420
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 55, CERIGNOLA, 71042
UNCRITM1421
V.LE CADUTI DELLA LIBERTA', 18-B, CASINA, 42034
UNCRITM1422
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, 4, SOLARO, 20020
UNCRITM1423
PIAZZA XX LUGLIO, 1, CASTELLARANO, 42014
UNCRITM1424
VIA CESARE BATTISTI, 5, PANDINO, 26025
UNCRITM1425
VIA ROMA, 51A, CASTELNOVO NE' MONTI, 42035
UNCRITM1426
CORSO VITTORIA COLONNA, 108A, MARINO, 00047
UNCRITM1428
VIA DEI MILLE, 40, MARINO, 00040
UNCRITM142A
VIA REGINA MARGHERITA, 254, TROIA, 71029
UNCRITM142F
PIAZZA MARCONI, 3, MONTE SANT'ANGELO, 71037
UNCRITM142H
VIA MAZZINI, SNC - 27039, SANNAZZARO DE' BURGONDI, 27039
UNCRITM142V
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 26, NOVELLARA, 42017
UNCRITM142X
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 251, ROMA, 00186
UNCRITM142Y
PIAZZA EREMITANI, 18, PADOVA, 35121
UNCRITM1431
VIA APPIA NUOVA, 346, MINTURNO, 04028
UNCRITM1432
VIA AURELIA, SNC, MONTALTO DI CASTRO, 01014
UNCRITM1433
VIALE EUROPA, 84A, MONTE SAN BIAGIO, 04020
UNCRITM1434
VIA GUGLIELMO MARCONI, 25, LUZZARA, 42045
UNCRITM1436
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 245, URGNANO, 24059
UNCRITM1438
VIA ROMA, 30, MONTE PORZIO CATONE, 00040
UNCRITM143L
LARGO TIRRENO, 115, TORINO, 10136
UNCRITM143V
VIA EMILIA EST C, 113, PARMA, 43100
UNCRITM143X
VIA IGINO GARBINI, 43, VITERBO, 01100
UNCRITM1440
VIA MONTE CIRCEO, SNC, MONTEROTONDO, 00016
UNCRITM1444
PIAZZA DELLA LIBERTA', 8, MOROLO, 03017
UNCRITM1447
PIAZZA DEL MONTE, 1, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1449
VIA DELLA MARINA, SNC, NETTUNO, 00048
UNCRITM144A
VIA SACCO E VANZETTI, 11, TORREMAGGIORE, 71017
UNCRITM144X
VIA VITRUVIO, 228, FORMIA, 04023
UNCRITM144Y
VIA J. BERENGARIO, 1, CARPI, 41012
UNCRITM1450
VIA DALMAZIO BIRAGO, 19, NETTUNO, 00048
UNCRITM1452
VIA PASSEGGIATA SAN GIOVANNI, 45, NORMA, 04010
UNCRITM1453
VIA ALDO MORO, 320, OLBIA, 07026
UNCRITM1454
VIALE VITTORIO VENETO, 20-F, OLEVANO ROMANO, 00035
UNCRITM1455
PIAZZA DI PORTA ROMANA, 9, ORIOLO ROMANO, 01010
UNCRITM1457
CORSO GARIBALDI, 110, ORTE, 01029
UNCRITM1458
VIA CISALPINA, 1, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM145C
VIA MARCONI ANG. VIA GIORDANO, GROTTAGLIE, 74023
UNCRITM145D
VIA SAN FRANCESCO, 126, CASTELLANETA, 74011
UNCRITM145E
V.LE EUROPA FRAZ. TALSANO, TARANTO, 74100
UNCRITM145G
CORSO UMBERTO I ANG. VIA CHIRULLI, FRANCAVILLA FONTANA, 72021
UNCRITM145H
VIA BARULLI, 29, MASSAFRA, 74016
UNCRITM145V
VIA INDIPENDENZA, 14, POVIGLIO, 42028
UNCRITM145Y
CORSO MARTIRI, 222, CASTELFRANCO EMILIA, 41013
UNCRITM1462
VIA DELLA CONA, 1C, PALIANO, 03018
UNCRITM1463
VIA DEL REDENTORE, 174, MONSERRATO, 09042
UNCRITM1464
VIALE RIETI, SNC, PALOMBARA SABINA, 00018
UNCRITM1465
VIA MATTEOTTI, ANG. PIAZZA, IGLESIAS, 09016
UNCRITM1468
VIA SARDEGNA, 11, ASSEMINI, 09032
UNCRITM1469
VIA GIORDANO BRUNO, 100, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM146A
VIA SCIROCCO RE SOLE, 20 -Q, CAGLIARI, 09126
UNCRITM146D
VIA IS MIRRIONIS, 99A, CAGLIARI, 09121
UNCRITM146F
PIAZZA MERCATO, 1, DOLIANOVA, 09041
UNCRITM146G
VIA ROMA, 55, SAN GAVINO MONREALE, 09037
UNCRITM146L
VIA MARA, 55B, SINNAI, 09048
UNCRITM146M
VIA NUORO, 1, CARBONIA, 09013
UNCRITM146N
VIA CARLO SANNA, 37, SENORBI, 09040
UNCRITM146P
VIA ROMA, 69, SERRAMANNA, 09038
UNCRITM146X
CORSO UMBERTO I, 122, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM146Y
LARGO CARLO GOLDONI, 5, UDINE, 33100
UNCRITM1470
CORSO UMBERTO I, 77, ORISTANO, 09170
UNCRITM1471
C-O STABILIMENTO FIAT AUTO DI, PIEDIMONTE SAN GERMANO, 03030
UNCRITM1472
VIA PIAGGE, 269, PIGLIO, 03010
UNCRITM1473
PIAZZA CADUTI, 1, ROLO, 42047
UNCRITM1476
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 1, POGGIO MOIANO, 02037
UNCRITM1478
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 7, SANT'ILARIO D'ENZA, 42049
UNCRITM1479
VIA ROMA, 174, POMEZIA, 00040
UNCRITM147H
VIA NICOLO' PUTIGNANI, 71, BARI, 70121
UNCRITM147L
VIA SILVESTRO SANVITO, 23, VARESE, 21100
UNCRITM147M
PIAZZA S.ANTONIO, MACOMER, 08015
UNCRITM147N
CORSO EUROPA, S.N.C, VALLEDORIA, 07039
UNCRITM147P
CO ZONA INDUSTRIALE ENICHEM, PORTO TORRES, 07046
UNCRITM147X
VIA SANT'EUPLIO, 9, CATANIA, 95124
UNCRITM147Y
PIAZZA GRANDE, 40, MODENA, 41121
UNCRITM1482
LUNGOMARE DELLE SIRENE, 56, POMEZIA, 00040
UNCRITM1483
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 2, POMEZIA, 00040
UNCRITM1484
CORSO VITTORIO EMANUELE, 15, PONTECORVO, 03037
UNCRITM1485
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, PONTINIA, 04014
UNCRITM148X
VIA BEZZECCA, 39, FRASCATI, 00044
UNCRITM1491
VIA SACCHETTI SASSETTI, 8, RIETI, 02100
UNCRITM1492
VIA DON BENEDETTO RIPOSATI, 71, RIETI, 02100
UNCRITM1494
VIA GIUSEPPE VERDI, 4, BOLLATE, 20021
UNCRITM1497
VIA SAN SEBASTIANO, 13, ROCCA PRIORA, 00040
UNCRITM1498
VIA PIAVE, 40, ROCCASECCA, 03030
UNCRITM149H
VIA ALCIDE BOMBARDI, 1, RAMISETO, 42030
UNCRITM149X
VIA MARCO TULLIO CICERONE, 56, FROSINONE, 03100
UNCRITM1500
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 32, SABAUDIA, 04016
UNCRITM1501
PIAZZA UMBERTO I, 16-18, CALTAGIRONE, 95041
UNCRITM1505
VIA MONTE CIRCEO, 136, SAN FELICE CIRCEO, 04017
UNCRITM150D
VIA UBALDINO PERUZZI, 7-7A, SAN GIOVANNI VALDARNO, 52027
UNCRITM150Y
VICOLO SANT'AMBROGIO, 3A, PARMA, 43121
UNCRITM1511
VIA AURELIA, 341, SANTA MARINELLA, 00058
UNCRITM1512
VIA DI NOVOLI, 85I, FIRENZE, 50127
UNCRITM1513
PIAZZA BETTI, 18, MARINA DI MASSA, MASSA, 54037
UNCRITM1514
VIA V. VENETO, 20-22, CAMPI BISENZIO, 50013
UNCRITM1517
VIA DI CASAL BERTONE, 88, ROMA, 00159
UNCRITM1518
C-O RAFF.SARDE SARAS S.S 195KM, SARROCH, 09018
UNCRITM151X
VIA FRANCESCO PETRARCA, 141, NAPOLI, 80123
UNCRITM151Y
VIA FILIPPO CORRIDONI, 1, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1521
CORSO VITT. EMANUELE II, 123, SEGNI, 00037
UNCRITM1522
PIAZZA DE MAGISTRIS, 11, SEZZE, 04018
UNCRITM1525
VIA ROMA, 4, SONNINO, 04010
UNCRITM1526
STRADA 19, SNC, SASSARI, 07100
UNCRITM1527
VIA NAPOLI, 15, SORA, 03039
UNCRITM1528
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 31-33, GROSSETO, 58100
UNCRITM152V
VIA EMILIA ALL'ANGELO, 16, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM152Y
PIAZZA FABBRICA RUBBIANI, 43, SASSUOLO, 41049
UNCRITM1530
VIA CAIROLI, 51, LIVORNO, 57123
UNCRITM1531
PIAZZA ATTIAS, 14, LIVORNO, 57125
UNCRITM1532
VIA P. CAVALLINI, 12, SUBIACO, 00028
UNCRITM1535
VIA IV NOVEMBRE, 23, TARQUINIA, 01016
UNCRITM1537
CORSO DEL POPOLO, 48, TERNI, 05100
UNCRITM1538
PIAZZA CORNELIO TACITO, 6, TERNI, 05100
UNCRITM1539
VIA ROMA, 2, TERRACINA, 04019
UNCRITM153A
VIA CESARE LOMBROSO, 9, PIOMBINO, 57025
UNCRITM153M
VIA DEL CIMITERO, 1E, CAPANNORI, 55013
UNCRITM153V
VIA LUCIANO MANARA, 1, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM153X
VIA MARIANO STABILE, 184, PALERMO, 90141
UNCRITM153Y
PIAZZA VITTORIO VENETO, 12, BERGAMO, 24122
UNCRITM1540
VIA CESARE BATTISTI, SNC, TERRACINA, 04010
UNCRITM1543
VIA MONTALBANO, 30, QUARRATA, 51039
UNCRITM1544
VIALE NICOLO' ARNALDI, 5, TIVOLI, 00019
UNCRITM1545
VIA CESARE AUGUSTO, 9, TIVOLI, 00011
UNCRITM1546
PIAZZA GIUSTI, MONSUMMANO TERME, 51015
UNCRITM1547
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 113, MONTECATINI TERME, 51016
UNCRITM1549
VIA GUGLIELMO MARCONI, 49, PIZZIGHETTONE, 26026
UNCRITM154V
VIA CARLO CALVI DI COENZO, 2, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM154X
VIA TUPINI, 180, ROMA, 00144
UNCRITM154Y
VIA ANTONIO GRAMSCI, 17, BORGOMANERO, 28021
UNCRITM1552
PIAZZALE DEL MOLO, 1, TREVIGNANO ROMANO, 00069
UNCRITM1553
VIA CORRADINO D'ASCANIO, 4, MILANO, 20142
UNCRITM1554
VIA G. DI VITTORIO, 1, LOCATE DI TRIULZI, 20085
UNCRITM1555
VIA XXIV MAGGIO, 15, TUSCANIA, 01017
UNCRITM1556
VIA L. CADORNA, 30, BUSTO GAROLFO, 20020
UNCRITM1557
VIA ROMA, 336, VALLECORSA, 03020
UNCRITM1558
VIA CARLO ALBERTO, 7, LACCHIARELLA, 20084
UNCRITM155B
VIA OSTE, 82, MONTEMURLO, 59013
UNCRITM155C
VIA DELLA RESISTENZA, SNC, AULLA, 54011
UNCRITM155V
VIA GANDHI, 4, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM155X
VIA SIMETO, 11, ROMA, 00198
UNCRITM1562
VIA DELLA PACE ANG. PIAZZA DELLA, LOMAZZO, 22074
UNCRITM1567
VIA MONSIGNOR COMI, ANG.PIAZZA, LUINO, 21016
UNCRITM1569
VIA ANTONIO GRAMSCI, 32, SINALUNGA, 53048
UNCRITM156H
VIA TOLEDO, 352, NAPOLI, 80134
UNCRITM156X
VIA EDOARDO D'ONOFRIO, 114, ROMA, 00155
UNCRITM156Y
VIA ALESSANDRO MANZONI, 2, GALLARATE, 21013
UNCRITM1570
PIAZZA CASTELLANI ANG. VIA GIOTTO, POGGIO A CAIANO, 59016
UNCRITM1575
PIAZZA CAIROLI, 46, MESSINA, 98123
UNCRITM1577
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 40-42A, PESCIA, 51017
UNCRITM157H
PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, MORICONE, 00010
UNCRITM157L
VIA VITTORIO VENETO, 5, FORNOVO DI TARO, 43045
UNCRITM157V
VIA GATTALUPA, 2, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM157X
PIAZZA ARCHIMEDE, SIRACUSA, 96100
UNCRITM157Y
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18, LECCO, 23900
UNCRITM1580
PIAZZA BASILICA DELL IMMACOLATA, 10, CATANZARO, 88100
UNCRITM1581
VIA ROMA, 79, TREVIOLO, 24048
UNCRITM1582
PIAZZA ROTONDA, 2, LAMEZIA TERME, 88046
UNCRITM1583
VIA V.VENETO ANG.V.PATERNOSTRO, CROTONE, 88900
UNCRITM1584
VIA PASINO SFORZA, ANG.VIA, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, 20078
UNCRITM1585
CORSO GARIBALDI, 331, REGGIO DI CALABRIA, 89125
UNCRITM1586
VIA DE NAVA ANG. VIA GEORGIA, REGGIO DI CALABRIA, 89123
UNCRITM1589
VIALE LOMBARDIA, 71, ROBBIO, 27038
UNCRITM158A
PIAZZA ANITA GARIBALDI, 2, CATANZARO, 88063
UNCRITM158F
CORSO UMBERTO I, 133, SOVERATO, 88068
UNCRITM158H
VIA TIBURTINA, 23, ARSOLI, 00023
UNCRITM158M
VIA NAZIONALE, ANG. VIA GARIBALDI, MELITO DI PORTO SALVO, 89063
UNCRITM158X
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9, TRAPANI, 91100
UNCRITM1590
CORSO MAZZINI ANG. TAGLIAMENTO, 127, COSENZA, 87100
UNCRITM1592
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 16, CASTROVILLARI, 87012
UNCRITM1594
VIA F.LLI BANDIERA ANG. VIA D, RENDE, 87036
UNCRITM1595
VIA ROMA, 23, PALMI, 89015
UNCRITM159B
VIA XX SETTEMBRE, 1, SAN MARCO ARGENTANO, 87018
UNCRITM159C
VIA G. FORTUNATO, 68, BELVEDERE, MARINA DI BELVEDERE, 87021
UNCRITM159V
VIA BIZET, 5-E, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM159X
PIAZZA PORTEGAIA, 5, LUMEZZANE, 25065
UNCRITM1600
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, 3, VALMONTONE, 00038
UNCRITM1605
PIAZZA CAIROLI, 57, VELLETRI, 00049
UNCRITM1606
LARGO ALESSANDRO LALA, 14, NAPOLI, 80125
UNCRITM1607
VIALE XXVIII OTTOBRE, 31, VEROLI, 03029
UNCRITM160A
VIA DOMENICO FONTANA, 171, NAPOLI, 80131
UNCRITM160B
VIA DELL'EPOMEO, 231, NAPOLI, 80126
UNCRITM160H
PIAZZA IV NOVEMBRE, 12, PALAZZUOLO SUL SENIO, 50035
UNCRITM160Y
VIA SAN GIACOMO, 1, NOVARA, 28100
UNCRITM1612
VIA IGINO GARBINI, 43, VITERBO, 01100
UNCRITM1613
VIA ADOLFO OMODEO, 98, NAPOLI, 80128
UNCRITM1615
VIALE UNGHERIA, 7, ZAGAROLO, 00039
UNCRITM1616
CENTRO DIREZIONALE ISOLA, 2E, NAPOLI, 80143
UNCRITM1619
VIA DELLA STADERA, 129, NAPOLI, 80143
UNCRITM161A
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 9C, MARANO DI NAPOLI, 80016
UNCRITM161G
VIA MAURO LEONE, 102-108, POMIGLIANO D'ARCO, 80038
UNCRITM161Y
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 19, BUSTO ARSIZIO, 21052
UNCRITM1620
VIA BENEVENTO ANG.VIA CANCELLO, 1-3, CASALNUOVO DI NAPOLI, 80013
UNCRITM1621
CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, 294, NAPOLI, 80146
UNCRITM1622
CORSO UMBERTO I, 424, MARIGLIANO, 80034
UNCRITM1623
CORSO SALVATORE D'AMATO, 21, ARZANO, 80022
UNCRITM1624
VIA MARCONI ANG.V.P.PIEMONTE, 10-C, CASORIA, 80026
UNCRITM1625
VIA E. GAETA, 2 - 80053, CASTELLAMMARE DI STABIA, 80053
UNCRITM1627
VIA AIELLI, 205 - 80047 SAN, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, 80047
UNCRITM1629
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III, 25, SOMMA VESUVIANA, 80049
UNCRITM162B
VIA ROMA, 22-24, GRAGNANO, 80054
UNCRITM162M
CORSO ITALIA, 259, SORRENTO, 80067
UNCRITM162Y
VIA DOMENICO FONTANA, 1, COMO, 22100
UNCRITM1630
CORSO DURANTE ANG. PIAZZA UMBERTO, FRATTAMAGGIORE, 80027
UNCRITM1632
PIAZZA PLEBISCITO, 34, ARIANO IRPINO, 83031
UNCRITM1633
VIA DE GASPERI, 435-437, PAGANI, 84016
UNCRITM1634
VIA PAOLO BARATTA, 90, BATTIPAGLIA, 84091
UNCRITM1635
PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA, 16, NOCERA INFERIORE, 84014
UNCRITM1636
VIA PRINCIPE DI CARIGNANO, 38-44, MERCATO SAN SEVERINO, 84085
UNCRITM1637
TRAVERSA VITTORIO VENETO, 5, CAVA DEI TIRRENI, 84013
UNCRITM1638
VIALE ITALIA, 50, AVELLINO, 06180
UNCRITM163B
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 15, SARNO, 84087
UNCRITM163D
VIA MARTIRI D'UNGHERIA, SCAFATI, 84018
UNCRITM163H
VIA INDIPENDENZA, 35, MARCHENO, 25060
UNCRITM163R
PIAZZA UMBERTO I, 31, ATRIPALDA, 83042
UNCRITM1642
VIA RICHARD WAGNER, 58, SALERNO, 84131
UNCRITM1644
VIA SAN PIO X, 9-11-13, AGROPOLI, 84043
UNCRITM1645
CORSO VITTORIO EMANUELE III, 307, TORRE ANNUNZIATA, 80058
UNCRITM1647
VIALE ANTONIO MELLUSI, 176, BENEVENTO, 82100
UNCRITM164D
VIALE GABRIELE D'ANNUNZIO, 12, MELFI, 85025
UNCRITM164E
VIALE GIOVANNI AMENDOLA, 109, EBOLI, 84025
UNCRITM164H
VIA ANNUNZIATA, SNC, PASTENA, 03020
UNCRITM164Y
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 8, SARONNO, 21047
UNCRITM1650
VIA VITTORIO VENETO, 40D, TORRE DEL GRECO, 80059
UNCRITM1651
VIALE EUROPA, 100, ALCAMO, 91011
UNCRITM1654
PIAZZA CORNAGGIA, 8, RIVANAZZANO TERME, 27055
UNCRITM165H
VIA CESARE BATTISTI, 14, ZOGNO, 24019
UNCRITM165Y
VIA PIETRO ANTONIO MAGATTI, 7, VARESE, 21100
UNCRITM1664
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, FIUMICINO, 00050
UNCRITM166H
VIA ALESSANDRO MANZONI, 1, GHEDI, 25016
UNCRITM166Y
LARGO CANALETTO, 7, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1670
CORSO TRIESTE ANG. PIAZZA A. MORO, CASERTA, 81100
UNCRITM1673
VIA GRAMSCI ANG VIA PACINI, BIENTINA, 56031
UNCRITM167H
VIA REGINA ELENA, 31/B, CANICATTI', 92024
UNCRITM1682
VIA DEI MILLE, 9, CASTEL DEL PIANO, 58033
UNCRITM1683
V.LE MAZZINI, ANG. S.S., 71, SNC, CASTIGLION FIORENTINO, 52043
UNCRITM1688
VIA MATTEOTTI, 2-A, BARBERINO DI MUGELLO, 50031
UNCRITM1689
VIA XI MAGGIO, 48, MARSALA, 91025
UNCRITM168V
V.MEDAGLIE D'ORO DELLA RES, 8-A, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM168Y
VIA ADALBERTO CATENA, 4, MILANO, 20121
UNCRITM1691
VIA NICOLA FABRIZI, 30 - 55032, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, 55032
UNCRITM169H
PIAZZA LABRIOLA, SNC, CASSINO, 03043
UNCRITM169Y
VIA ARMORARI, 14, MILANO, 20123
UNCRITM16AA
VIA A.M.ZECCA ANG.VIA DANTE, PIACENZA, 29100
UNCRITM1703
VIA DEI PRATI FISCALI, 231, ROMA, 00141
UNCRITM1704
VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 70, ROMA, 00185
UNCRITM1705
VIA CASILINA, 997, ROMA, 00172
UNCRITM1706
LARGO DI TORRE ARGENTINA, 14, ROMA, 00186
UNCRITM1707
VIA TARANTO, 49, ROMA, 00182
UNCRITM1709
VIA COLA DI RIENZO, 168, ROMA, 00192
UNCRITM1710
VIA DELLO STATUTO, 40, ROMA, 00185
UNCRITM1712
VIA BONCOMPAGNI, 16D, ROMA, 00187
UNCRITM1713
PIAZZA LECCE, 8, ROMA, 00161
UNCRITM1714
CORSO DUCA GENOVA OSTIA LIDO, 91, ROMA, 00121
UNCRITM1716
VIA FRANCESCO ANTONIO PIGAFETTA, ROMA, 00154
UNCRITM1717
CORSO UMBERTO I, 85, BAGHERIA, 90011
UNCRITM1719
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 13, ROMA, 00195
UNCRITM171V
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 126, REGGIOLO, 42046
UNCRITM171Y
VIA L. PORTA PALAZZO BELCREDI, 14, PAVIA, 27100
UNCRITM1720
VIA NOMENTANA, 38, ROMA, 00161
UNCRITM1721
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 21, BELMONTE MEZZAGNO, 90031
UNCRITM1722
VIA TUSCOLANA, 1152, ROMA, 00174
UNCRITM1723
PIAZZA PITAGORA, 11, ROMA, 00197
UNCRITM1724
PIAZZA ISTRIA, 5, ROMA, 00198
UNCRITM1725
VIA G. BATT. VICO ANG. VIA, ROMA, 00196
UNCRITM1729
VIA DUCCIO GALIMBERTI, 16, ROMA, 00136
UNCRITM172V
PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI, 40, RIO SALICETO, 42010
UNCRITM172Y
GALLERIA SANTA MARIA, 4, PIACENZA, 29121
UNCRITM1730
PIAZZALE CLODIO ANG. VIA MUGGI, 65, ROMA, 00195
UNCRITM1731
V.LE EUROPA ANG. V.LE PASTEUR, 34, ROMA, 00144
UNCRITM1733
VIA PRENESTINA, 357L, ROMA, 00177
UNCRITM1734
VIA BERNARDINO RAMAZZINI, 145, ROMA, 00151
UNCRITM1736
VIA S. MARTINI, EUR LAURENTINA, 14, ROMA, 00142
UNCRITM1738
VIA COLLATINA A, 67, ROMA, 00177
UNCRITM173B
VIA PIETRO MAFFI, 81, ROMA, 00168
UNCRITM173D
VIA TOR DE' SCHIAVI, 277, ROMA, 00171
UNCRITM173G
PIAZZA ENRICO BARONI OSTIA LIDO, ROMA, 00121
UNCRITM173M
VIA CASILINA, 1888C, ROMA, 00132
UNCRITM173N
VIA DI SAPONARA FRAZ.ACILIA, 15, ROMA, 00125
UNCRITM173Y
VIA TIZIANO, 9A, MILANO, 20145
UNCRITM1740
VIA TRIONFALE, 7110, ROMA, 00100
UNCRITM1741
VIA CAFFARO, 123, ROMA, 00154
UNCRITM1742
VIA TRIESTE, 1, CASTEL DI JUDICA, 95040
UNCRITM1743
VIA CASAL DEL MARMO, 354, ROMA, 00135
UNCRITM1745
VIA DEL CORSO, 374, ROMA, 00186
UNCRITM1749
VIA SANT'EUPLIO, 9, CATANIA, 95124
UNCRITM174A
VIA DEI CADUTI PER LA RESISTENZA, ROMA, 00128
UNCRITM174X
PIAZZA MONTE GRAPPA, 3, FRASCATI, 00044
UNCRITM174Y
LARGO 4 NOVEMBRE, 1, MONZA, 20900
UNCRITM1750
LARGO FRANCESCO ANZANI, 13, ROMA, 00153
UNCRITM1751
VIA DELLE ANTILLE ANG. VIA, ROMA, 00121
UNCRITM1752
VIA FERMANA NORD, 20-22, MONTEGRANARO, 63812
UNCRITM1755
LOCALITA CAMPO DI PILE, L'AQUILA, 67100
UNCRITM1757
VIA CAMILLO CORRADINI, 53, AVEZZANO, 67051
UNCRITM175A
LARGO CAMILLO BENSO CONTE DI, CIVITAVECCHIA, 00053
UNCRITM175Y
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 35, VIGEVANO, 27029
UNCRITM1760
CORSO UMBERTO I, 51, PESCARA, 65122
UNCRITM1762
CORSO MARRUCINO, 52, CHIETI, 66100
UNCRITM1768
L.GO DON BOSCO, 3, LATINA, 04100
UNCRITM1769
VIA DEGLI EUCALIPTI, 25, COMISO, 97013
UNCRITM176C
PIAZZA S.ALFONSO, FRANCAVILLA AL MARE, 66023
UNCRITM176H
VIA DEL RIVO, 208, BORGORIVO, TERNI, 05100
UNCRITM176Y
PIAZZA CADUTI IN GUERRA, 18, BARLETTA, 76121
UNCRITM1770
VIA XX SETTEMBRE, 63, PERUGIA, 06124
UNCRITM1771
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 36, CASALPUSTERLENGO, 26841
UNCRITM1772
VIA MONSIGNOR VIRGILIO, 84, TORTOLI', 08048
UNCRITM1773
STRADA TRASIMENO OVEST, 7, PERUGIA, 06127
UNCRITM1774
PIAZZA A. MORO ANG. VIA BOTTEGO, FICARAZZI, 90010
UNCRITM1775
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 30, TERAMO, 64100
UNCRITM1777
VIA GIULIO CESARE, 14, VASTO, 66054
UNCRITM1779
VIA PONTE DELLA FONTANA, SNC, FROSINONE, 03100
UNCRITM177Y
PIAZZA SINISCALCO CECI, 8, FOGGIA, 71121
UNCRITM1781
VIALE EUROPA, 1, MONTESILVANO, 65015
UNCRITM1783
VIA LUNGOLINEA PIO VI, 122, TERRACINA, 04019
UNCRITM1788
PIAZZA CESARE BATTISTI, 1, RIETI, 02100
UNCRITM1789
V.LE ABRUZZO, 281-287, CHIETI SCALO, CHIETI, 66100
UNCRITM178B
VIA DELLE SCIENZE NUCL.INDUSTR, SANTA RUFINA, 02010
UNCRITM178E
VIA FRANCESCANA, 37, POGGIO BUSTONE, 02018
UNCRITM178L
VIALE LIBIA, 80-82, ROMA, 00199
UNCRITM178R
VIA SALARIA, 134-E, MONTEROTONDO, 00015
UNCRITM178S
VIA SCOGLIO DI QUARTO, 1, TERNI, 05100
UNCRITM178V
VIA PACINOTTI, 5/7, AVEZZANO, 67051
UNCRITM178X
VIA DANTE, 1, GENOVA, 16121
UNCRITM178Y
VIA PREMUDA, 5, LECCE, 73100
UNCRITM1793
VIA CASTELFIDARDO, 4, LIPARI, 98050
UNCRITM1795
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 2, MARIANOPOLI, 93010
UNCRITM1797
VIALE A. DE GASPERI, 89, MASCALUCIA, 95030
UNCRITM179Y
VIA ROBERTO DA BARI, 87, BARI, 70122
UNCRITM1805
VIA NIZZA, ANG. C.SO DANTE, 53, 66, TORINO, 10126
UNCRITM1806
CORSO G.FERRARIS, ANG. VIA, TORINO, 10121
UNCRITM180X
PIAZZA LIDERICO VINEIS, 7, SALUZZO, 12037
UNCRITM180Y
CORSO UMBERTO I, 18, TARANTO, 74123
UNCRITM1810
VIA CONSOLARE VALERIA, MESSINA, 98124
UNCRITM1819
PIAZZA OMERO ANG. VIA DANDOLO, 24, TORINO, 10137
UNCRITM181V
CORSO VALLISNERI, 17-E, SCANDIANO, 42019
UNCRITM181Y
VIALE EUROPA, 127 - 80053, CASTELLAMMARE DI STABIA, 80053
UNCRITM1821
VIA CARREL, 37, BREUIL-CERVINIA, VALTOURNENCHE, 11021
UNCRITM1823
VIA PALERMO, 21, MUSSOMELI, 93014
UNCRITM1828
CORSO ROMA, 17, MONCALIERI, 10024
UNCRITM182B
VIA ARTURO FARINELLI, 11D, TORINO, 10135
UNCRITM182Y
VIA GIUSEPPE VERDI, 18D, NAPOLI, 80133
UNCRITM1835
PIAZZETTA DELLA LEGA LOMBARDA, 1, ALESSANDRIA, 15100
UNCRITM1837
CORSO ACQUI, 22, ALESSANDRIA, 15100
UNCRITM1838
VIALE DANTE ALIGHIERI, 13, VALENZA, 15048
UNCRITM183A
VIA GENOVA SPINETTA MARENGO, 194, ALESSANDRIA, 15100
UNCRITM183V
VIA ROMA SUD, 12, VEZZANO SUL CROSTOLO, 42030
UNCRITM183Y
VIA FRANCESCO CRISPI, 19-23, NAPOLI, 80121
UNCRITM1840
CORSO VITTORIO ALFIERI, 267, ASTI, 14100
UNCRITM1843
VIA NOTARBARTOLO, ANG.V.MORELLO, PALERMO, 90141
UNCRITM1849
CORSO CALATAFIMI, 249-255, PALERMO, 90129
UNCRITM184X
CORSO CORNELIO TACITO, 8, TERNI, 05100
UNCRITM184Y
VIA RAFFAELE CONFORTI, 17, SALERNO, 84122
UNCRITM1851
VIA AUSONIA, 85, PALERMO, 90146
UNCRITM1853
VIA ORETO NUOVA, 326-A, PALERMO, 90124
UNCRITM1854
VIA GIUSEPPE LI BASSI, 14, PALERMO, 90128
UNCRITM1856
VIA DELLA LIBERTA', 185/A, PALERMO, 90143
UNCRITM185V
VIA R. FRANCHETTI, 2, VIANO, 42030
UNCRITM185Y
VIA VITTORIO EMANUELE, 2, MESSINA, 98122
UNCRITM1865
PIAZZA CARLO FREGUGLIA, 1, IVREA, 10015
UNCRITM1868
VIA TORINO, 114, SAVIGLIANO, 12038
UNCRITM186H
VIA CONTE SASSO, 23, TOANO, 42010
UNCRITM187H
CORSO TRIESTE, 146-A, TOANO, 42010
UNCRITM187V
VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 11, VILLA MINOZZO, 42030
UNCRITM187Y
VIA CALTANISSETTA, 2, PALERMO, 90141
UNCRITM1884
LARGO DELLA BARRIERA VECCHIA, 6, TRIESTE, 34129
UNCRITM1885
VIA ARMANDO DIAZ, 16-20, SANT'ANGELO DI BROLO, 98060
UNCRITM1887
VIALE D. ALESSI, 20, SAN GIOVANNI GEMINI, 92020
UNCRITM1890
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 12, GORIZIA, 34170
UNCRITM1892
VIA DELLA VITTORIA, 36-38 - 98077, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 98077
UNCRITM1896
VIA VITTORIO EMANUELE, 62-66, SAN CATALDO, 93017
UNCRITM1897
VIA PIO LA TORRE, SANTA NINFA, 91029
UNCRITM1899
PIAZZA MARIANO ROSSI, 23, SCIACCA, 92019
UNCRITM189Y
VIA DEI VECCHIETTI, 11, FIRENZE, 50123
UNCRITM18Y0
CORSO INDIPENDENZA, 17, RIVAROLO CANAVESE, 10086
UNCRITM18Y1
VIA MICHELE KERBAKER, 55, NAPOLI, 80129
UNCRITM18Y2
V.LO DEL POZZO, 8, SEREGNO, 20038
UNCRITM1904
CAMPO SAN SALVADOR, 5058-5059, VENEZIA, 30124
UNCRITM1907
VIA CAVIN DI SALA, 6, MIRANO, 30035
UNCRITM1909
CORSO UMBERTO I, 65-67, SOMMATINO, 93019
UNCRITM190Y
PIAZZA SAN MICHELE, 47, LUCCA, 55100
UNCRITM1912
PIAZZA XXVII OTTOBRE, 39, MESTRE, VENEZIA, 30172
UNCRITM1914
PIAZZA VITTORIA, 22, CAMPOSAMPIERO, 35012
UNCRITM1917
VIA P.MATTARELLA, 375-377, TRAPANI, 91100
UNCRITM1918
BORGO VICENZA ANG. VIA FANOLI, 28, CITTADELLA, 35013
UNCRITM1919
PIAZZALE PEROTOLO, 32, CHIOGGIA, 30015
UNCRITM191X
VIA DEGLI ARCONTI, 8, REGGIO DI CALABRIA, 89127
UNCRITM1920
VIA TRIESTE, 51, PADOVA, 35121
UNCRITM1922
CORSO STATI UNITI, 14-E, PADOVA, 35127
UNCRITM1923
VIA SAN FERMO, 1, PADOVA, 35137
UNCRITM1924
V.LE VENETO, 47, SOTTOMARINA, CHIOGGIA, 30015
UNCRITM1929
VIA DON MINZONI ANG.VIA PACINI, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM192Y
SCALI D'AZEGLIO, 16, LIVORNO, 57123
UNCRITM1931
VIA ROMA, 65, ALBIGNASEGO, 35020
UNCRITM1939
PIAZZA MADRICE, 12/14, FAVIGNANA, 91023
UNCRITM193H
VIA EINAUDI, 30, FANO, 61032
UNCRITM193L
CORSO VINZAGLIO, 27D, TORINO, 10121
UNCRITM193Y
VIA ARRIGO SIMINTENDI, 29, PRATO, 59100
UNCRITM1941
VIA G.LA PIRA, RAGUSA, 97100
UNCRITM1944
VIA SAVOIA, ANG.VIA SANTUARIO, SAN VITO LO CAPO, 91010
UNCRITM1945
VIA VESPRI, 2, VALDERICE, 91019
UNCRITM1949
VIA SCUCINA, 155, CUSTONACI, 91015
UNCRITM194H
LARGO RE GALANTUOMO, CAGGIANO, 84030
UNCRITM194L
CORSO SEBASTOPOLI, 280A, TORINO, 10136
UNCRITM1950
VIA MATRICE VIA IV NOVEMBR, 1-3, ACI CATENA, 95022
UNCRITM1951
VIA ROMA, 80-82, CODOGNO, 26845
UNCRITM1965
PIAZZA WALTHER, 5, BOLZANO, 39100
UNCRITM196H
VIA CAMPOPIANO, 1, MARZANO APPIO, 81048
UNCRITM1979
VIA ALESSANDRO VOLTA, 2A, BOLZANO, 39100
UNCRITM1983
VIA BASTIONI MAGGIORI, 15, BRIXEN, 39042
UNCRITM1A00
VIA MARTIRI SONCINESI, 12, SONCINO, 26029
UNCRITM1A07
VIA IMERA, 211-213-215, AGRIGENTO, 92100
UNCRITM1A10
VIA MONTE SANTO, 48, ROMA, 00195
UNCRITM1A11
PIAZZETTA ALDO MORO, 3-4, TREVISO, 31100
UNCRITM1A12
VIA BASTIA, 40, TREVISO, 31100
UNCRITM1A13
VIA TERRAGLIO, 47-A, TREVISO, 31100
UNCRITM1A14
VIA SANTA BONA NUOVA, 70, TREVISO, 31100
UNCRITM1A15
PIAZZA SANTA MARIA DI CA' FONCELLO, TREVISO, 31100
UNCRITM1A16
VIA DEI TARTARI, 3, CASELLA, ASOLO, 31011
UNCRITM1A17
VIA EUGENIO ROTA, 11H, TREVISO, 31100
UNCRITM1A20
C.SO XXIX APRILE, 19, CASTELFRANCO VENETO, 31033
UNCRITM1A22
VIA ROMA, 16/A, CHIARANO, 31040
UNCRITM1A24
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 23, FOLLINA, 31051
UNCRITM1A26
VIA ROMA, 15, CODOGNE', 31013
UNCRITM1A28
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23, CONEGLIANO, 31015
UNCRITM1A29
VIA L. EINAUDI, 93, CONEGLIANO, 31015
UNCRITM1A32
VIA DON O. MONDIN, 4, CORNUDA, 31041
UNCRITM1A34
VIA TIBURTINA, 174, PESCARA, 65129
UNCRITM1A35
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 4, FONTANELLE, 31043
UNCRITM1A37
VIA MONS. G. LONGHIN, 2, GIAVERA DEL MONTELLO, 31040
UNCRITM1A38
VIA ROMA, 58, GODEGA DI SANT'URBANO, 31010
UNCRITM1A39
VIALE CACCIANIGA, 25, MASERADA SUL PIAVE, 31052
UNCRITM1A40
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 20, MOGLIANO VENETO, 31021
UNCRITM1A42
VIA CONTI AGOSTI, 60, MARENO DI PIAVE, 31010
UNCRITM1A43
PIAZZALE ROSSAROL, 1, MARGHERA, VENEZIA, 30175
UNCRITM1A44
VIA GARIBALDI, 1, MONTEBELLUNA, 31044
UNCRITM1A45
VIA MOLINO, 3, MARCON, 30020
UNCRITM1A48
PIAZZA LUIGI LUZZATTI, 6, MOTTA DI LIVENZA, 31045
UNCRITM1A49
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 9, NOVENTA DI PIAVE, 30020
UNCRITM1A52
VIA UMBERTO I, 133, ODERZO, 31046
UNCRITM1A54
VIA FIRENZE, 2, OLMI - 31048 SAN, SAN BIAGIO DI CALLALTA, 31048
UNCRITM1A56
PIAZZA ONE', 25-26, ONE', FONTE, 31010
UNCRITM1A57
PIAZZA DELLA VITTORIA, 24, ORMELLE, 31010
UNCRITM1A58
VIA C. BATTISTI, 13, PAESE, 31038
UNCRITM1A59
PIAZZA CESARE CANTU', 1, ROMA, 00181
UNCRITM1A60
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 7, PIEVE DI SOLIGO, 31053
UNCRITM1A62
VIA CHIESA, 1, PONZANO, 31050
UNCRITM1A63
VIA ROMA, 1, PREGANZIOL, 31022
UNCRITM1A64
VIA GUGLIELMO MARCONI, 1, PONTE DI PIAVE, 31047
UNCRITM1A65
VIA CASILINA, 419, ROMA, 00176
UNCRITM1A67
VIA PAPA SARTO, 5, RIESE PIO X, 31039
UNCRITM1A68
VIA ROMA, 72, RONCADE, 31056
UNCRITM1A69
VIA DE GASPERI ALCIDE, 22, SAN VENDEMIANO, 31020
UNCRITM1A70
PIAZZA FIUME, 53, SAN GIACOMO DI, VITTORIO VENETO, 31020
UNCRITM1A71
VIA TREVISO, 15, SILEA, 31057
UNCRITM1A72
PIAZZA LUCIANO RIGO, 65, SPRESIANO, 31027
UNCRITM1A73
VIA UGO LA MALFA, 24, SUSEGANA, 31058
UNCRITM1A75
VIA FELTRINA SIGNORESSA, 44, TREVIGNANO, 31040
UNCRITM1A76
PIAZZA ROSA, 9, VALDOBBIADENE, 31049
UNCRITM1A78
VIA ROMA, 4-C, CARITA', VILLORBA, 31050
UNCRITM1A81
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 162B, CATANIA, 95127
UNCRITM1A82
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 11, VEDELAGO, 31050
UNCRITM1A84
VIA DONATORI DEL SANGUE, 1, ZERO BRANCO, 31059
UNCRITM1A86
VIA VITTORIO VENETO, 106, CASALE SUL SILE, 31032
UNCRITM1A89
VIA TRIONFALE, 8550, ROMA, 00100
UNCRITM1A90
PIAZZA CONCA D'ORO, 8, ROMA, 00141
UNCRITM1A92
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 444, ROMA, 00145
UNCRITM1AA1
PIAZZA MADAMA CRISTINA, 7, TORINO, 10125
UNCRITM1AA2
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 4H, TORINO, 10122
UNCRITM1AA3
CORSO SAN MAURIZIO, 42C, TORINO, 10124
UNCRITM1AA4
PIAZZA STATUTO, 9, TORINO, 10122
UNCRITM1AA5
CORSO GERMANO SOMMEILLER, 35, TORINO, 10128
UNCRITM1AA6
VIA POLLENZO, 5, TORINO, 10141
UNCRITM1AA7
VIA NIZZA, 148, TORINO, 10126
UNCRITM1AA8
VIA CHIESA DELLA SALUTE, 49A, TORINO, 10147
UNCRITM1AA9
CORSO CHIETI, 1/A, TORINO, 10153
UNCRITM1AAR
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 9, AOSTA, 11100
UNCRITM1AB0
CORSO FRANCIA, 204, TORINO, 10145
UNCRITM1AB1
CORSO GIULIO CESARE, 109, TORINO, 10155
UNCRITM1AB2
PIAZZA GIUSEPPE PEROTTI, 9D, TORINO, 10143
UNCRITM1AB3
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 36A, TORINO, 10129
UNCRITM1AB4
VIA NIZZA, 360, TORINO, 10127
UNCRITM1AB6
CORSO GIOVANNI AGNELLI, 120, TORINO, 10137
UNCRITM1AB7
CORSO MONCALIERI, 222, TORINO, 10133
UNCRITM1AB8
VIA PRINCIPI D'ACAJA, 55, TORINO, 10138
UNCRITM1AB9
PIAZZA PASQUALE VILLARI, 8, TORINO, 10149
UNCRITM1AC0
CORSO BRESCIA, 30D, TORINO, 10152
UNCRITM1AC1
CORSO CASALE, 316/B 2, TORINO, 10132
UNCRITM1AC2
PIAZZA GIAN PIETRO CHIRONI, 12, TORINO, 10145
UNCRITM1AC3
CORSO VERCELLI, 388, TORINO, 10156
UNCRITM1AC4
CORSO TARANTO, 214, TORINO, 10154
UNCRITM1AC5
CORSO TRAIANO, 81A, TORINO, 10135
UNCRITM1AC7
CORSO GROSSETO, 169, TORINO, 10147
UNCRITM1AC9
CORSO FRANCIA, ANG. VIA THURES, TORINO, 10142
UNCRITM1ACC
PIAZZA CORDUSIO, MILANO, 20123
UNCRITM1AD0
CORSO LUCIO QUINZIO CINCINNATO, 256, TORINO, 10151
UNCRITM1AD1
CORSO PESCHIERA, 237A, TORINO, 10141
UNCRITM1AD3
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 6A, TORINO, 10123
UNCRITM1AD4
L.GO TOSCANA, 52, TORINO, 10149
UNCRITM1AD7
VIA PIETRO MICCA, 19/A, TORINO, 10121
UNCRITM1AD8
CORSO FILIPPO TURATI, 48, TORINO, 10128
UNCRITM1AD9
PIAZZA SANTA RITA, 8, TORINO, 10136
UNCRITM1AE2
CORSO BERNARDINO TELESIO, 4B, TORINO, 10146
UNCRITM1AE3
PIAZZA FRANCESCO BORROMINI, 72, TORINO, 10132
UNCRITM1AE7
PIAZZA DI ROBILANT CARLO GENERALE, TORINO, 10141
UNCRITM1AE9
VIA MONTEVIDEO, 18, TORINO, 10134
UNCRITM1AF0
PIAZZA CONTI DI REBAUDENGO, 6, TORINO, 10155
UNCRITM1AF2
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 14, TORINO, 10122
UNCRITM1AF6
VIA TRAVES, 43, TORINO, 10151
UNCRITM1AG0
VIA ENRICO D'OVIDIO, 6, TORINO, 10129
UNCRITM1AG6
PIAZZA PEYRON, 13, TORINO, 10143
UNCRITM1AL7
VIA CUGNOD, 7, BRUSSON, 11022
UNCRITM1AL9
RUE DES GUIDES, 1, CHAMPOLUC, AYAS, 11020
UNCRITM1ANW
CORSO STAMIRA, 51, ANCONA, 60122
UNCRITM1B09
VIA DI VILLA SEVERINI, 72, ROMA, 00191
UNCRITM1B12
VIA ODERISI DA GUBBIO, 166, ROMA, 00146
UNCRITM1B17
VIA ROMA, 3 - 30029 SANTO STINO, SANTO STINO DI LIVENZA, 30029
UNCRITM1B21
VIA CASSIA, 989, ROMA, 00189
UNCRITM1B26
VIA DELLA CASETTA MATTEI, 153H, ROMA, 00148
UNCRITM1B28
VIA CASILINA, 1330, ROMA, 00133
UNCRITM1B29
VIA CORNELIA, 13, ROMA, 00166
UNCRITM1B30
PIAZZA SAXA RUBRA, 12, ROMA, 00188
UNCRITM1B32
VIA VINCENZO LAMARO, 12, ROMA, 00173
UNCRITM1B33
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 24, ROMA, 00144
UNCRITM1B35
PIAZZALE FILIPPO IL MACEDONE IS, ROMA, 00124
UNCRITM1B36
VIA EMILIO LONGONI, 3, ROMA, 00155
UNCRITM1B38
PIAZZA RAVENNA, 2, ROMA, 00119
UNCRITM1B40
VIA DELLA GRANDE MURAGLIA, 172, ROMA, 00144
UNCRITM1B41
PIAZZALE AGOSTINO GEMELLI, 8, ROMA, 00168
UNCRITM1B42
VIA ELIO CHIANESI, 53, ROMA, 00128
UNCRITM1B44
VIA DEL CORSO, 307, ROMA, 00186
UNCRITM1B45
VIA ORAZIO RAIMONDO, ROMA, 00173
UNCRITM1B47
VIA CASAL DEL MARMO, 286, ROMA, 00135
UNCRITM1B48
VIALE DEL POLICLINICO, 155, ROMA, 00161
UNCRITM1B50
VIALE GIULIO CESARE, 54C, ROMA, 00192
UNCRITM1B51
PIAZZALE CLODIO, ROMA, 00195
UNCRITM1B52
PIAZZA CAVOUR, ROMA, 00193
UNCRITM1B54
PIAZZA TESTACCIO, 14, ROMA, 00153
UNCRITM1B56
LARGO MAGNAGRECIA, 16A, ROMA, 00183
UNCRITM1B57
LARGO BENEDETTO MARCELLO, 198, ROMA, 00198
UNCRITM1B58
VIA OSTIENSE, 105, ROMA, 00154
UNCRITM1B59
VIA TIBURTINA, 81, ROMA, 00185
UNCRITM1B60
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 50, ROMA, 00186
UNCRITM1B62
VIA PIAVE, 88, ROMA, 00187
UNCRITM1B65
VIALE XVII OLIMPIADE, 4, ROMA, 00196
UNCRITM1B66
VIA PADRE SEMERIA, 1, ROMA, 00154
UNCRITM1B68
VIALE SOMALIA, 31, ROMA, 00199
UNCRITM1B69
VIA COLLATINA, 272, ROMA, 00155
UNCRITM1B70
VIALE DI TRASTEVERE, 213, ROMA, 00153
UNCRITM1B71
VIA APPIA NUOVA, 886C, ROMA, 00178
UNCRITM1B73
VIA DEI MONTI TIBURTINI, 580, ROMA, 00157
UNCRITM1B74
PIAZZA DEI CONSOLI, 18, ROMA, 00175
UNCRITM1B75
VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 57, ROMA, 00144
UNCRITM1B76
PIAZZA SAN LEONARDO DA PORTO, ROMA, 00125
UNCRITM1B77
VIA SARSINA, 91, ROMA, 00127
UNCRITM1B78
VIALE XXI APRILE, 50, ROMA, 00162
UNCRITM1B79
VIA MARIO RIGAMONTI, 100, ROMA, 00142
UNCRITM1B80
LARGO VILLY DE LUCA, 4, ROMA, 00188
UNCRITM1B82
VIA ENRICO FERRI, SNC, ROMA, 00169
UNCRITM1B84
LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO, 14, ROMA, 00040
UNCRITM1B85
PIAZZA PIETRO MASCAGNI, 105, FIRENZE, 50127
UNCRITM1B86
VIA DEL CORSO, 307, ROMA, 00186
UNCRITM1B87
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 136, ROMA, 00185
UNCRITM1B88
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11, ROMA, 00193
UNCRITM1B89
VIALE AVENTINO, 21, ROMA, 00153
UNCRITM1B91
PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, 11, ROMA, 00196
UNCRITM1B92
PIAZZA DI SAN PANTALEO, 1, ROMA, 00186
UNCRITM1B93
PIAZZA COLA DI RIENZO, 80, ROMA, 00192
UNCRITM1B94
PIAZZA DELLA MARINA, 4, ROMA, 00196
UNCRITM1B95
VIALE BEATA VERGINE, 123, ROMA, 00144
UNCRITM1B97
PIAZZA DI SPAGNA, 59, ROMA, 00187
UNCRITM1B98
VIA MAGNAGRECIA, 125, ROMA, 00183
UNCRITM1BA2
VIA UGO BASSI, 1, BOLOGNA, 40123
UNCRITM1BB6
PIAZZA GARIBALDI, 13, FIDENZA, 43036
UNCRITM1BC7
PIAZZA CAVALLI, 25, PIACENZA, 29121
UNCRITM1BD4
VIA XX SETTEMBRE, 31, TORINO, 10121
UNCRITM1BGW
PIAZZA VITTORIO VENETO, 12, BERGAMO, 24122
UNCRITM1BNG
LARGO PAROLINI, 86, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
UNCRITM1BOJ
VIA ZAMBONI, 20, BOLOGNA, 40126
UNCRITM1BOY
VIA BARBERIA, 23, BOLOGNA, 40123
UNCRITM1BRO
VIA EMILIA, 146, BRONI, 27043
UNCRITM1BRU
VIA BASTIONI, 11, BRUNICO, 39031
UNCRITM1BSG
VIA ANTONIO GRAMSCI, 15A, BRESCIA, 25121
UNCRITM1BST
VIA TRIUMPLINA, 164, BRESCIA, 25123
UNCRITM1BSY
VIA CEFALONIA, 55, BRESCIA, 25124
UNCRITM1BZW
PIAZZA WALTHER, 4, BOLZANO, 39100
UNCRITM1C01
PIAZZA TANCREDI GALIMBERTI, 26F, TORINO, 10134
UNCRITM1C02
VIA FRANCESCO PETRARCA, 9, CALCINATO, 25011
UNCRITM1C03
VIALE OXFORD, 81, ROMA, 00133
UNCRITM1C06
VIA MARIO ROMAGNOLI, 1, ROMA, 00136
UNCRITM1C08
VIA NUMANZIA, 1, ROMA, 00179
UNCRITM1C10
VIALE MAZZINI, 14, ROMA, 00195
UNCRITM1C11
VIA FEDERICO OZANAM, 12, ROMA, 00152
UNCRITM1C12
VIA TIBURTINA, 652, ROMA, 00185
UNCRITM1C14
VIA GIAN GIACOMO PORRO, 10A, ROMA, 00197
UNCRITM1C15
VIA ROBERTO MALATESTA, 164, ROMA, 00176
UNCRITM1C19
VIA CESARE PAVESE, 100L, ROMA, 00144
UNCRITM1C21
VIA MATTIA BATTISTINI, 71, ROMA, 00168
UNCRITM1C22
VIA ANTON GIULIO BRAGAGLIA, 2, ROMA, 00123
UNCRITM1C24
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 50, REZZATO, 25086
UNCRITM1C25
VIA DI BRAVETTA, 458, ROMA, 00164
UNCRITM1C26
VIA DELLE GONDOLE, 20, ROMA, 00121
UNCRITM1C28
PIAZZA DEL DUOMO, 6, CREMA, 26013
UNCRITM1C29
VIA DELLE ACACIE, 4, ROMA, 00171
UNCRITM1C31
PIAZZA RAGUSA, 71, ROMA, 00182
UNCRITM1C33
VIALE UMBERTO TUPINI, 180, ROMA, 00144
UNCRITM1C35
VIA PRENESTINA, 738, ROMA, 00155
UNCRITM1C37
VIA DI GROTTAROSSA, 1037, ROMA, 00189
UNCRITM1C39
VIA ROMA, 142, ACQUAPENDENTE, 01021
UNCRITM1C41
S.S. PER FIUGGI KM.4800, 155, ALATRI, 03010
UNCRITM1C42
VIA CAVOUR, 21, ALBANO LAZIALE, 00041
UNCRITM1C44
VIA NETTUNENSE, 196, ALBANO LAZIALE, 00040
UNCRITM1C45
PIAZZA ROMA, SNC, APRILIA, 04011
UNCRITM1C46
VIA GIUSEPPE CESARI, 18, ARPINO, 03033
UNCRITM1C48
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 26, CAGLIARI, 09131
UNCRITM1C49
VIA AURELIA NORD, 2-O, DONORATICO, CASTAGNETO CARDUCCI, 57022
UNCRITM1C51
VIA DELL'IMPRESA, 16, COLLESALVETTI, 57014
UNCRITM1C52
VIA ROMA, 23, CAMPAGNANO DI ROMA, 00063
UNCRITM1C53
VIA CARLO CUROTTI, 3E, CASTELLI CALEPIO, 24060
UNCRITM1C57
PIAZZA DELLA LIBERTA, 9, CAPENA, 00060
UNCRITM1C58
PIAZZA PIETRO CUZZOLI, 8, CAPRAROLA, 01032
UNCRITM1C59
PIAZZA LAVATOIO, 3, CARPINETO ROMANO, 00032
UNCRITM1C60
VIA GARIGLIANO, SNC, CASSINO, 03043
UNCRITM1C61
VIA ROMANAZZI, ANG. VIA PETRONE, NOCI, 70015
UNCRITM1C62
VIA GIALLONARDI, SNC, CASSINO, 03043
UNCRITM1C64
PIAZZA GARIBALDI, 31, CASTEL MADAMA, 00024
UNCRITM1C65
VIA RISORGIMENTO, 9, CASTELFORTE, 04021
UNCRITM1C66
VIA NEAPOLIS, 28, POLIGNANO A MARE, 70044
UNCRITM1C68
VIA XXIV MAGGIO, 19-21, LATINA, 04100
UNCRITM1C69
PIAZZA EUROPA, 41, SAN GIOVANNI ROTONDO, 71013
UNCRITM1C70
VIA ROMA, 36, CASTELNUOVO DI PORTO, 00060
UNCRITM1C71
LARGO VIGNOLI, SNC, CASTRO DEI VOLSCI, 03020
UNCRITM1C72
PIAZZA SAN CROCE, 9, CAVE, 00033
UNCRITM1C73
VIA PRINCIPE UMBERTO, 71, CECCANO, 03023
UNCRITM1C76
VIA CAMPIDOGLIO, 70, CEPRANO, 03024
UNCRITM1C77
VIA SETTEVENE PALO, 217, CERVETERI, 00052
UNCRITM1C78
VIALE DEL LAVORO, 41, CIAMPINO, 00043
UNCRITM1C79
AEROPORTO CIAMPINO, CIAMPINO, 00040
UNCRITM1C82
PIAZZA XIX MARZO, SNC, CISTERNA DI LATINA, 04012
UNCRITM1C86
CORSO BRUNO BUOZZI, 52, CIVITA CASTELLANA, 01033
UNCRITM1C89
VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO, ROMA, 00191
UNCRITM1C91
VIALE XXV APRILE, 7, COLLEFERRO, 00034
UNCRITM1C94
VIA INSITO, SNC, CORI, 04010
UNCRITM1C95
VIA CASSIA, 273, VETRALLA, 01010
UNCRITM1C96
VIA XXIV MAGGIO, 175, FARA IN SABINA, 02036
UNCRITM1C97
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 26, FERENTINO, 03013
UNCRITM1C99
VIA EQUICOLI, 14, FIAMIGNANO, 02027
UNCRITM1CA0
VIA S.AFRA, 20, CORTE FRANCA, 25040
UNCRITM1CA1
PIAZZA NAPOLI, 15, MILANO, 20146
UNCRITM1CA2
V.LE UMBRIA ANG. VIA ENNIO, 60, MILANO, 20135
UNCRITM1CA3
VIA GORIZIA, 1, BARANZATE, 20021
UNCRITM1CA6
VIA BALDUCCIO DA PISA C-O A2A SPA, MILANO, 20139
UNCRITM1CA8
VIALE ITALIA, 58, ALME', 24011
UNCRITM1CB0
VIA IV NOVEMBRE, 83, BERGAMO, 24128
UNCRITM1CB2
CORSO DANTE, 26, ACQUI TERME, 15011
UNCRITM1CB5
VIA ROMA, 77, AIRASCA, 10060
UNCRITM1CB6
VIA ROMA, 2, ALMESE, 10040
UNCRITM1CB8
VIA G. MAZZINI, 38, ALPIGNANO, 10091
UNCRITM1CB9
STRADA PONT SUAZ, 1, AOSTA, 11100
UNCRITM1CC0
AVENUE DU CONSEIL COMMIS, 19, AOSTA, 11100
UNCRITM1CC2
VIALE ROMA, 12, AVIGLIANA, 10051
UNCRITM1CC3
CORSO DELLA REPUBBLICA, 66, ARONA, 28041
UNCRITM1CC4
VIA ROMA, 89, AZEGLIO, 10010
UNCRITM1CC6
VIA LUIGI EINAUDI, 25, BAGNOLO PIEMONTE, 12031
UNCRITM1CC8
VIA GOFFREDO MAMELI, 28, BALZOLA, 15031
UNCRITM1CCC
PIAZZA SEDILE DI PORTANOVA, 102, SALERNO, 84121
UNCRITM1CD0
PIAZZA UMBERTO I, 7, BARBANIA, 10070
UNCRITM1CD1
VIA LORENZO DELLEANI, 14G-14H, BIELLA, 13900
UNCRITM1CD2
VIA G. F. MEDAIL, 31, BARDONECCHIA, 10052
UNCRITM1CD4
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 7, BARGE, 12032
UNCRITM1CD5
CORSO TORINO, 1, BEINASCO, 10092
UNCRITM1CD6
PIAZZA SAN FRANCESCO, 1, BENE VAGIENNA, 12041
UNCRITM1CD7
PIAZZA EUROPA, 4, BORGARO TORINESE, 10071
UNCRITM1CD8
PIAZZA MORA E GIBIN, 21, BORGOMANERO, 28021
UNCRITM1CD9
VIA GINETTA CACCIANOTTI, 22, BIANDRATE, 28061
UNCRITM1CE0
PIAZZA CASTELVECCHIO, 2, BRICHERASIO, 10060
UNCRITM1CE2
VIA MARTIRI LIBERTA', 34, BRUSASCO, 10020
UNCRITM1CE3
PIAZZA KENNEDY, 2, BORGARETTO, BEINASCO, 10092
UNCRITM1CE4
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 33, TRAVERSETOLO, 43029
UNCRITM1CE5
VIA TORINO, 218, BRANDIZZO, 10032
UNCRITM1CE6
PIAZZA DEL MORO, 1, BUSSOLENO, 10053
UNCRITM1CE7
PIAZZA VITTORIO VENETO, 12, CAFASSE, 10070
UNCRITM1CE8
VIA COLONNELLO GIOVANNI BETTOJA, 5, CALUSO, 10014
UNCRITM1CEC
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 229B, CECINA, 57023
UNCRITM1CF0
VIA BORGARELLI, 1, CAMBIANO, 10020
UNCRITM1CF2
PIAZZA ALESSANDRO ZOPPA, 10A, CANELLI, 14053
UNCRITM1CF4
VIA SILVIO PELLICO, 1, CARIGNANO, 10041
UNCRITM1CF5
CORSO ITALIA, 12, BISTAGNO, 15012
UNCRITM1CF6
VIA FERRUCCIO VALOBRA, 4, CARMAGNOLA, 10022
UNCRITM1CF8
PIAZZA MERCATO, CARRU', 12061
UNCRITM1CG0
VIA MAZZINI, 2, CASALBORGONE, 10020
UNCRITM1CG1
VIA SANT'ANNA, 32, CASALE CORTE CERRO, 28881
UNCRITM1CG2
VIA STEFANO GUAZZO, 12, CASALE MONFERRATO, 15033
UNCRITM1CG3
PIAZZA MARINAI D'ITALIA, 38, CASALE MONFERRATO, 15033
UNCRITM1CG4
VIA TORINO ANG. VIA MAZZINI, 47, CASELLE TORINESE, 10072
UNCRITM1CG6
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 56, CASORZO, 14032
UNCRITM1CG8
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1, CASTELLAMONTE, 10081
UNCRITM1CG9
CORSO FRANCIA, 207-A, CASCINE VICA, RIVOLI, 10090
UNCRITM1CGN
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23, CONEGLIANO, 31015
UNCRITM1CH0
VIALE REGINA MARGHERITA, 17, CASTELNUOVO DON BOSCO, 14022
UNCRITM1CH2
VIA TURCOTTO, 5A, CAVALLERMAGGIORE, 12030
UNCRITM1CH4
VIA CONTE DI CAVOUR, 46, CAVOUR, 10061
UNCRITM1CH6
PIAZZA MUNICIPIO, 1, CERES, 10070
UNCRITM1CH7
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 4, CEVA, 12073
UNCRITM1CH8
VIA EMILIO CHANOUX, 15, CHATILLON, 11024
UNCRITM1CH9
VIA ROMA, 30, CARPIGNANO SESIA, 28064
UNCRITM1CI0
VIA VITTORIO EMANUELE II, 110, CHERASCO, 12062
UNCRITM1CI2
VIA PALAZZO DI CITTA', 8, CHIERI, 10023
UNCRITM1CI4
VIA TORINO, 72, CHIVASSO, 10034
UNCRITM1CI6
PIAZZA DON EVASIO FERRARIS, 17, CIGLIANO, 13043
UNCRITM1CI8
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 35, CIRIE', 10073
UNCRITM1CL0
V.LE ITALIA, 25, COAZZE, 10050
UNCRITM1CL1
VIA S.F. D'ASSISI, 10, CREDARO, 24060
UNCRITM1CL3
VIALE XXIV MAGGIO, 18, COLLEGNO, 10093
UNCRITM1CL4
VIA ROMA, 8A, CONDOVE, 10055
UNCRITM1CL7
VIA CIRCONVALLAZIONE, 3, COURMAYEUR, 11013
UNCRITM1CL8
CORSO VITTORIO VENETO, 23, CUMIANA, 10040
UNCRITM1CLC
VIA CERVA, 24, MILANO, 20122
UNCRITM1COR
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 10, CORSICO, 20094
UNCRITM1COY
PIAZZA CAVOUR, 10, COMO, 22100
UNCRITM1CSL
VIA ISONZO CENTRO DIREZ, CASALECCHIO DI RENO, 40033
UNCRITM1CTW
CORSO SICILIA, 8, CATANIA, 95131
UNCRITM1D03
VIA DOMENICO CHIODO, 61, LA SPEZIA, 19121
UNCRITM1D05
VIA MATTEOTTI ANG.MOMBELLO, 138, SANREMO, 18038
UNCRITM1D06
CORSO REPUBBLICA ANG. VIA ROMA, 5-D, VENTIMIGLIA, 18039
UNCRITM1D07
PIAZZA CASTELLO, 6, ABBIATEGRASSO, 20081
UNCRITM1D08
VIA ERNESTO BREDA, 8, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
UNCRITM1D09
CORSO EUROPA ANG. VIA MADONNA, RHO, 20017
UNCRITM1D10
PIAZZA CARLO MARX, 6, BOLLATE, 20021
UNCRITM1D11
CORSO PAOLO FERRARIS, 21, DOMODOSSOLA, 28845
UNCRITM1D12
VIA VITTORIO EMANUELE, 52-54, VIMERCATE, 20871
UNCRITM1D13
PIAZZA LIBERTA', 19, LISSONE, 20851
UNCRITM1D14
CORSO STRADA NUOVA, 55, PAVIA, 27100
UNCRITM1D15
VIA MILANO, 14, COLOGNO MONZESE, 20093
UNCRITM1D16
VIA MILANO, ANG. SS. SEMPIONE, 44, NERVIANO, 20014
UNCRITM1D18
VIA DEI VILLINI, FIUGGI, 03015
UNCRITM1D19
VIA UNITA' D'ITALIA, 181, VERONA, 37132
UNCRITM1D20
BORGO CAMILLO BENSO CONTE DI, BARDOLINO, 37011
UNCRITM1D21
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 38, BOSCO CHIESANUOVA, 37021
UNCRITM1D22
VIA CARLO ALBERTO, 21, BOVOLONE, 37051
UNCRITM1D23
VIA GARDESANA ANG. VIA MANTEGNA, BUSSOLENGO, 37012
UNCRITM1D24
PIAZZA DELLA LIBERTA', 1, CASTELNUOVO DEL GARDA, 37014
UNCRITM1D25
VIA MONSIGNOR DARIO CORDIOLI, 1, CEREA, 37053
UNCRITM1D26
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 38, LAZISE, 37017
UNCRITM1D27
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5, NEGRAR, 37024
UNCRITM1D28
VIA FALCONE E BORSELLINO, 20, NOGARA, 37054
UNCRITM1D29
V.LE VENEZIA ANG. V.LE MARZAN, PESCHIERA DEL GARDA, 37019
UNCRITM1D30
CORSO VENEZIA, 19, SAN BONIFACIO, 37047
UNCRITM1D31
PIAZZA UMBERTO I, 99C, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057
UNCRITM1D32
VIA 6 NOVEMBRE, 2 - 37015, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37015
UNCRITM1D33
PIAZZA MERCATO GRANI, 1, SOAVE, 37038
UNCRITM1D34
CORSO VITTORIO EMANUELE, 282, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
UNCRITM1D35
VIA KENNEDY, 20, ARZIGNANO, 36071
UNCRITM1D36
VIA IV NOVEMBRE, 25, ASIAGO, 36012
UNCRITM1D37
VIA GENERALE GIUSEPPE VACCARI, 65, MONTEBELLO VICENTINO, 36054
UNCRITM1D38
PIAZZA IV NOVEMBRE, 11, SCHIO, 36015
UNCRITM1D39
PIAZZA DEI MARTIRI, 41, BELLUNO, 32100
UNCRITM1D40
PIAZZA DELLA LIBERTA', 29, AGORDO, 32021
UNCRITM1D41
PIAZZA TIZIANO, 48, PIEVE DI CADORE, 32044
UNCRITM1D42
VIALE TRAIANO, 89, FIUMICINO, 00054
UNCRITM1D43
VIA CASTELLAMARE, 30-D, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1D44
VIA AURELIA, KM.28, 262, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1D46
PIANO TERRA, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1D48
VIA EDOARDO D'ONOFRIO, 114, ROMA, 00155
UNCRITM1D49
VIA GENERAL CANTORE, 19, INVERIGO, 22044
UNCRITM1D50
PIAZZA PORTA VESCOVO, 11, FONDI, 04022
UNCRITM1D53
VIA ROMA, 11, FORMELLO, 00060
UNCRITM1D55
PIAZZA SAN GIOVANNI, 7, FORMIA, 04023
UNCRITM1D56
PIAZZA PASQUALE MATTEI, 4, FORMIA, 04023
UNCRITM1D57
VIA A. FABI, SNC, FROSINONE, 03100
UNCRITM1D59
VIA CASILINA NORD, 194, FROSINONE, 03100
UNCRITM1D62
VIA MARITTIMA, 75, FROSINONE, 03100
UNCRITM1D64
CORSO G. MATTEOTTI, 12, LATINA, 04100
UNCRITM1D66
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 17, GENZANO DI ROMA, 00045
UNCRITM1D67
VIA BRENNERO, 19, FONTE NUOVA, 00013
UNCRITM1D68
VIA ROMA, 51, LARIANO, 00040
UNCRITM1D69
PIAZZA TRILUSSA, 28, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
UNCRITM1D70
VIA PIER LUIGI NERVI, 160, LATINA, 04100
UNCRITM1D74
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18D, MAGLIANO SABINA, 02046
UNCRITM1D76
VIA GIOVANNI GIOLITTI, 30, MENTANA, 00013
UNCRITM1D77
VIA POZZO SAN PAOLO, 18 - 03025, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, 03025
UNCRITM1D78
PIAZZALE ROMA, SNC, MONTEFIASCONE, 01027
UNCRITM1D79
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 1, MONTEROTONDO, 00015
UNCRITM1D80
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 2, NEPI, 01036
UNCRITM1D82
VIA DEL DUOMO, 1, ORVIETO, 05018
UNCRITM1D83
VIA PIO XII, 60, PALESTRINA, 00036
UNCRITM1D85
VIA MUGHINA, 2, NUORO, 08100
UNCRITM1D86
VIA MATTEOTTI, 25, POGGIO MIRTETO, 02047
UNCRITM1D87
PIAZZA SAN BENEDETTO DA NORCIA, 29, POMEZIA, 00040
UNCRITM1D88
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, SNC, PRIVERNO, 04015
UNCRITM1D89
CORSO UMBERTO I, 2, RIGNANO FLAMINIO, 00068
UNCRITM1D90
PIAZZA BACCELLI, 2, RIPI, 03027
UNCRITM1D91
VIALE SILVIO SPAVENTA, 1, ROCCA DI PAPA, 00040
UNCRITM1D92
PIAZZA GENNAIO 6, 14, ROCCAGORGA, 04010
UNCRITM1D93
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 3, RONCIGLIONE, 01037
UNCRITM1D95
VIA BUDAPEST, 20, SASSARI, 07100
UNCRITM1DA6
VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 20R, GENOVA, 16129
UNCRITM1DA9
CORSO GIOVANNI GIOLITTI, 34, CUNEO, 12100
UNCRITM1DB0
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3, CUORGNE', 10082
UNCRITM1DB2
VIA VITTORIO EMANUELE II, 8, DOGLIANI, 12063
UNCRITM1DB4
VIA TORINO, 21, DRUENTO, 10040
UNCRITM1DB5
VIA SERVAIS, 1, FAVRIA, 10083
UNCRITM1DB8
VIA DON LUIGI ORIONE, 9, FUBINE, 15043
UNCRITM1DC0
PIAZZA VITTORIO VENETO, 6, GARESSIO, 12075
UNCRITM1DC1
VIA GIOVANNI XXIII, 49, GANDINO, 24024
UNCRITM1DC2
CORSO ITALIA, 21, GASSINO TORINESE, 10090
UNCRITM1DC3
VIA QUAGLIOTTI, 52, GALLIATE, 28066
UNCRITM1DC4
CORSO VALSESIA, 29, GATTINARA, 13045
UNCRITM1DC6
VIA SILVIO PELLICO, 12, GHEMME, 28074
UNCRITM1DC8
PIAZZA SAN LORENZO, 33, GIAVENO, 10094
UNCRITM1DC9
V.LE GRAMSCI ANG. C.SO TORINO, 2, GRUGLIASCO, 10095
UNCRITM1DD0
CORSO CAVOUR, 30, IVREA, 10015
UNCRITM1DD1
PIAZZA CAVOUR, 10, LA LOGGIA, 10040
UNCRITM1DD2
VIA ROMA, 32, LA MORRA, 12064
UNCRITM1DD4
VIA UMBERTO I, 3/A, LANZO TORINESE, 10074
UNCRITM1DD6
VIA CARLO ALBERTO, 4, LEINI, 10040
UNCRITM1DD8
VIA VITTORIO VENETO, 37, LESSOLO, 10010
UNCRITM1DE1
VIA ALDO MORO, 56, LALLIO, 24040
UNCRITM1DE2
VIA ROMA, 50, LOCANA, 10080
UNCRITM1DE3
VIA AURELIA, 318, LOANO, 17025
UNCRITM1DE5
STRADA GENOVA, 116, TESTONA, MONCALIERI, 10024
UNCRITM1DE6
VIA GIANAVELLO, 19, LUSERNA SAN GIOVANNI, 10062
UNCRITM1DE8
PIAZZA DELLA LIBERTA', 31, MIRABELLO MONFERRATO, 15040
UNCRITM1DF0
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5, MONCALIERI, 10024
UNCRITM1DF1
VIA SECONDO GANIO VECCHIOLINO, 2, MONTALTO DORA, 10016
UNCRITM1DF2
VIA G. PRONO, 16, MONTANARO, 10017
UNCRITM1DF4
VIA ROMA, 28, MONTECHIARO D'ASTI, 14025
UNCRITM1DF7
VIALE GIULIO RICHARD, 7, MILANO, 20143
UNCRITM1DF8
VIA MARIO BAVOSO, 21, MORANO SUL PO, 15025
UNCRITM1DG0
PIAZZA UMBERTO I, 14, MORETTA, 12033
UNCRITM1DG2
VIA GRAN SAN BERNARDO, 2, MORGEX, 11017
UNCRITM1DG4
VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 1, NARZOLE, 12068
UNCRITM1DG5
VIA TORINO, 109, NICHELINO, 10042
UNCRITM1DG6
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 4, NIZZA MONFERRATO, 14049
UNCRITM1DG7
VIA FELICE CAVALLOTTI, 33, OMEGNA, 28887
UNCRITM1DG8
VIA STAZIONE, 11, NONE, 10060
UNCRITM1DH0
VIALE REGINA MARGHERITA, 5, ORBASSANO, 10043
UNCRITM1DH2
PIAZZA DELLA LIBERTA', 2, ORMEA, 12078
UNCRITM1DH3
REGIONE GONZOLE, 10, ORBASSANO, 10043
UNCRITM1DH4
PIAZZA XX SETTEMBRE, 55, OVADA, 15076
UNCRITM1DH6
PIAZZA VITTORIO VENETO, 21, PAESANA, 12034
UNCRITM1DH7
VIA TIZIANO ASPETTI, 105, PADOVA, 35134
UNCRITM1DH8
VIA TRENTO E TRIESTE, 23, PANCALIERI, 10060
UNCRITM1DI0
VIA ROMA, 4, PAVONE CANAVESE, 10018
UNCRITM1DI2
VIA PATRIOTI, 3, PEROSA ARGENTINA, 10063
UNCRITM1DI3
VIA XXV APRILE, 2, PIANEZZA, 10044
UNCRITM1DI4
CORSO PORPORATO, 2, PINEROLO, 10064
UNCRITM1DI5
VIA ROMA, 116, PINO TORINESE, 10025
UNCRITM1DI6
PIAZZA XX SETTEMBRE, 8, PIOSSASCO, 10045
UNCRITM1DI7
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 20, MATHI, 10075
UNCRITM1DI8
PIAZZA ITALIA, 2, POIRINO, 10046
UNCRITM1DI9
VIA XXV APRILE, 18-28, PISCINA, 10060
UNCRITM1DL0
VIA FULVIO OTTORINO ROSCIO, 5, PONT CANAVESE, 10085
UNCRITM1DL2
VIA EMILIO CHANOUX, 53, PONT-SAINT-MARTIN, 11026
UNCRITM1DL3
VIA S. BERNARDINO, 1, PINASCA, 10060
UNCRITM1DL4
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1, RACCONIGI, 12035
UNCRITM1DL6
VIA CADUTI PER LA LIBERTA', 1, REVELLO, 12036
UNCRITM1DL7
VIA SALVADOR ALLENDE, 13, RIVALTA DI TORINO, 10040
UNCRITM1DL8
PIAZZA AIMONE CHIORATTI, 13, RIVAROLO CANAVESE, 10086
UNCRITM1E01
VIA DON MINZONI, 84, VALLERANO, 01030
UNCRITM1E02
V.LE DELLA LIBERTA' ANG. VIA VERDI, AVERSA, 81031
UNCRITM1E06
VIA PORTA NAPOLI, 25, CASTEL DI SANGRO, 67031
UNCRITM1E07
VIALE INDIPENDENZA, 10A, ASCOLI PICENO, 63100
UNCRITM1E09
VIA TIBURTINA KM.69, CARSOLI, 67061
UNCRITM1E10
VIALE B. CROCE, 148, CHIETI, 66100
UNCRITM1E14
VIA MATTEOTTI, SNC, GIULIANOVA, 64021
UNCRITM1E15
CORSO TRENTO E TRIESTE, 84, LANCIANO, 66034
UNCRITM1E16
VIA MADONNA DI PETTINO, SNC, L'AQUILA, 67100
UNCRITM1E17
VIA MASSIMO LELI, 9, L'AQUILA, 67100
UNCRITM1E18
VIA DANTE ALIGHIERI, 2, MALTIGNANO, 63085
UNCRITM1E22
PIAZZA UNIONE, 18, PESCARA, 65127
UNCRITM1E26
VIA NAZIONALE ADRIATICA, 88, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 64026
UNCRITM1E27
VIA RISORGIMENTO, 24 - 63074 SAN, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
UNCRITM1E28
VIA VIRGILIO DA SAN SEVERINO, SNC, SAN SEVERINO MARCHE, 62027
UNCRITM1E30
VIA ROMA, 13, TORREVECCHIA TEATINA, 66010
UNCRITM1E35
VIALE DI TRASTEVERE, 95-107, ROMA, 00153
UNCRITM1E38
VIA TUSCOLANA, 1392, ROMA, 00174
UNCRITM1E40
VIA FRATELLI CERVI, 16 - 58043, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 58043
UNCRITM1E45
VIALE TOMMASO CORSINI, 18 - 50026, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 50026
UNCRITM1E49
VIA ALFREDO CATALANI, 27, LUCCA, 55100
UNCRITM1E51
VIA BARI ANG. VIA PIAVE, 43, ALTAMURA, 70022
UNCRITM1E52
VIALE MICHELANGELO, 172, FOGGIA, 71121
UNCRITM1E53
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 33, LECCE, 73100
UNCRITM1E54
VIA S.LUCIA, ANG. VIA S.ANGELO, CANOSA DI PUGLIA, 70053
UNCRITM1E55
PIAZZA GARIBALDI, 16, MANDURIA, 74024
UNCRITM1E57
VIA PRINCIPE UMBERTO, 28, NOICATTARO, 70016
UNCRITM1E58
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 15, SAN SEVERO, 71016
UNCRITM1E60
VIA PASQUALE CUGIA, 20, CAGLIARI, 09129
UNCRITM1E61
VIA FRANCESCO COCCO ORTU, 44, CAGLIARI, 09128
UNCRITM1E62
VIA SAN LUSSORIO, 4, SELARGIUS, 09047
UNCRITM1E63
VIA GUGLIELMO MARCONI, 157, QUARTU SANT'ELENA, 09044
UNCRITM1E65
PIAZZA ITALIA, 17, TEMPIO PAUSANIA, 07029
UNCRITM1E66
VIALE COSTA SMERALDA, 65, ARZACHENA, 07021
UNCRITM1E68
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 68, ANDRIA, 70031
UNCRITM1E70
VIA ALESSANDRO MARIA CALEFATI, 80, BARI, 70121
UNCRITM1E72
PIAZZA MARCONI, 29, BITONTO, 70032
UNCRITM1E76
VIA ROMA, 29, MODUGNO, 70026
UNCRITM1E77
VIA LUNGARA PORTO, 36-38, MOLA DI BARI, 70042
UNCRITM1E78
CORSO ITALIA, 95, ACERRA, 80011
UNCRITM1E79
VIA E. DE NICOLA, 45, AFRAGOLA, 80021
UNCRITM1E80
PIAZZA DELLA LIBERTA', SNC, AVELLINO, 83100
UNCRITM1E82
VIALE OLIMPICO, 43, BACOLI, 80070
UNCRITM1E84
PIAZZA UMBERTO I, 19, CAPRI, 80073
UNCRITM1E85
VIALE EUROPA, 98 - 80053, CASTELLAMMARE DI STABIA, 80053
UNCRITM1E86
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 18, CIMITILE, 80030
UNCRITM1E88
VIA PANORAMICA, 55, ERCOLANO, 80056
UNCRITM1E89
VIA CARDINALE LUIGI LAVITRANO, 18, FORIO, 80075
UNCRITM1E91
VIA ALFREDO DE LUCA, 45, ISCHIA, 80077
UNCRITM1E92
VIA ROMA, 333, MELITO DI NAPOLI, 80017
UNCRITM1E94
VIA VITTORIO EMANUELE, 63, MUGNANO DEL CARDINALE, 83027
UNCRITM1E95
VIA FRANCESCO PETRARCA, 141L, NAPOLI, 80122
UNCRITM1E97
VIA GRAMSCI, 89, CAMUCIA, CORTONA, 52044
UNCRITM1E99
VIA DELL'OLEANDRO, 12-14, MONTEVARCHI, 52025
UNCRITM1EA8
VIA ANTONIO GRAMSCI, 58, SANTHIA', 13048
UNCRITM1EB0
VIA FRATELLI PIOL, 55, RIVOLI, 10098
UNCRITM1EB2
VIA NOVARA, 8, ROMAGNANO SESIA, 28078
UNCRITM1EB5
CORSO MONCENISIO, 111 - 10057, SANT'AMBROGIO DI TORINO, 10057
UNCRITM1EB6
PIAZZA MUNICIPIO, 12, SALUGGIA, 13040
UNCRITM1EB7
PIAZZA ZERBION, 24, SAINT-VINCENT, 11027
UNCRITM1EB8
VIA MIAGLIA, 7, SAN BENIGNO CANAVESE, 10080
UNCRITM1EB9
PIAZZA MUNICIPIO, 3, SAN GIUSTO CANAVESE, 10090
UNCRITM1EC0
VIA CARLO ALBERTO, 1, SAN GIORGIO CANAVESE, 10090
UNCRITM1EC1
VIA SESTRIERE BIS, 13, BORGO SAN, MONCALIERI, 10024
UNCRITM1EC2
VIA G. BONATTO, 1 - 10060 SAN, SAN SECONDO DI PINEROLO, 10060
UNCRITM1EC3
VIA TORINO, 53, SANT'ANTONINO DI SUSA, 10050
UNCRITM1EC4
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 13, SANTENA, 10026
UNCRITM1EC5
PIAZZALE MOCHINO, 1, SAN MAURO TORINESE, 10099
UNCRITM1EC6
VIA ITALIA, 61, SETTIMO TORINESE, 10036
UNCRITM1EC7
VIA ASTI, 1, SETTIMO TORINESE, 10036
UNCRITM1EC8
VIA CAVOUR, 8, SETTIMO VITTONE, 10010
UNCRITM1EC9
CO KANDAHAR CENTER V. PINEROLO, 14, SESTRIERE, 10058
UNCRITM1ECO
PIAZZA CORDUSIO, MILANO, 20123
UNCRITM1ED0
PIAZZA ROMA, 36, SOMMARIVA DEL BOSCO, 12048
UNCRITM1ED2
VIA PIEMONTE, 17, STRAMBINO, 10019
UNCRITM1ED4
VIA ROMA, 43, SUSA, 10059
UNCRITM1ED6
VIA ARNAUD, 12, TORRE PELLICE, 10066
UNCRITM1ED8
VIA MONGINEVRO, 84, OULX, 10056
UNCRITM1ED9
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 57, TRECATE, 28069
UNCRITM1EE2
VIA ARDUINO ISEPPON, 2A, VENARIA REALE, 10078
UNCRITM1EE4
VIA IV NOVEMBRE, 33, VENASCA, 12020
UNCRITM1EE5
VIA BALBO ANG. VIA LAVINY, 18, VERCELLI, 13100
UNCRITM1EE6
VIA THAON DI REVEL A, 5, VEROLENGO, 10038
UNCRITM1EE8
VIA CADUTI LIBERTA', 12, VERRES, 11029
UNCRITM1EF0
CORSO RE UMBERTO, 48, VERZUOLO, 12039
UNCRITM1EF1
PIAZZA CAVOUR, 40, INTRA, VERBANIA, 28921
UNCRITM1EF4
PIAZZA MEZZADRA, 16, VIGNALE MONFERRATO, 15049
UNCRITM1EF6
VIA TORINO, 6, VIGONE, 10067
UNCRITM1EF7
PIAZZA DOTT. FELICE ODELLO, 2, SAN MAURIZIO CANAVESE, 10077
UNCRITM1EF8
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 1, VILLAFRANCA PIEMONTE, 10068
UNCRITM1EG0
VIA GIOVANNI FOGLIATO, 8, VILLANOVA D'ASTI, 14019
UNCRITM1EG2
PIAZZA G. MARCONI, 50, VINOVO, 10048
UNCRITM1EG4
VIA GARIBALDI, 27, VISTRORIO, 10080
UNCRITM1EG5
VIA AIRASCA, 4, VOLVERA, 10040
UNCRITM1EG6
VIA EMANUELE FILIBERTO, 26, VOLPIANO, 10088
UNCRITM1EG7
PIAZZA MUNICIPIO, 15, BRUINO, 10090
UNCRITM1EG8
VIA COSSAVELLA, 44, BOLLENGO, 10012
UNCRITM1EI1
CORSO ROMA, 70, CRESCENTINO, 13044
UNCRITM1EI3
PIAZZA ROMA, 1, FROSSASCO, 10060
UNCRITM1EI5
FRAZIONE BATHIEU, 6, LA THUILE, 11016
UNCRITM1EI8
PIAZZA CADUTI, 1, NOVELLO, 12060
UNCRITM1EL6
VIA BRACCINI, 8A, ROBASSOMERO, 10070
UNCRITM1F02
PIAZZA GIOVANNI BOVIO, 22, NAPOLI, 80133
UNCRITM1F03
VIA M. CRAWFORD, 2, AVESA, VERONA, 55022
UNCRITM1F05
VIA PROVINCIALE SOTTOMONTE, CAPANNORI, 55060
UNCRITM1F06
PIAZZA FRANCESCO DOMENICO, CECINA, 57023
UNCRITM1F07
VIA TRIESTE, 3, CERTALDO, 50052
UNCRITM1F08
VIA I MAGGIO, 12, MONTEPULCIANO, 53045
UNCRITM1F09
VIA ALESSANDRO MANZONI, 119, NAPOLI, 80123
UNCRITM1F11
VIA SAN QUIRICO, LOCALITA', CAMPI BISENZIO, 50010
UNCRITM1F12
VIA DEI VECCHIETTI, 5, FIRENZE, 50123
UNCRITM1F13
PIAZZA NAZARIO SAURO, 1, FIRENZE, 50125
UNCRITM1F14
PIAZZA CAVOUR, 4, NAPOLI, 80137
UNCRITM1F15
PIAZZA GAETANO SALVEMINI, 13, FIRENZE, 50122
UNCRITM1F20
VIA LUCA GIORDANO, 85A, NAPOLI, 80128
UNCRITM1F21
PIAZZA ALFONSO LAMARMORA, 9, GROSSETO, 58100
UNCRITM1F26
VIA DELL'ARDENZA, 77, LIVORNO, 57128
UNCRITM1F30
PIAZZA ARANCI, 2, MASSA, 54100
UNCRITM1F32
PIAZZA MARIO CORTESINI, 16, ORBETELLO, 58015
UNCRITM1F33
VIA AMERIGO VESPUCCI, 10, NAPOLI, 80142
UNCRITM1F38
VIA EDUARDO NICOLARDI, 36, NAPOLI, 80131
UNCRITM1F39
VIA SALVADOR DALI', 29, NAPOLI, 80126
UNCRITM1F40
VIA EMILIO SCAGLIONE, 367, NAPOLI, 80145
UNCRITM1F41
VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS, 43, NAPOLI, 80147
UNCRITM1F43
VIA RODOLFO MANGANARO, 1, PORTOFERRAIO, 57037
UNCRITM1F44
CORSO SECONDIGLIANO, 197, NAPOLI, 80144
UNCRITM1F45
VIA BOLOGNA, 326F, PRATO, 59100
UNCRITM1F46
VIA TOSCANA C.C.DIREZ.TECNO UNO, PRATO, 59100
UNCRITM1F47
VIA DEI MONTEFELTRO, SANSEPOLCRO, 52037
UNCRITM1F49
VIA A. GRAMSCI, 1, SESTO FIORENTINO, 50019
UNCRITM1F50
VIA DEI TERMINI, 37, SIENA, 53100
UNCRITM1F53
VIA VICINALE GIROLAMO CERBONE, 9, NAPOLI, 80125
UNCRITM1F54
OSP.MONALDI, NAPOLI, 80131
UNCRITM1F58
VIA ROMA, 17, POGGIOMARINO, 80040
UNCRITM1F59
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 46, PORTICI, 80055
UNCRITM1F61
VIA CUCCARO, 1, QUARTO, 80010
UNCRITM1F62
LARGO FRANCESCO VITO, 1, ROMA, 00168
UNCRITM1F64
VIA ALESSANDRO MANZONI, 55, SAN GIORGIO A CREMANO, 80046
UNCRITM1F66
PIAZZA IV NOVEMBRE, 2, SANT'ANASTASIA, 80048
UNCRITM1F68
VIA ROMA, 193, SANT'ANTONIO ABATE, 80057
UNCRITM1F71
VIA ROMA, 1, POMIGLIANO D'ARCO, 80038
UNCRITM1F72
VIA LEPANTO, 44, POMPEI, 80045
UNCRITM1F73
PIAZZA ANNUNZIATA, 307, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
UNCRITM1F74
CORSO UMBERTO, 47, VINCHIATURO, 86019
UNCRITM1F75
VIA BRAGANELLI, 21, VITULANO, 82038
UNCRITM1F77
CORSO VITTORIO VENETO, 149, GROTTAMINARDA, 83035
UNCRITM1F84
VIA DEGLI ARCONTI, 6, REGGIO DI CALABRIA, 89127
UNCRITM1F86
VIA DEI VECCHIETTI, 11, FIRENZE, 50123
UNCRITM1F87
VIA BACCIO DA MONTELUPO, 32E, FIRENZE, 50142
UNCRITM1F88
VIALE DEI MILLE, 68, FIRENZE, 50131
UNCRITM1F89
PIAZZA 5 BERSAGLIERI, 1A, SIENA, 53100
UNCRITM1F90
L.GO I MAGGIO, 15, AREZZO, 52100
UNCRITM1F92
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 2, CARRARA, 54033
UNCRITM1F93
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 19-21, BORGO SAN LORENZO, 50032
UNCRITM1F94
V.LE C.COLOMBO, 9, MARINA DI, CARRARA, 54033
UNCRITM1F95
VIA EUROPA, 143-145, GROSSETO, 58100
UNCRITM1F97
VIA PIEVANO ROLANDO, 7-9-11, EMPOLI, 50053
UNCRITM1F99
PIAZZA MARIA MALTONI, 6, PONTASSIEVE, 50065
UNCRITM1FE7
VIA ANTONIO GRAMSCI, 52, VADO LIGURE, 17047
UNCRITM1FH8
VIA ROMA, 29, VAL DELLA TORRE, 10040
UNCRITM1FI1
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 9A, GAVI, 15066
UNCRITM1FI9
PIAZZA DELLA CHIESA, 9, NOVATE MILANESE, 20026
UNCRITM1FIW
VIA DEI VECCHIETTI, 11, FIRENZE, 50123
UNCRITM1FIY
VIA DE' VECCHIETTI, 7, FIRENZE, 50123
UNCRITM1FL5
VIA SANDRO PERTINI, 5 - 28053, CASTELLETTO SOPRA TICINO, 28053
UNCRITM1FL8
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 2A, VARALLO, 13019
UNCRITM1FOW
PIAZZA SAFFI INTERNO, 43-12, FORLI', 47100
UNCRITM1G01
VIA UMBRO CASENTINESE, 38, BIBBIENA, 52011
UNCRITM1G02
VIA GIACOMO PUCCINI, 216-218, CALENZANO, 50041
UNCRITM1G05
VIA TOSCO ROMAGNOLA, 189, CASCINA, 56021
UNCRITM1G06
VIA AZZATI, 48, LIVORNO, 57121
UNCRITM1G07
PIAZZA VITTORIO VENETO ROSSO, 42, GENOVA, 16149
UNCRITM1G08
PIAZZA PONTEDECIMO ROSSO, 7, GENOVA, 16164
UNCRITM1G09
VIA TORTOSA ROSSO, 117, GENOVA, 16139
UNCRITM1G10
PIAZZA SAN MICHELE, 47, LUCCA, 55100
UNCRITM1G12
PIAZZA GARIBALDI ANG. LUNGARNO, PISA, 56126
UNCRITM1G17
P.ZA XXV APRILE, 5, FOLLONICA, 58022
UNCRITM1G19
VIA SABOTINO ROSSO, 40, GENOVA, 16155
UNCRITM1G21
VIA FELICE CAVALLOTTI ROSSO, 3, GENOVA, 16146
UNCRITM1G22
VIA QUINTO, 88R, GENOVA, 16166
UNCRITM1G25
CORSO MATTEOTTI, 61, PONTEDERA, 56025
UNCRITM1G28
CORSO SILVANO FEDI, 33, PISTOIA, 51100
UNCRITM1G29
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 33, RAPALLO, 16035
UNCRITM1G30
VIA MILITE IGNOTO, 9, RECCO, 16036
UNCRITM1G31
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO, 8, VECCHIANO, 56019
UNCRITM1G32
PIAZZA DIAZ ROSSO, 52, SAVONA, 17100
UNCRITM1G33
VIA ANDREA COLLA, 51, CAIRO MONTENOTTE, 17014
UNCRITM1G34
VIALE ROMA, 20, SESTRI LEVANTE, 16039
UNCRITM1G35
VIA ROMA, 30, VENTIMIGLIA, 18039
UNCRITM1G36
VIA MILITE IGNOTO, 3, BUSALLA, 16012
UNCRITM1G37
VIA GIUSEPPE VALENTINI, 6, PRATO, 59100
UNCRITM1G38
PIAZZA D'AZEGLIO, 23, VIAREGGIO, 55049
UNCRITM1G40
VIA GAETANO FILANGIERI, 50/51, NAPOLI, 80132
UNCRITM1G41
CORSO NOVARA ANG. VIA FIRENZE, 43, NAPOLI, 80142
UNCRITM1G42
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 231, NAPOLI, 80141
UNCRITM1G43
PIAZZA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 32, NAPOLI, 80128
UNCRITM1G49
VIA INDIPENDENZA, 255, VENTURINA, CAMPIGLIA MARITTIMA, 57021
UNCRITM1G56
VIA XX SETTEMBRE ANG.V.ADUA, 76, ACATE, 97011
UNCRITM1G57
VIA RE MARTINO, 200, ACI CASTELLO, 95021
UNCRITM1G58
VIA GARIBALDI, 23, ADRANO, 95031
UNCRITM1G60
VIA PADOVA, 52, MILANO, 20131
UNCRITM1G61
VIA EX SS. V.MOSE', 115 1130-136, AGRIGENTO, 92100
UNCRITM1G63
VIALE ITALIA T.U.V., 52 2, ALCAMO, 91011
UNCRITM1G64
VIA CAVOUR, 14-16, ALTOFONTE, 90030
UNCRITM1G65
VIA ROMA, 63, ARAGONA, 92021
UNCRITM1G66
VIA PRINCIPE UMBERTO, 60, AUGUSTA, 96011
UNCRITM1G68
PIAZZA UMBERTO I, 9, AVOLA, 96012
UNCRITM1G70
VIA FEDERICO II, 56, BAGHERIA, 90011
UNCRITM1G71
VIA ROMA, 86-88 - 98051, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 98051
UNCRITM1G73
CORSO VITTORIO EMANUELE, BARRAFRANCA, 94012
UNCRITM1G74
VIA ROMA, 234, BELPASSO, 95032
UNCRITM1G75
VIA VITTORIO EMANUELE, 318, BIANCAVILLA, 95033
UNCRITM1G77
VIA NAZIONALE, 100, BROLO, 98061
UNCRITM1G78
PIAZZA AVVOCATO VINCENZO, BRONTE, 95034
UNCRITM1G79
PIAZZA ROMA, 1, BUCCHERI, 96010
UNCRITM1G80
CORSO UMBERTO I, 163, CACCAMO, 90012
UNCRITM1G82
VIA MAZZINI, 23-25, CALATAFIMI, 91013
UNCRITM1G83
VIA COLONNELLO VITA, 8-10, CALTABELLOTTA, 92010
UNCRITM1G85
PIAZZA TRENTO, 8, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM1G86
VIA ROCHESTER, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM1G87
CORSO VITTORIO EMANUELE, 64, CALTAVUTURO, 90022
UNCRITM1G90
PIAZZA GARIBALDI, 13-14-15, CAMPOBELLO DI MAZARA, 91021
UNCRITM1G92
CORSO UMBERTO, 22, CAMPOREALE, 90043
UNCRITM1G94
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 6, CAPACI, 90040
UNCRITM1G95
VIA VITTORIO VENETO, 50, CAPO D'ORLANDO, 98071
UNCRITM1G96
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 11, CASTELBUONO, 90013
UNCRITM1G97
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 145, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 91014
UNCRITM1G99
CORSO UMBERTO, 11-13, CASTELTERMINI, 92025
UNCRITM1GA9
VIA NAZIONALE, 1, PINEROLO, 10064
UNCRITM1GEW
VIA FRANCESCO PETRARCA, 2, GENOVA, 16121
UNCRITM1GF4
PIAZZA SAN BERNARDINO, 15, CANALE, 12043
UNCRITM1GG4
VIA PROVINCIALE, 269, PONZONE, TRIVERO, 13835
UNCRITM1GH0
VIA MAZZINI GIUSEPPE, 10, COSSATO, 13836
UNCRITM1GH1
VIA MONTEROSA, 2-A, GRESSONEY-SAINT-JEAN, 11025
UNCRITM1GH8
L.GO BORGARELLI, 54, TORTONA, 15057
UNCRITM1GI1
VIA XXV APRILE, 104, NICHELINO, 10042
UNCRITM1GL3
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 5-C, SAN DAMIANO D'ASTI, 14015
UNCRITM1GL6
VIA CIRCONVALLAZIONE, 1, OLEGGIO, 28047
UNCRITM1H00
VIA NICOLO' PUTIGNANI, 98, BARI, 70122
UNCRITM1H01
VIA VITTORIO EMANUELE, 27, CASTELVETRANO, 91022
UNCRITM1H02
VIA G. CAPRUZZI ANG. VIA RE DAVID, BARI, 70126
UNCRITM1H03
VIALE RUGGERO DI LAURIA, 143, CATANIA, 95126
UNCRITM1H04
VIA BRUNO BUOZZI, 96, BARI, 70132
UNCRITM1H05
VIALE LUIGI EINAUDI, 63-65, BARI, 70125
UNCRITM1H06
VIA TENENTE VACCA, 23, MONOPOLI, 70043
UNCRITM1H08
VIA PRETORIA, 217-219, POTENZA, 85100
UNCRITM1H09
VIA DEL GALLITELLO, 71, POTENZA, 85100
UNCRITM1H10
PIAZZA CADUTI IN GUERRA, 6, BARLETTA, 76121
UNCRITM1H12
VIA TORINO, 15-21-25-39, CATANIA, 95128
UNCRITM1H14
VIA FRATELLI TOSANA, 28, EDOLO, 25048
UNCRITM1H15
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 115, BRINDISI, 72100
UNCRITM1H16
VIA LAZIO, 3, POLICORO, 75025
UNCRITM1H17
VIA LOGOLUSO ANG.V.SIMONE, 26, BISCEGLIE, 70052
UNCRITM1H19
VIA UMBERTO I, 129, CATANIA, 95129
UNCRITM1H21
VIA GIACOMO LEOPARDI, 69, CATANIA, 95127
UNCRITM1H22
VIA DANTE ALIGHIERI, 11, MANERBIO, 25025
UNCRITM1H24
VIA SAN MARTINO, 28, DARFO BOARIO TERME, 25047
UNCRITM1H25
VIALE AFRICA, 176, CATANIA, 95129
UNCRITM1H26
VIA VITTORIO EMANUELE II, 52, FLERO, 25020
UNCRITM1H27
VIA DANTE ALIGHIERI, 2, VIESTE, 71019
UNCRITM1H28
VIA VITTIME CIVILI, 120, FOGGIA, 71121
UNCRITM1H29
VIALE ALDO MORO, 5, MANFREDONIA, 71043
UNCRITM1H30
VIA LEONARDO DA VINCI, 84, BRESCIA, 25122
UNCRITM1H32
VIA DELL'ASSUNTA, 3, PARATICO, 25030
UNCRITM1H33
CORSO CARAFA ANG.VIA MOELE, 30-38, RUVO DI PUGLIA, 70037
UNCRITM1H35
VIA MANTOVA, 66, MONTICHIARI, 25018
UNCRITM1H36
PIAZZA GIOVANNI VERGA, 43, CATANIA, 95129
UNCRITM1H37
VIA G. PASCOLI, 45, DESENZANO DEL GARDA, 25015
UNCRITM1H38
CORSO PORTA LUCE, 26, GALATINA, 73013
UNCRITM1H39
PIAZZA ROMA, 13, CATANIA, 95125
UNCRITM1H41
VIA AURELIA, 551, ROSIGNANO SOLVAY, ROSIGNANO MARITTIMO, 57016
UNCRITM1H42
ZONA INDUSTR STRADA ANG, 18A, CATANIA, 95100
UNCRITM1H43
VIA GUGLIELMO MARCONI, 16, LUMEZZANE, 25065
UNCRITM1H44
VIA BRENDIBUSIO, 21, NIARDO, 25050
UNCRITM1H45
VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 3, COLLEBEATO, 25060
UNCRITM1H46
VIA CAPORALINO, 45A, GUSSAGO, 25064
UNCRITM1H48
VIA ANNUNZIATELLA, 24, MATERA, 75100
UNCRITM1H49
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 109 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
UNCRITM1H50
VIA REGINA MARGHERITA, 16, TARANTO, 74123
UNCRITM1H51
VIA BETTY AMBIVERI, 31A, BERGAMO, 24126
UNCRITM1H52
VIA MARCHE, 52-58, TARANTO, 74121
UNCRITM1H53
VIA CESARE BATTISTI, 85, TARANTO, 74121
UNCRITM1H54
PIAZZA SANT'ANDREA, 1, MORNICO AL SERIO, 24050
UNCRITM1H57
VIA NAZIONALE, 153, BUDONI, 08020
UNCRITM1H58
PIAZZA XX SETTEMBRE, 20, SARNICO, 24067
UNCRITM1H59
VIA E. RINALDINI, 22, VESTONE, 25078
UNCRITM1H60
LARGO CARLO FELICE, 27, CAGLIARI, 09124
UNCRITM1H61
VIA VALCAMONICA, 12, BRESCIA, 25127
UNCRITM1H67
VIA SAN GIOVANNI, 14, MONIGA DEL GARDA, 25080
UNCRITM1H68
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 46, BASSANO BRESCIANO, 25020
UNCRITM1H71
VIA LAMARMORA ANG.VIALE GIOVANNI, BOSA, 08013
UNCRITM1H72
VIA ROMA, 1, OZIERI, 07014
UNCRITM1H73
VIALE PAOLO VI, 12, AZZANO MELLA, 25020
UNCRITM1H74
VIALE BLIGNY, 27, MILANO, 20136
UNCRITM1H75
VIA CESARE BATTISTI, 2, SASSARI, 07100
UNCRITM1H76
VIA DEL VECCHIO PASSEGGIO, 2, CREMONA, 26100
UNCRITM1H77
VIA BRESCIA, 11, SIRMIONE, 25019
UNCRITM1H78
VIA D'ANNUNZIO ANG. VIA GUALBERTO, FIRENZE, 50135
UNCRITM1H79
PIAZZA ANDREA RIGGIO, 11, CATENANUOVA, 94010
UNCRITM1H80
VIA MONSIGNORE SAN AMATO, 2, CATTOLICA ERACLEA, 92011
UNCRITM1H81
VIA NAZIONALE, 231, COSTA VOLPINO, 24062
UNCRITM1H84
PIAZZA GARIBALDI, 2, CEFALU', 90015
UNCRITM1H85
PIAZZA A. SCIACCA, 4, CENTURIPE, 94010
UNCRITM1H86
VIA ROMA, 2, CERDA, 90010
UNCRITM1H87
VIA STRADA NAZIONALE, 5, CESARO', 98033
UNCRITM1H88
CORSO UMBERTO I, 45, CHIARAMONTE GULFI, 97012
UNCRITM1H89
SALITA REGINA ELENA, 84, CIANCIANA, 92012
UNCRITM1H90
CORSO UMBERTO I, 34, CINISI, 90045
UNCRITM1H93
PIAZZA NASCE, 12, CORLEONE, 90034
UNCRITM1H94
VIA ACHILLE POZZI, 5, CARPENEDOLO, 25013
UNCRITM1H96
VIALE UNITA' D'ITALIA, ENNA, 94100
UNCRITM1H98
PIAZZA DEI VESPRI, 4, FAVARA, 92026
UNCRITM1I02
VIA NAZIONALE, 98-100, GANGI, 90024
UNCRITM1I03
VIA NAZIONALE, 91-93, GIAMMORO, PACE DEL MELA, 98040
UNCRITM1I04
CORSO UMBERTO, 394-396, GIARDINI NAXOS, 98035
UNCRITM1I06
VIA C.ALBERTO ANG.V.BALLATO, 2, GIOIOSA MAREA, 98063
UNCRITM1I07
PIAZZA CARLO MARIA CARAFA, 35-36, GRAMMICHELE, 95042
UNCRITM1I08
VIA GRAMSCI, 72-74, GRAVINA DI CATANIA, 95030
UNCRITM1I10
VIA ROMA, 125, LAMPEDUSA, LAMPEDUSA E LINOSA, 92010
UNCRITM1I12
CORSO UMBERTO I, 116-118, LEONFORTE, 94013
UNCRITM1I14
CORSO UMBERTO I, 102, LICATA, 92027
UNCRITM1I16
VIA SANT'ANTONINO, 5, LINGUAGLOSSA, 95015
UNCRITM1I17
VIA AGRIGENTO, 17, MARINEO, 90035
UNCRITM1I21
CORSO V.EMANUELE, 151-153, MAZZARINO, 93013
UNCRITM1I23
VIA DELLA VITTORIA, 265, MENFI, 92013
UNCRITM1I24
PIAZZA F.MAUROLICO, 5, MESSINA, 98123
UNCRITM1I26
VIA PALERMO, 21, MESSINA, 98121
UNCRITM1I27
VIALE LIBERTA' IS., 209-211 517, MESSINA, 98121
UNCRITM1I28
S.S. 114 KM. 4, 300, CONTESSE, MESSINA, 98125
UNCRITM1I29
VIA UMBERTO I, 14 - 95043, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 95043
UNCRITM1I32
PIAZZA COMITATO 1860, 7, MISILMERI, 90036
UNCRITM1I33
VIA ANTONIO GRAMSCI, 6-8, MISTERBIANCO, 95045
UNCRITM1I34
VIA NAZIONALE, 27, MISTRETTA, 98073
UNCRITM1I35
VIA SACRO CUORE, 159A, MODICA, 97015
UNCRITM1I36
VIA BENEDETTO D'ACQUISTO, 6, MONREALE, 90046
UNCRITM1I37
VIA DELLA REGIONE, 7, MOTTA SANT'ANASTASIA, 95040
UNCRITM1I38
LARGO MILAZZO, 17, NARO, 92028
UNCRITM1I39
VIA CATANIA, 8, NICOLOSI, 95030
UNCRITM1I40
PIAZZA GARIBALDI, 1113, NICOSIA, 94014
UNCRITM1I41
VIA UMBERTO I, 4, NISCEMI, 93015
UNCRITM1I43
VIALE REGINA MARGHERITA, 28, PACECO, 91027
UNCRITM1I44
VIA ABRAMO LINCOLN, 7-11, PACHINO, 96018
UNCRITM1I45
VIA VITTORIO EMANUELE, 86, PALAGONIA, 95046
UNCRITM1I46
VIA VITTORIO EMANUELE, 28, PALAZZOLO ACREIDE, 96010
UNCRITM1I47
VIA LEONARDO DA VINCI, 20, PALERMO, 90145
UNCRITM1I51
PIAZZA ORLANDO VITTORIO EMANUELE, 5, PALERMO, 90138
UNCRITM1I52
CORSO DEI MILLE, 280A, PALERMO, 90123
UNCRITM1I54
VIA DANTE, 71-75-77, PALERMO, 90141
UNCRITM1I55
CORSO TUKORY, 10, PALERMO, 90127
UNCRITM1I56
VIALE DELLA LIBERTA', 46, PALERMO, 90143
UNCRITM1I57
VIALE STRASBURGO, 562, PALERMO, 90146
UNCRITM1I60
VIA TERRASANTA, 8, PALERMO, 90141
UNCRITM1I61
PIAZZA DON BOSCO, 5, PALERMO, 90143
UNCRITM1I62
VIA DEI CANTIERI, 14, PALERMO, 90142
UNCRITM1I63
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 113, PALERMO, 90143
UNCRITM1I64
VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 14-20, PALERMO, 90144
UNCRITM1I65
PIAZZA TORRELUNGA, 5-6, PALERMO, 90123
UNCRITM1I66
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 16-18, PALERMO, 90144
UNCRITM1I67
VIA ROMA, 406, PALERMO, 90139
UNCRITM1I68
VIALE P.PE DI SCALEA MONDELLO, MONDELLO VALDESI, 90151
UNCRITM1I69
VIA GIOVANNI CAMPOLO, 51-73, PALERMO, 90145
UNCRITM1I70
VIA LEONARDO DA VINCI, PALERMO, 90145
UNCRITM1I71
CORSO CALATAFIMI, 997-999-1001, PALERMO, 90129
UNCRITM1I76
CORSO GIOVANNI BATTISTA ODIERNA, PALMA DI MONTECHIARO, 92020
UNCRITM1I77
PIAZZA CAVOUR, 1-4, PANTELLERIA, 91017
UNCRITM1I78
VIA VITTORIO EMANUELE, 143, PARTANNA, 91028
UNCRITM1I79
PIAZZA CAPITANO MARIO SCIACCA, PATTI, 98066
UNCRITM1I81
VIA GIORGIO KASTRIOTA, 109, PIANA DEGLI ALBANESI, 90037
UNCRITM1I82
PIAZZA GIORGIO BORIS GIULIANO, 5, PIAZZA ARMERINA, 94015
UNCRITM1I84
VIA ROMA, 26-28, PORTO EMPEDOCLE, 92014
UNCRITM1I86
VIA V.VENETO P.RIMEMBRANZA, 2-A, POZZALLO, 97016
UNCRITM1I87
VIA CASTEL LENTINI A.VESPUCCI, PRIOLO GARGALLO, 96010
UNCRITM1I88
VIA COMMENDA, 7, PRIZZI, 90038
UNCRITM1I89
VIA GARIBALDI, 180, RACALMUTO, 92020
UNCRITM1I90
VIA NAZIONALE, 127, RAFFADALI, 92015
UNCRITM1I92
CORSO VITTORIO VENETO, 819, RAGUSA, 97100
UNCRITM1I94
VIA UMBERTO, 37, RANDAZZO, 95036
UNCRITM1I95
CORSO DELLA REPUBBLICA, 133, RAVANUSA, 92029
UNCRITM1I96
CORSO UMBERTO I, 44, RIBERA, 92016
UNCRITM1I97
VIA CAPITANO FARACI, 1, RIESI, 93016
UNCRITM1J01
CORSO VANNUCCI, 39, PERUGIA, 06121
UNCRITM1J03
VIA M. ANGELONI, 76, PERUGIA, 06124
UNCRITM1J04
VIA GRAMSCI, 6, ELLERA, CORCIANO, 06073
UNCRITM1J05
VIA ORAZIO ANTINORI, 91, PERUGIA, 06123
UNCRITM1J06
VIA SETTEVALLI, 229A, PERUGIA, 06129
UNCRITM1J07
VIA F. BARACCA, 5, PERUGIA, 06128
UNCRITM1J08
V.LE S. SISTO, 435, SAN SISTO, PERUGIA, 06132
UNCRITM1J09
PIAZZALE G. MENGHINI, 3 - 06129, SANT'ANDREA DELLE FRATTE, 06129
UNCRITM1J11
VIA FABRETTI C-O-UNIVERSITA'DEGLI, PERUGIA, 06123
UNCRITM1J12
VIA DELLA MADONNA DELL'OLIVO, 7, ASSISI, 06081
UNCRITM1J13
VIA EUGUBINA, 48, PERUGIA, 06122
UNCRITM1J14
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 18, BASTIA UMBRA, 06083
UNCRITM1J16
VIA VITTORIO VENETO, 17, CITTA' DELLA PIEVE, 06062
UNCRITM1J18
VIA TIBERINA, 203, DERUTA, 06053
UNCRITM1J21
VIA FLAMINIA, SNC, GUALDO TADINO, 06023
UNCRITM1J22
PIAZZA DEI QUARANTA MARTIRI, 45, GUBBIO, 06024
UNCRITM1J23
VIA STROZZACAPPONI, 71, CASTEL DEL PIANO, 06132
UNCRITM1J24
PIAZZA CARLO ALBERTO, 1, MAGIONE, 06063
UNCRITM1J26
LARGO GOLDONI, 8, MARSCIANO, 06055
UNCRITM1J27
VIA CARUCCIOLA, 11, PONTE FELCINO, 06134
UNCRITM1J28
VIA QUINTINA, 25, PONTE SAN GIOVANNI, 06135
UNCRITM1J30
PIAZZA DEL POPOLO, 11, POZZUOLO, 06061
UNCRITM1J32
PIAZZA GARIBALDI, 21, SANTA MARIA, ASSISI, 06088
UNCRITM1J34
VIA PINTURICCHIO, 1, SPELLO, 06038
UNCRITM1J35
VIALE CESARE BATTISTI, 39, FOLIGNO, 06034
UNCRITM1J36
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 16, TODI, 06059
UNCRITM1J37
VIA TIBERINA, PONTE RIO, TODI, 06059
UNCRITM1J38
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 8, UMBERTIDE, 06019
UNCRITM1J39
VIALE ANGELO ZAMPINI, 2E, CITTA' DI CASTELLO, 06012
UNCRITM1J40
VIA ROMA, 100, VALFABBRICA, 06029
UNCRITM1J41
V.LE KARL MARX, 179, ROMA, 00137
UNCRITM1J42
VIA FIRENZE, 4, CASTIGLIONE DEL LAGO, 06061
UNCRITM1J43
VIALE CONSOLE FLAMINIO, 64A, TUORO SUL TRASIMENO, 06069
UNCRITM1J44
V.LE DELLA RESISTENZA, 132-A-8, PANICALE, 06068
UNCRITM1J47
VIA APPIA NUOVA, 275, ROMA, 00182
UNCRITM1J50
VIA GUIDO MONACO, 47, AREZZO, 52100
UNCRITM1J52
VIA FIORENTINA, 246, AREZZO, 52100
UNCRITM1J53
VIA VITTORIO VENETO, 6-A, SPINA, MARSCIANO, 06072
UNCRITM1J55
VIA AMENDOLA, 83, PONTE PATTOLI, 06134
UNCRITM1J57
PIAZZA LUIGI MASI, 9, PETRIGNANO, 06081
UNCRITM1J59
VIA CARDUCCI, SAN NICOLO' DI CELLE, 06050
UNCRITM1J61
VIA EUGUBINA, 20-22, OSTERIA DEL GATTO, 06022
UNCRITM1J63
VIA ROMA, 23, SCHEGGIA E PASCELUPO, 06027
UNCRITM1J64
VIA CASTEL D'ALFIOLO, 19, PADULE, 06024
UNCRITM1J65
LARGO DONATORI DEL SANGUE, 2, OSTERIA NUOVA, 61025
UNCRITM1J67
VIA ADRASTO DONATI, 3, MUGNANO, PERUGIA, 06132
UNCRITM1J69
VIA S. COCCHINI, 45, SAN FELICIANO, MAGIONE, 06060
UNCRITM1J71
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 36, ROSOLINI, 96019
UNCRITM1J72
VIA LAZIO, 1, SALAPARUTA, 91020
UNCRITM1J74
VIA G. AMENDOLA, 108, SALEMI, 91018
UNCRITM1J75
VIA LEONARDO DA VINCI, 125, PIERANTONIO, 06019
UNCRITM1J76
V.LE TRENTO E TRIESTE, SPOLETO, 06049
UNCRITM1J77
STRADA PERUGIA SAN MARCO, 87, SAN, PERUGIA, 06131
UNCRITM1J80
VIA DELLA REGIONE, 277, SAN GIOVANNI LA PUNTA, 95037
UNCRITM1J81
VIA MONTE PEGLIA, 10-12, ORVIETO, 05019
UNCRITM1J82
VIA TUDERTE, 415, NARNI, 05036
UNCRITM1J83
VIA UMBERTO I, 377, SAN GIUSEPPE JATO, 90048
UNCRITM1J85
VIA ROMA, 5, ACQUASPARTA, 05021
UNCRITM1J87
VIA FELICE BISLERI, 5, NOCERA UMBRA, 06025
UNCRITM1J88
V.LE PARINI, 39, TRESTINA, CITTA' DI CASTELLO, 06018
UNCRITM1J91
VIALE DELLA REPUBBLICA, 8, SANTA CROCE CAMERINA, 97017
UNCRITM1J92
PIAZZA SAC.L.PLACAANG.V.CHIESA, SANTA FLAVIA, 90017
UNCRITM1J93
VIALE DEI PINI, 10, SANTA LUCIA DEL MELA, 98046
UNCRITM1J94
VIA PERUGIA, PASSAGGIO DI BETTONA, 06080
UNCRITM1J95
CORSO SERTORIO, 36, NORCIA, 06046
UNCRITM1J96
VIA EUCLIDE, 11, TERNI, 05100
UNCRITM1J97
VIA A. ALEARDI, 12, TERNI, 05100
UNCRITM1J98
VIALE TOSCANA, 26-28, SAN GIUSTINO, 06016
UNCRITM1J99
VIA MONTE CUI, 20, FOLIGNO, 06034
UNCRITM1K01
PAL.LA MANNO VIA S.FRANCESCO, SANTA MARGHERITA DI BELICE, 92018
UNCRITM1K02
VIA F. CRISPI, 416, SANTA TERESA DI RIVA, 98028
UNCRITM1K06
PIAZZA ITALIA, 28, SCICLI, 97018
UNCRITM1K07
VIA PALERMO ANG. P.CAVOUR, 43, VITTORIA, 97010
UNCRITM1K08
VIA VITTORIO EMANUELE, 54, SCORDIA, 95048
UNCRITM1K09
VIA GARIBALDI, 36, SERRADIFALCO, 93010
UNCRITM1K11
VIA SAN SEBASTIANO, 40, SIRACUSA, 96100
UNCRITM1K12
VIALE TISIA, 122, SIRACUSA, 96100
UNCRITM1K13
CORSO GELONE, 30-32, SIRACUSA, 96100
UNCRITM1K14
VIALE SCALA GRECA, 216, SIRACUSA, 96100
UNCRITM1K16
VIA UMBERTO I, 123, SORTINO, 96010
UNCRITM1K17
VIA STAZIONE, 1489-1490, STRASATTI, MARSALA, 91020
UNCRITM1K18
VIA ROMA, 25-27, SUTERA, 93010
UNCRITM1K19
VIA NAZIONALE, 214-216, TERME VIGLIATORE, 98050
UNCRITM1K20
FALCONE E BORSELLINO, 87, TERMINI IMERESE, 90018
UNCRITM1K22
PIAZZA C.ALBERTO ANG.V.FERRAU', TORTORICI, 98078
UNCRITM1K23
CORSO GIUSEPPE LA MASA, 87, TRABIA, 90019
UNCRITM1K24
VIA PALERMO, 85, TRAPANI, 91100
UNCRITM1K25
VIA GIOVANNI BATTISTA FARDELLA, TRAPANI, 91100
UNCRITM1K27
VIA CESARO', 99-G, CASA SANTA, ERICE, 91016
UNCRITM1K29
CORSO EUROPA, 40, TRECASTAGNI, 95039
UNCRITM1K30
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 25-30, TROINA, 94018
UNCRITM1K32
VIA GENERALE CADORNA, 103, VALLEDOLMO, 90029
UNCRITM1K34
CORSO VITTORIO EMANUELE, 342-344, VILLABATE, 90039
UNCRITM1K35
VIA NAZIONALE, 6971, VILLAFRANCA TIRRENA, 98049
UNCRITM1K36
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 4-5-6, VILLALBA, 93010
UNCRITM1K38
VIA MILANO, ANG. VIA CAVOUR, 42-F, VITTORIA, 97019
UNCRITM1K41
VIA VITTORIO EMANUELE, 2-4, VIZZINI, 95049
UNCRITM1K42
PIAZZA UMBERTO, 28, ZAFFERANA ETNEA, 95019
UNCRITM1K43
CORSO GARIBALDI ISOL, 54 - 297, MESSINA, 98122
UNCRITM1K45
VIA FILIPPO BRUNELLESCHI, 52, PALERMO, 90145
UNCRITM1K46
VIA RUGGERO SETTIMO, 6, ACIREALE, 95024
UNCRITM1K48
PIAZZA FONTE DIANA, 19, COMISO, 97013
UNCRITM1K49
VIA ROMA, 367-369-371, ENNA, 94100
UNCRITM1K50
CORSO VITTORIO EMANUELE, 257, GELA, 93012
UNCRITM1K52
PIAZZA RAFFAELLO, 5, LENTINI, 96016
UNCRITM1K53
VIALE MEDAGLIE D'ORO, 12A, MODICA, 97015
UNCRITM1K54
VIA XI MAGGIO, 91, MARSALA, 91025
UNCRITM1K55
PIAZZA MOKARTA, 7, MAZARA DEL VALLO, 91026
UNCRITM1K56
CORSO DEI MILLEANG, 259, PARTINICO, 90047
UNCRITM1K57
VIA GB.NICOLOSI ANG.V.VACCA, 74, PATERNO', 95047
UNCRITM1K58
VIA ANTONIO GRAMSCI, 100, RIPOSTO, 95018
UNCRITM1K60
CORSO UMBERTO, 91, TAORMINA, 98039
UNCRITM1K62
VIA ROSARIO CANCELLIERI, 25, VITTORIA, 97019
UNCRITM1K63
PIAZZALE ALDO MORO, 1, AGRIGENTO, 92100
UNCRITM1K64
CORSO UMBERTO I, 122, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM1K65
CORSO SICILIA, 8, CATANIA, 95131
UNCRITM1K66
VIA GARIBALDI CORTINA DEL PORTO, MESSINA, 98122
UNCRITM1K67
VIA ROMA, 183, PALERMO, 90133
UNCRITM1K68
CORSO ITALIA, 107-109, RAGUSA, 97100
UNCRITM1K69
PIAZZA ARCHIMEDE, 7, SIRACUSA, 96100
UNCRITM1K70
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 9, TRAPANI, 91100
UNCRITM1K78
PIAZZA CIULLO, 10, ALCAMO, 91011
UNCRITM1K84
PIAZZA RETTORE EVOLA, 1, BALESTRATE, 90041
UNCRITM1K87
VIA ROMA, 21, BIVONA, 92010
UNCRITM1K93
PIAZZA GARIBALDI, 21 - 90010, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, 90010
UNCRITM1K94
VIA XX SETTEMBRE, 76, CANICATTINI BAGNI, 96010
UNCRITM1K96
VIA DEI VESPRI ANG. VIA ROMA, 47, CARLENTINI, 96013
UNCRITM1K98
P.ZZA DANTE ANG. VIA EMILIA, CASTELDACCIA, 90014
UNCRITM1K99
PIAZZA SCAMMACCA, 9A-9B, CATANIA, 95131
UNCRITM1L05
VIA BRIGATA BARI, 17, BARI, 70123
UNCRITM1L07
CORSO BENEDETTO CROCE, 168, BARI, 70125
UNCRITM1L08
CORSO SIDNEY SONNINO, 40, BARI, 70121
UNCRITM1L09
VIALE MAGNA GRECIA, 45, BARI, 70126
UNCRITM1L13
VIA GARIBALDI, 1, GENOVA, 16124
UNCRITM1L15
VIA LA MARINA, 2, BISCEGLIE, 76011
UNCRITM1L16
CORSO BUENOS AIRES, 78-80R, GENOVA, 16129
UNCRITM1L20
VIALE ITALIA, 132-134, LA SPEZIA, 19100
UNCRITM1L21
LARGO PLEBISCITO, 59/C, CORATO, 70033
UNCRITM1L23
VIA DI BERNARDO, 11, COLLESANO, 90016
UNCRITM1L24
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 30, MAGENTA, 20013
UNCRITM1L25
PIAZZA UMBERTO GIORDANO, 17, FOGGIA, 71121
UNCRITM1L27
VIA VENEZIA, ZONA INDUSTRIALE, GELA, 93012
UNCRITM1L30
CORSO ROMA, 90, GALLIPOLI, 73014
UNCRITM1L31
VIA ORSINI, 13, GIOIA DEL COLLE, 70023
UNCRITM1L32
VIA NICCOLO' FOSCARINI, 2, LECCE, 73100
UNCRITM1L36
PIAZZA MARIA JOSE, 12-16, ISPICA, 97014
UNCRITM1L38
VIA ALDO MORO, 26, MATERA, 75100
UNCRITM1L40
STRADA PROVINCIALE 48 KM. 10, BASSO MELFESE, 85025
UNCRITM1L44
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 59, MOLFETTA, 70056
UNCRITM1L45
VIA IBLEA, 168-170, MELILLI, 96010
UNCRITM1L46
VIA MASSARANI ANG.CORSO LODI, 7, MILANO, 20139
UNCRITM1L48
LARGO D. PIETRO PAPPAGALLO, 17, TERLIZZI, 70038
UNCRITM1L49
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 5, NARDO', 73048
UNCRITM1L50
CORSO GARIBALDI, 144-148, MESSINA, 98121
UNCRITM1L51
VICO SCALEA, 8, POTENZA, 85100
UNCRITM1L53
VIA CAPPUCCINI, 17C, PUTIGNANO, 70017
UNCRITM1L55
VIA GIANFILIPPE, 1, SQUINZANO, 73018
UNCRITM1L58
VIA RAIMONDELLO ORSINI, 56, TARANTO, 74123
UNCRITM1L61
PIAZZA ARCANGELO SCACCHI, 38A, GRAVINA IN PUGLIA, 70024
UNCRITM1L63
VIA TARANTO, 31A, MARTINA FRANCA, 74015
UNCRITM1L64
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 40, TRANI, 76125
UNCRITM1L65
PIAZZA CAIO DUILIO, 1-3, MILAZZO, 98057
UNCRITM1L66
VIA FEDERICO II, 22, LUCERA, 71036
UNCRITM1L67
CORSO REGINA MARGHERITA, 2, MODICA, 97015
UNCRITM1L71
VIA VITTORIO EMANUELE, 102-104, NOTO, 96017
UNCRITM1L73
V.LE SCIENZE CO F. INGEGNERIA, PALERMO, 90128
UNCRITM1L76
CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE, PALERMO, 90138
UNCRITM1L77
VIA EMILIA, 41, PALERMO, 90144
UNCRITM1L80
VIA DIAZ ANG. PIAZZA SAN, SAN PIER NICETO, 98045
UNCRITM1L81
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 19-20, VALGUARNERA CAROPEPE, 94019
UNCRITM1L85
CORSO GARIBALDI, 175, VILLAROSA, 94010
UNCRITM1L86
VIA ETNEA, 181B, TREMESTIERI ETNEO, 95030
UNCRITM1L87
PIAZZA VANN' ANTO', 22, RAGUSA, 97100
UNCRITM1L89
VIA ANTONIO GRAMSCI, 29, GRAVINA DI CATANIA, 95030
UNCRITM1L90
VIA ETNEA, 292, CATANIA, 95129
UNCRITM1L92
PIAZZA UNIVERSITA, 20, CATANIA, 95131
UNCRITM1L93
VIALE MARIO RAPISARDI, 465B, CATANIA, 95123
UNCRITM1L99
VIALE KENNEDY, 29, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM1LAL
VIA MARCO MINGHETTI, 10, ROMA, 00187
UNCRITM1LTW
VIA LEONE X, 22, LATINA, 04100
UNCRITM1LUW
VIA ALFREDO CATALANI, 46, LUCCA, 55100
UNCRITM1M00
VIA RIVIERASCA DELL'ADDA, 63, CALUSCO D'ADDA, 24033
UNCRITM1M01
VIA ACHILLE FORTI, 14, VERONA, 37121
UNCRITM1M02
VIA CESARE BATTISTI, 8, AGRATE BRIANZA, 20864
UNCRITM1M03
PIAZZA BRA, 26E, VERONA, 37121
UNCRITM1M05
PIAZZA ISOLO, 19, VERONA, 37129
UNCRITM1M06
VIA CENTRO, 19, VERONA, 37135
UNCRITM1M07
VIALE XX SETTEMBRE, 53, CATANIA, 95128
UNCRITM1M08
CORSO UMBERTO I, 84, ALBAREDO D'ADIGE, 37041
UNCRITM1M09
VIA PADOVANA, 124, ARCOLE, 37040
UNCRITM1M10
VIALE VITTORIO VENETO, 159, CATANIA, 95127
UNCRITM1M13
VIA MONTANARA, 4-A, STRA', 37030
UNCRITM1M15
PIAZZA DELLA VITTORIA, 1, CAPRINO VERONESE, 37013
UNCRITM1M16
VIA DANTE ALIGHIERI, 56, CASTAGNARO, 37043
UNCRITM1M17
VIA ANDRONE, 54, CATANIA, 95124
UNCRITM1M18
VIA MILANO, 13, CESANO BOSCONE, 20090
UNCRITM1M19
PIAZZA DEL MANDAMENTO, 37, COLOGNA VENETA, 37044
UNCRITM1M20
VIA XXV APRILE, 2, ERBE', 37060
UNCRITM1M21
VIA DON C. GNOCCHI, 30, GARDA, 37016
UNCRITM1M22
VIA CESARE BATTISTI, 37, ILLASI, 37031
UNCRITM1M23
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, ISOLA DELLA SCALA, 37063
UNCRITM1M24
VIA ROMA, 130, ISOLA RIZZA, 37050
UNCRITM1M26
PIAZZA GARIBALDI, 19, LEGNAGO, 37045
UNCRITM1M27
VIA GARDESANA, 298, MALCESINE, 37018
UNCRITM1M28
VIA ROMA, 56, MINERBE, 37046
UNCRITM1M29
VIA ROMA, 40, MONTECCHIA DI CROSARA, 37030
UNCRITM1M30
VIA DANTE ALIGHIERI, 69, MONTEFORTE D'ALPONE, 37032
UNCRITM1M32
VIA SANTA CECILIA, 150, MESSINA, 98123
UNCRITM1M33
VIA ROMA, 111, OPPEANO, 37050
UNCRITM1M34
VIA MADONNA, 59, PESCANTINA, 37026
UNCRITM1M35
VIA R. RATTI, SNC, LEGNANO, 20025
UNCRITM1M36
PIAZZA IV NOVEMBRE, 34, POVEGLIANO VERONESE, 37064
UNCRITM1M37
VIA VITTORIO VENETO, 30, RONCO ALL'ADIGE, 37055
UNCRITM1M39
VIA MARIANO STABILE, 245, PALERMO, 90141
UNCRITM1M40
VIA GIUSEPPE SCIUTI, 138, PALERMO, 90144
UNCRITM1M42
PIAZZA DEL POPOLO, 8 - 37036 SAN, SAN MARTINO BUON ALBERGO, 37036
UNCRITM1M43
VIA ROMA, 4-A, SAN PIETRO IN CARIANO, 37029
UNCRITM1M46
VIA GENERALE ARMANDO DIAZ, 2, TERRAZZO, 37040
UNCRITM1M47
VIALE FRATELLI LAVANDA, 12, TORRI DEL BENACO, 37010
UNCRITM1M48
VIA UNITA' D'ITALIA, 2, TREGNAGO, 37039
UNCRITM1M49
VIA PROVINCIALE, 12, VAGO, LAVAGNO, 37050
UNCRITM1M50
PIAZZA CARLO ALBERTO, 3C, VALEGGIO SUL MINCIO, 37067
UNCRITM1M51
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 13, VIGASIO, 37068
UNCRITM1M52
CORSO ARNALDO FRACCAROLI, 149, VILLA BARTOLOMEA, 37049
UNCRITM1M54
PIAZZA SANTA TOSCANA, 71, ZEVIO, 37059
UNCRITM1M55
VIA CORROBIOLO ANG.VIA DOSSOBUONO, SOMMACAMPAGNA, 37066
UNCRITM1M56
CORSO SS. FELICE E FORTUNATO, 175, VICENZA, 36100
UNCRITM1M57
VIA CESARE BATTISTI, 10, VICENZA, 36100
UNCRITM1M58
PIAZZA F. ROSSI, 33, ARSIERO, 36011
UNCRITM1M5A
VIA ALFONSINE, 10, SAN DONATO MILANESE, 20097
UNCRITM1M62
VIA ALBERTO PAROLINI, 93, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
UNCRITM1M63
VIA MONSIGNORE GIRARDI, 16, CAMISANO VICENTINO, 36043
UNCRITM1M64
PIAZZA SAN MARCO, 1, LONIGO, 36045
UNCRITM1M65
VIA LISTON SAN GAETANO, 15, MALO, 36034
UNCRITM1M66
PIAZZA CASTELLO, 31, MAROSTICA, 36063
UNCRITM1M68
VIA ROMA, 12, MONTECCHIO MAGGIORE, 36075
UNCRITM1M69
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 10, MONTEGALDA, 36047
UNCRITM1M70
VIA ROMA, 9, NOVENTA VICENTINA, 36025
UNCRITM1M71
PIAZZALE VITTORIA, 67, PIOVENE ROCCHETTE, 36013
UNCRITM1M72
VIA IV NOVEMBRE, 12, SANDRIGO, 36066
UNCRITM1M73
VIA ALESSANDRO ASTESANI, 41, MILANO, 20161
UNCRITM1M74
PIAZZA CHILESOTTI, 27-28, THIENE, 36016
UNCRITM1M75
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 3, CALDIERO, 37042
UNCRITM1M76
BORGATA BACH, 1, SAPPADA, 32047
UNCRITM1M79
PIAZZA DOGLIANI, 8, CAPRILE, ALLEGHE, 32023
UNCRITM1M80
VIA ROMA, 62, AURONZO DI CADORE, 32041
UNCRITM1M81
CORSO ITALIA, 47-49, CORTINA D'AMPEZZO, 32043
UNCRITM1M82
VIA PESCHIERA, 3, FELTRE, 32032
UNCRITM1M83
VIA DANTE ALIGHIERI, 15, FENER, ALANO DI PIAVE, 32030
UNCRITM1M84
PIAZZA I NOVEMBRE, 7, FONZASO, 32030
UNCRITM1M85
VIA ROMA, 11, FORNO DI ZOLDO, 32012
UNCRITM1M86
VIA VILLA, 8, LAMON, 32033
UNCRITM1M87
VIA ROMA, 113, LONGARONE, 32013
UNCRITM1M91
VIALE STAZIONE, 5, SANTA GIUSTINA, 32035
UNCRITM1M92
VIA VENEZIA, 7 - 32045 SANTO, SANTO STEFANO DI CADORE, 32045
UNCRITM1M93
VIALE TRIESTE, 2A, SEDICO, 32036
UNCRITM1M94
VIALE MARCONI, 4, TAMBRE, 32010
UNCRITM1M96
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 26, MANTOVA, 46100
UNCRITM1M97
VIA BERNARDINO GHINOSI, 2, OSTIGLIA, 46035
UNCRITM1M98
VIA G. MATTEOTTI, 71, POGGIO RUSCO, 46025
UNCRITM1M99
VIA CESARE BATTISTI, 16, QUISTELLO, 46026
UNCRITM1MA2
CORSO PAOLO BERNACCHI, 46, TRADATE, 21049
UNCRITM1MA3
VIA MILANO, 42, BAREGGIO, 20010
UNCRITM1MB5
PIAZZA CESARE BATTISTI, 5, CARATE BRIANZA, 20841
UNCRITM1MC7
VIA DEI MILLE, 2, LIMBIATE, 20812
UNCRITM1ME6
PIAZZA TOMMASO EDISON, 1, MILANO, 20123
UNCRITM1MF0
VIA GIUSEPPE PONZIO, 83, MILANO, 20133
UNCRITM1MF5
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 19, MILANO, 20149
UNCRITM1MG4
VIA DEL LAURO, 9, MILANO, 20121
UNCRITM1MG5
CORSO SEMPIONE, 76, MILANO, 20154
UNCRITM1MG8
VIALE MONZA, 79, MILANO, 20125
UNCRITM1MH6
PIAZZA ANDREA FUSINA, 2, MILANO, 20133
UNCRITM1MH9
PIAZZA MELOZZO DA FORLI', SNC, MILANO, 20148
UNCRITM1MI6
VIA ENRICO DA MONZA, 44, MONZA, 20900
UNCRITM1MI9
PIAZZA EMANUELE FILIBERTO, 9, PAVIA, 27100
UNCRITM1MIC
PIAZZA DIAZ, 1, MILANO, 20123
UNCRITM1MIG
VIA CERVA, 24, MILANO, 20122
UNCRITM1MIK
VIA SAN PROSPERO, 1, MILANO, 20121
UNCRITM1MIL
VIA SAN VITO, 7, MILANO, 20123
UNCRITM1MIS
VIA SALASCO, 40, MILANO, 20136
UNCRITM1MIT
CORSO EUROPA, 5, MILANO, 20122
UNCRITM1MIY
CORSO SEMPIONE, 30, MILANO, 20154
UNCRITM1MM1
VIA CESARE BATTISTI, 20, SASSUOLO, 41049
UNCRITM1MM2
CORSO MARTIRI, 140, CASTELFRANCO EMILIA, 41013
UNCRITM1MM3
VIA ROMA, 297, RAVARINO, 41017
UNCRITM1MM4
VIA ANTONIO GRAMSCI, 1, FORMIGINE, 41043
UNCRITM1MM5
VIA GUGLIELMO MARCONI, 43, BOLOGNA, 40122
UNCRITM1MM6
CORSO LIBERTA', 55 - 41018 SAN, SAN CESARIO SUL PANARO, 41018
UNCRITM1MM7
VIA CHIESA, 1, CASTELNUOVO RANGONE, MONTALE, 41051
UNCRITM1MM8
VIA ALLEGRETTI, 19 - 41048, PRIGNANO SULLA SECCHIA, 41048
UNCRITM1MM9
VIA DON FRANCHINI, 44, MAGRETA, FORMIGINE, 41043
UNCRITM1MN1
PIAZZA BORELLI, 1, PAVULLO NEL FRIGNANO, 41026
UNCRITM1MN2
CORSO ROMA, 50, POLINAGO, 41040
UNCRITM1MN3
VIA AMEDEO PARMEGGIANI, 6, BOLOGNA, 40131
UNCRITM1MN4
VIA EMILIA EST, 135, MODENA, 41124
UNCRITM1MN5
VIA MARZABOTTO, 75, MODENA, 41125
UNCRITM1MN6
PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 2, BOLOGNA, 40137
UNCRITM1MN7
VIA NINO BIXIO, 2, SPEZZANO, FIORANO MODENESE, 41040
UNCRITM1MN8
PIAZZA UMBERTO I, 36, PORTOMAGGIORE, 44015
UNCRITM1MNW
CORSO VITTORIO EMANUELE II, MANTOVA, 46100
UNCRITM1MNZ
CORSO MILANO, 7, MONZA, 20900
UNCRITM1MO0
PIAZZA GRANDE, 40, MODENA, 41121
UNCRITM1MO1
VIA DEI MILLE, 40, CAMPOGALLIANO, 41011
UNCRITM1MO5
VIA ANDREA COSTA, 22, BOLOGNA, 40134
UNCRITM1MO7
VIA RADICI IN PIANO, SASSUOLO, 41049
UNCRITM1MO8
VIA AUGUSTO MURRI, 69, BOLOGNA, 40137
UNCRITM1MOW
VIA ALFEO CORASSORI, 70, MODENA, 41124
UNCRITM1MOY
VIA LUIGI CARLO FARINI, 5, MODENA, 41121
UNCRITM1MP0
VIA MASI, 249, SAN BARTOLOMEO IN, FERRARA, 44124
UNCRITM1MP1
VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 100, BOLOGNA, 40138
UNCRITM1MP2
VIA DELLE MORANE, 390, MODENA, 41125
UNCRITM1MP3
PIAZZA GALVANI, 3D, BOLOGNA, 40124
UNCRITM1MP4
VIA GIUSEPPE DAGNINI, 48D, BOLOGNA, 40137
UNCRITM1MP5
VIA STALINGRADO, 26, BOLOGNA, 40128
UNCRITM1MP7
PIAZZALE SANTA CROCE, 7, PARMA, 43125
UNCRITM1MP8
VIA ENRICO MATTEI, 22, BOLOGNA, 40138
UNCRITM1MPB
VIA GIOVANNI XXIII, 23, PESCHIERA BORROMEO, 20068
UNCRITM1MQ0
VIA EMILIA PONENTE, 280, BOLOGNA, 40132
UNCRITM1MQ1
VIA VITTORIO VENETO, 4A, NONANTOLA, 41015
UNCRITM1MQ3
VIA DI BOCCEA, 248A, ROMA, 00167
UNCRITM1MQ5
VIA FERRARESE, 85A, BOLOGNA, 40128
UNCRITM1MR7
VIA EMILIA EST, 768, MODENA, 41125
UNCRITM1MR9
VIA ALBERTO TRAUZZI, 15B, BOLOGNA, 40127
UNCRITM1MRE
PIAZZA DIAZ, 1, MILANO, 20123
UNCRITM1MS0
VIA DON LUIGI STURZO, 33, BOLOGNA, 40135
UNCRITM1MS1
VIALE ROBERTO VALTURIO, 47A, RIMINI, 47923
UNCRITM1MT0
VIA TOSCANA, 58A, BOLOGNA, 40141
UNCRITM1MU3
VIA EMILIA PONENTE, 132, ANZOLA DELL'EMILIA, 40011
UNCRITM1MU5
VIA CHIESANUOVA, 93, PADOVA, 35136
UNCRITM1MU8
VIA ROMA, 73-75, BARICELLA, 40052
UNCRITM1MU9
PIAZZA MEDA, 1, MILANO, 20121
UNCRITM1MV3
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 51, BONDENO, 44012
UNCRITM1MV4
VIA GARIBALDI, 8, BORGO TOSSIGNANO, 40021
UNCRITM1MV7
VIA LEONIDA BISSOLATI, 21, BUDRIO, 40054
UNCRITM1N01
VIA SALUTE, 10, ROSSANO VENETO, 36028
UNCRITM1N02
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 47, ROVERCHIARA, 37050
UNCRITM1N03
VIA ROMA, 31, CALTRANO, 36030
UNCRITM1N04
VIA SEGHERIA, 2-F, MONTORIO, VERONA, 37141
UNCRITM1N05
VIA XXVI APRILE, 26, LUGAGNANO, SONA, 37060
UNCRITM1N07
CORSO ITALIA, 87, VALDAGNO, 36078
UNCRITM1N08
PIAZZA MONZA, 7, DUEVILLE, 36031
UNCRITM1N09
VIA AMERIGO VESPUCCI, 2, BRENZONE SUL GARDA, 37010
UNCRITM1N11
VIA DON GIACOMO TREVISANI, 64-C, VERONA, 37139
UNCRITM1N12
VIA ROMA, 56, DOMEGGE DI CADORE, 32040
UNCRITM1N13
VIA IX MAGGIO, 20, PRADELLE, 37060
UNCRITM1N14
VIA VI NOVEMBRE, 79, CANDIDE, COMELICO SUPERIORE, 32040
UNCRITM1N16
VIA GOFFREDO MAMELI, 158A, VERONA, 37124
UNCRITM1N17
VIALE DEL LAVORO, 8, VERONA, 37135
UNCRITM1N18
CORSO PADOVA, 142D, VICENZA, 36100
UNCRITM1N19
VIALE BARTOLOMEO D'ALVIANO, 93, VICENZA, 36100
UNCRITM1N20
VIA SAN PIO DECIMO, PORTO, LEGNAGO, 37045
UNCRITM1N21
VIA RETRONE, 5, OLMO, AREZZO, 36051
UNCRITM1N22
VIA SCUOLA AGRARIA, 1A, MARZANA, 37142
UNCRITM1N25
PIAZZA ISOTTA NOGAROLA, 5, VERONA, 37131
UNCRITM1N26
VIA NAPOLI, 212, MUGNANO DI NAPOLI, 80018
UNCRITM1N27
VIA PADRE GIULIANI, 12, VALLI DEL PASUBIO, 36030
UNCRITM1N28
PIAZZA MUNICIPIO, 8, FALCADE, 32020
UNCRITM1N29
PIAZZOTTO MONTEVECCHIO, 15, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
UNCRITM1N30
VIA TEATRO, 8, VIADANA, 46019
UNCRITM1N32
VIA BOE' ARABBA, 10, ARABBA, LIVINALLONGO COL DI LANA, 32020
UNCRITM1N33
PIAZZA COMMERCIO, 37, CESIOMAGGIORE, 32030
UNCRITM1N34
VIA POZZO DELL'AMORE, 29, CAVAION VERONESE, 37010
UNCRITM1N37
PIAZZA PAPA LUCIANI, 35, PUOS D'ALPAGO, 32015
UNCRITM1N39
VIA GUGLIELMO MARCONI, 80, ISOLA VICENTINA, 36033
UNCRITM1N40
VIA CAVRIANA, 4, VERONA, 37137
UNCRITM1N41
VIA CA' SARTORI, 3, SAN ZENO DI MONTAGNA, 37010
UNCRITM1N42
VIA ROMA, 27, BORCA DI CADORE, 32040
UNCRITM1N43
CORSO MILANO, 165, VERONA, 37138
UNCRITM1N44
VIA DAL MASO BRUNO, 22, CHIAMPO, 36072
UNCRITM1N45
VIA VITTORIO VENETO, 107B, BELLUNO, 32100
UNCRITM1N47
VIALE TRENTO, 197, VICENZA, 36100
UNCRITM1N48
VIA TORRE BELFREDO, 73-75, MESTRE, VENEZIA, 30174
UNCRITM1N49
LOC. MARESON, 131, ZOLDO ALTO, 32010
UNCRITM1N51
VIA MONTELLO, 6, CASTEL GOFFREDO, 46042
UNCRITM1N52
VIA XXVI APRILE, 35, GOITO, 46044
UNCRITM1N54
VIA F.LLI VIANELLO - MORO, 3A, MONTICELLO CONTE OTTO, 36010
UNCRITM1N55
VIA ALESSIO CAPITANO, 48, ROSA', 36027
UNCRITM1N56
VIA PALLADIO, 4, TRISSINO, 36070
UNCRITM1N57
VIA PROVINCIALE EST, 1A, BUTTAPIETRA, 37060
UNCRITM1N58
PIAZZA VITTORIO VENETO, 3, VERONA, 37126
UNCRITM1N59
VIA CAVOUR, 36-A, DOSSOBUONO, VILLAFRANCA DI VERONA, 37062
UNCRITM1N60
VIA CEFALONIA, 53, BRESCIA, 25124
UNCRITM1N61
V.LE RIVIERA BERICA, 125, VICENZA, 36100
UNCRITM1N65
PIAZZALE L.A. SCURO, 10, VERONA, 37134
UNCRITM1N66
VIA MANZONI, 26, ROMANO D'EZZELINO, 36060
UNCRITM1N68
VIA SANTA MARIA, 83, SARCEDO, 36030
UNCRITM1N69
C-O C.I.S. - ISOLA, 6, NOLA, 80035
UNCRITM1N70
VIA ROMA, 45, NOLA, 80035
UNCRITM1N71
VIA VITTORIO VENETO, 33, CASALEONE, 37052
UNCRITM1N72
VIA IV NOVEMBRE, 11, SAN GIOVANNI ILARIONE, 37035
UNCRITM1N73
VIA B. CROCE, 38, BRENDOLA, 36040
UNCRITM1N74
VIA RIVA, 2, BREGANZE, 36042
UNCRITM1N75
VIA ALDO MORO, 45-49, CORNEDO VICENTINO, 36073
UNCRITM1N76
PIAZZA CAPOMAZZA, B 5, POZZUOLI, 80078
UNCRITM1N78
VIALE STRASBURGO, 42, PALERMO, 90146
UNCRITM1N79
PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE, 26B, PALERMO, 90138
UNCRITM1N88
VIA ROMA, 1, ZANE', 36010
UNCRITM1N89
VIA RIO, 7-9, SOSSANO, 36040
UNCRITM1N90
VIALE LIEGI, 18D, ROMA, 00198
UNCRITM1N95
VIA KENNEDY, 2, VALLATA, 83059
UNCRITM1N97
VIA CRISTOFORO MORO II, 3, PADOVA, 35141
UNCRITM1NA1
CORSO VITTORIO EMANUELE, 228, AGNONE, 86081
UNCRITM1NA3
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, SNC, AVERSA, 81031
UNCRITM1NA7
VIA GIUSEPPE MAZZINI, SNC, SAN MARCO DEI CAVOTI, 82029
UNCRITM1NA8
VIA ITALIA, 38, BATTIPAGLIA, 84091
UNCRITM1NAY
VIA GUANTAI NUOVI, 11, NAPOLI, 80133
UNCRITM1NB1
VIALE DEI RETTORI, 77, BENEVENTO, 82100
UNCRITM1NB9
VIA MAZZINI, 10, CAMPOBASSO, 86100
UNCRITM1NC0
PIAZZA VITTORIO VENETO, 7, SULMONA, 67039
UNCRITM1NC5
SANNITICA S.S.87 KM 22450, CAPODRISE, 81020
UNCRITM1NC9
PIAZZA LUIGI VANVITELLI, 25, CASERTA, 81100
UNCRITM1ND2
VIA COMUNALE PER TUORO ANG, CASERTA, 81100
UNCRITM1ND7
VIA NAZIONALE, SNC, DUGENTA, 82030
UNCRITM1ND9
VIA NAPOLEONE, 23, GUGLIONESI, 86034
UNCRITM1NE1
VIA FARINACCI, SNC, ISERNIA, 86170
UNCRITM1NE6
VIA NAPOLI, 36, MADDALONI, 81024
UNCRITM1NE8
VIA GRILLO, 70, MARCIANISE, 81025
UNCRITM1NF3
VIA CIARDULLI, SNC, MOIANO, 82010
UNCRITM1NF4
PIAZZA BERGAMO, 33, MONDRAGONE, 81034
UNCRITM1NF6
VIA ARGENTIERI, MONTENERO DI BISACCIA, 86036
UNCRITM1NF8
PIAZZA UMBERTO I, 41, MONTESARCHIO, 82016
UNCRITM1NF9
VIA ROMA, 31, NOCERA INFERIORE, 84014
UNCRITM1NG1
VIA SANTA CHIARA, 23, PAGANI, 84016
UNCRITM1NG3
VIA SAN ROCCO, 14, PALATA, 86037
UNCRITM1NG4
VIA MASSERIA CORTE, SNC, PIANA DI MONTE VERNA, 81015
UNCRITM1NG5
VIA GREGARIA, 50, PIETRELCINA, 82020
UNCRITM1NG6
VIALE STAZIONE, SNC, PONTE, 82030
UNCRITM1NG7
PIAZZA ROMA, 8, PONTELANDOLFO, 82027
UNCRITM1NH1
VIA PONTE DON MELILLO, SNC, FISCIANO, 84084
UNCRITM1NH2
VIA ROMA, 46, RICCIA, 86016
UNCRITM1NH3
VIA TRINITA', 65, SALA CONSILINA, 84036
UNCRITM1NH4
PIAZZA SEDILE DI PORTANOVA, 102, SALERNO, 84121
UNCRITM1NI3
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 27, SAN SALVATORE TELESINO, 82030
UNCRITM1NI5
VIA NAZIONALE, 47, SANTA MARINA, 84067
UNCRITM1NI6
CORSO ALDO MORO, 75 - 81055 SANTA, SANTA MARIA CAPUA VETERE, 81055
UNCRITM1NI8
VIALE CONSIGLIO D'EUROPA PALAZZO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, 81055
UNCRITM1NL2
VIA A. CATONE, 57, SEPINO, 86017
UNCRITM1NL3
CORSO LUCILIO, 136, SESSA AURUNCA, 81037
UNCRITM1NL5
VIA LUIGI STURZO, 2, TEANO, 81057
UNCRITM1NL7
CORSO UMBERTO I, 45, TERMOLI, 86039
UNCRITM1NL9
VIA PROVINCIALE, 61, URURI, 86049
UNCRITM1NM1
VIA NAPOLI VAIRANO STAZIONE, 167, VAIRANO PATENORA, 81059
UNCRITM1NM3
VIA EUGENIO ZANASI, 3, CASTELNUOVO RANGONE, 41051
UNCRITM1NM4
VIA XXIV MAGGIO, 36, SERRAMAZZONI, 41028
UNCRITM1NM5
PIAZZA KENNEDY, 2C, CAMUGNANO, 40032
UNCRITM1NM6
VIA XXIII DICEMBRE, 60, PALAGANO, 41046
UNCRITM1NM7
VIA DELFINI BRUCIATA, 30-A, MODENA, 41100
UNCRITM1NM8
VIA RAVARINOCARPI, 200-202, SORBARA, BOMPORTO, 41030
UNCRITM1NN0
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2, CASALECCHIO DI RENO, 40033
UNCRITM1NN1
PIAZZA NORD LEVERA, 1, CASTEL D'AIANO, 40034
UNCRITM1NN6
VIA A. GRAMSCI, 5 - 40023 CASTEL, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, 40023
UNCRITM1NO1
VIA MAR MEDITERRANEO, 1, MARANELLO, 41053
UNCRITM1NO2
VIA GRAMSCI, 114, CASTEL MAGGIORE, 40013
UNCRITM1NO4
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 28-30, ALBA ADRIATICA, 64011
UNCRITM1NO5
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 10 - 40024, CASTEL SAN PIETRO TERME, 40024
UNCRITM1NO6
VIA GIUSEPPE VERDI, 3, CAVEZZO, 41032
UNCRITM1NO7
VIA ALFEO CORASSORI, 44, MODENA, 41124
UNCRITM1NO8
VIA P. C. S. NASICA, 5, CASTENASO, 40055
UNCRITM1NOW
VIA SAN GIACOMO, 1, NOVARA, 28100
UNCRITM1NP0
VIA E. CIALDINI, 3, MODENA, 41123
UNCRITM1NP1
VIA SAN LORENZO, 57 - 40035, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, 40035
UNCRITM1NP4
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 67, CREVALCORE, 40014
UNCRITM1NP5
VIA IRNERIO, 12-5D, BOLOGNA, 40126
UNCRITM1NP6
VIALE BUON PASTORE, 334, MODENA, 41124
UNCRITM1NP8
VIA SAN DONATO, 116N, GRANAROLO DELL'EMILIA, 40057
UNCRITM1NP9
VIA DEL CORSO, 20, LAGARO - 40030, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, 40030
UNCRITM1NQ2
VIA NAZIONALE, 465A, MALALBERGO, 40051
UNCRITM1NQ3
VIA V. ALFIERI, 5A, ZOLA PREDOSA, 40069
UNCRITM1NQ4
VIA BOLOGNA, 154, FERRARA, 44100
UNCRITM1NQ5
VIA LIBERTA', 55, MEDICINA, 40059
UNCRITM1NQ8
VIA BENEDETTO SCHIASSI, 146, MEZZOLARA, 40054
UNCRITM1NQ9
VIA COMACCHIO, 3, FERRARA, 44124
UNCRITM1NR0
VIA DEGLI SPADARI, 25, FERRARA, 44121
UNCRITM1NR3
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 29, ARGENTA, 44011
UNCRITM1NR4
VIA MAZZINI, 82, MOLINELLA, 40062
UNCRITM1NR5
PIAZZA DEL POPOLO, 8B, COPPARO, 44034
UNCRITM1NR6
VIA IV NOVEMBRE, 20, CODIGORO, 44021
UNCRITM1NR7
VIA VITTORIO EMANUELE II, 23, MONGHIDORO, 40063
UNCRITM1NS0
VIA A. COSTA, 68-E, RASTIGNANO, PIANORO, 40067
UNCRITM1NS1
VIA EMILIA ALL'ANGELO, 2-B, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1NS3
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 10, PIEVE DI CENTO, 40066
UNCRITM1NS5
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 5, CENTO, 44042
UNCRITM1NS6
VIA DEI MILLE, 139, PIUMAZZO, CASTELFRANCO EMILIA, 41013
UNCRITM1NS9
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 25-27, POGGIO RENATICO, 44028
UNCRITM1NT0
VIA MONTEBELLO, 59, PARMA, 43123
UNCRITM1NT4
PIAZZA DI PORTA SAN MAMOLO, 6, BOLOGNA, 40136
UNCRITM1NT5
VIA AGOSTO VIA 2 AGOSTO 1980, 18, SANT'AGATA BOLOGNESE, 40019
UNCRITM1NT8
VIA DELLA LIBERTA', 27, SAN GIORGIO DI PIANO, 40016
UNCRITM1NT9
VIA IDICE, 219, MONTERENZIO, 40050
UNCRITM1NU0
V.LE DELLA MERCANZIA BL, 2-B, FUNO, ARGELATO, 40050
UNCRITM1NU1
CORSO ITALIA, 50 - 40017 SAN, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40017
UNCRITM1NU4
VIA CARLO JUSSI, 2, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
UNCRITM1NU5
VIA CENTO, 180, SAN MATTEO DELLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40010
UNCRITM1NU7
VIA MATTEOTTI, 69-73, SAN PIETRO IN CASALE, 40018
UNCRITM1NU8
VIA CASSINO, 12, RAVENNA, 48124
UNCRITM1NV0
VIA PORRETTANA, 473, SASSO MARCONI, 40037
UNCRITM1NV7
VIA ROMA, 12, VERGATO, 40038
UNCRITM1NV8
VIA MAURO TESI, 1082, ZOCCA, 41059
UNCRITM1O01
VIA SAN G. BOSCO, 21, CISLAGO, 21040
UNCRITM1O05
VIA ROMA, 37, NOLA, 80035
UNCRITM1O06
VIA UNITA' D'ITALIA, 16, FORMIGINE, 41043
UNCRITM1O07
VIA GIOVANNI E OTTAVIO LAVINY, 18, VERCELLI, 13100
UNCRITM1O08
VIA DANTE, 4, MILANO, 20121
UNCRITM1O09
VIA GUIDO MONACO, 49, AREZZO, 52100
UNCRITM1O10
CENTRO COMM. L'AQUILONE, L'AQUILA, 67100
UNCRITM1O11
VIA DOMENICO BORDIGALLO, 2, CREMONA, 26100
UNCRITM1O13
VIA ARMORARI, 14, MILANO, 20123
UNCRITM1O15
VIA VESCOVADO, 3, CESENA, 47521
UNCRITM1O16
CORSO BETTINI, 22, ROVERETO, 38068
UNCRITM1O17
VIA SANTA MARIA MADDALENA, 8, TRENTO, 38122
UNCRITM1O18
CORSO ITALIA, 51, CORTINA D'AMPEZZO, 32043
UNCRITM1O19
PIAZZA DEI MARTIRI, 41, BELLUNO, 32100
UNCRITM1O21
VIA L. EINAUDI, 3-13, VENEZIA, 30174
UNCRITM1O22
VIALE GIOSUE' CARDUCCI, 3, CONEGLIANO, 31015
UNCRITM1O23
PIAZZA DEL QUARTIERE LATINO, 12, TREVISO, 31100
UNCRITM1O24
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 2, PORDENONE, 33170
UNCRITM1O25
VIA DELLA CASSA DI RISPARMIO, 10, TRIESTE, 34121
UNCRITM1O26
VIA ROMA, 19 - 40017 SAN GIOVANNI, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 40017
UNCRITM1O27
VIA CARLO JUSSI, 2, SAN LAZZARO DI SAVENA, 40068
UNCRITM1O28
VIALE LIEGI, 42, ROMA, 00198
UNCRITM1O31
PIAZZALE ALDO MORO, 1, AGRIGENTO, 92100
UNCRITM1O32
VIA CANONICO PULCI, 9, CALTANISSETTA, 93100
UNCRITM1O34
PIAZZA ROMA, 7-8, CATANIA, 95125
UNCRITM1O35
VIA SANT'EUPLIO, 7, CATANIA, 95124
UNCRITM1O37
VIA G. GARIBALDI, 54IS.297, MESSINA, 98122
UNCRITM1O40
VIA GIOVANNI CAMPOLO, 65, PALERMO, 90145
UNCRITM1O41
VIA ALFONSO BORRELLI, 20-22, PALERMO, 90139
UNCRITM1O44
VIA PROVINCIALE ZONA PORTO, VULCANO, LIPARI, 98050
UNCRITM1O47
VIA GUGLIELMO MARCONI, 6, GIULIANO DI ROMA, 03020
UNCRITM1O48
VIA ROMA, 26, VICO NEL LAZIO, 03010
UNCRITM1O49
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 6, SANTOPADRE, 03030
UNCRITM1O50
VIA UMBERTO I, 106, CIVITELLA SAN PAOLO, 00060
UNCRITM1O55
VIA RUGGIERO SETTIMO, 26, PALERMO, 90141
UNCRITM1O57
VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI, 81, ROMA, 00147
UNCRITM1O58
VIA FELICE CAVALLOTTI, 1, FUCECCHIO, 50054
UNCRITM1O59
VIA DELLA STAZIONE, 225, LATINA, 04013
UNCRITM1O61
VIA ARETINA, 35, MONTE SAN SAVINO, 52048
UNCRITM1O62
VIA G. VERDI, 41, LAMPORECCHIO, 51035
UNCRITM1O63
VIA CAVOUR, 1, ALTOPASCIO, 55011
UNCRITM1O65
V.LE COLOMBO, 300, LIDO DI CAMAIORE, CAMAIORE, 55041
UNCRITM1O66
VIA ANTONIO RIZZARDI, 19, CIVITELLA D'AGLIANO, 01020
UNCRITM1O67
VIA NAZIONALE, SNC, PALAU, 07020
UNCRITM1O68
VIA PIETRO MAURI, 22, FALCONARA MARITTIMA, 60015
UNCRITM1O71
PIAZZA FAUSTO COPPI, 134, SERRAVALLE SCRIVIA, 15069
UNCRITM1O72
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 72, TREBASELEGHE, 35010
UNCRITM1O73
CO GRUPPO ED. FABBRI SPA VIA, MILANO, 20138
UNCRITM1O75
VIA DELLE MURATTE, 75, ROMA, 00187
UNCRITM1O77
VIA DEI TERMINI, 37, SIENA, 53100
UNCRITM1OM0
VIA RIZZOLI, 34, BOLOGNA, 40125
UNCRITM1OM1
VIA APPIA, 12, IMOLA, 40026
UNCRITM1OM2
PIAZZA DELLA LIBERTA', 1, PORRETTA TERME, 40046
UNCRITM1OM5
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 69, IMOLA, 40026
UNCRITM1OM6
STRADA ATTIRAGLIO, 18, MODENA, 41122
UNCRITM1OM8
PIAZZA DELLA PACE, 3C, CALDERARA DI RENO, 40012
UNCRITM1ON4
CORSO ITALIA, 78, VIGNOLA, 41058
UNCRITM1ON5
VIA MAZZINI, 172C, BOLOGNA, 40139
UNCRITM1ON8
VIA CIRCONVALLAZIONE, 5, CASTELVETRO DI MODENA, 41014
UNCRITM1OO0
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 27, CAMPOSANTO, 41031
UNCRITM1OO4
VIA CLAUDIA, 3596, SAVIGNANO SUL PANARO, 41056
UNCRITM1OO7
VIA A. GRAMSCI, 101, SALA BOLOGNESE, 40010
UNCRITM1OP1
VIA ROMA, 107, GAGGIO MONTANO, 40041
UNCRITM1OQ3
V.LE VACCARI, 15-E, FONTANELLATO, 43012
UNCRITM1OQ7
VIA PIERINO BOLOGNESI, 4, PIANORO, 40065
UNCRITM1OQ9
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 5A, RUBIERA, 42048
UNCRITM1OR2
PIAZZA MARTIRI DELLE FOSSE, MARZABOTTO, 40043
UNCRITM1OR7
VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 11-F, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1OR8
VIA EMILIA LEVANTE, 170, OZZANO DELL'EMILIA, 40064
UNCRITM1OS1
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9-F, MONTE SAN PIETRO, 40050
UNCRITM1OS3
VIA CASORETTO, 44, MILANO, 20131
UNCRITM1OS6
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 19F, FINALE EMILIA, 41034
UNCRITM1OS8
VIA GAETANO MILANESI, 71, FIRENZE, 50134
UNCRITM1OT2
PIAZZA MONTE GENNARO, 55, ROMA, 00139
UNCRITM1OT6
VIA G. MARCONI, 8A, VIDICIATICO, 40042
UNCRITM1OU1
VIA VITTOR PISANI, 23, MILANO, 20124
UNCRITM1OU2
VIA GIORGIO WASHINGTON, 61, MILANO, 20146
UNCRITM1OU3
VIALE CERTOSA, 30, MILANO, 20155
UNCRITM1OU8
PIAZZA DELLA LIBERTA', 13-15, CREMONA, 26100
UNCRITM1OU9
VIA DEI TURRI, 29C, SCANDICCI, 50018
UNCRITM1P01
VIA ROMA, 19, MOZZECANE, 37060
UNCRITM1P06
VIA MARIN FALIERO, 63, VERONA, 37138
UNCRITM1P07
PIAZZA RENATO SIMONI, 8, VERONA, 37122
UNCRITM1P09
PIAZZA VIOLINI NOGAROLA, 13, CASTEL D'AZZANO, 37060
UNCRITM1P10
VIA LEONARDO DA VINCI, 35, VERONA, 37138
UNCRITM1P16
VIA VILLA COZZA, 22B-22C, VERONA, 37131
UNCRITM1P18
PIAZZA POZZA, 29-31, VERONA, 37123
UNCRITM1P21
VIA CAMPO SPORTIVO, 28, MAGRE', SCHIO, 36015
UNCRITM1P23
VIA L. DA VINCI, 1, ALTE CECCATO, MONTECCHIO MAGGIORE, 36075
UNCRITM1P24
VIA RISORGIMENTO, SOVIZZO, 36050
UNCRITM1P25
PIAZZA VITTORIO VENETO, 4, COSTABISSARA, 36030
UNCRITM1P28
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 19, ALTAVILLA VICENTINA, 36077
UNCRITM1P29
VIA ARRIGO BOITO, 80, VICENZA, 36100
UNCRITM1P30
STRADA ANTONIO GRAMSCI, 1, SANT'ANTONIO, 46047
UNCRITM1P33
PIAZZA CASTELLO, 22B, SUZZARA, 46029
UNCRITM1P37
VIA DOLOMITI, 1, PONTE NELLE ALPI, 32014
UNCRITM1P39
VIA EDMONDO DE AMICIS, 251, CASTION, BELLUNO, 32100
UNCRITM1P44
VIA ENRICO GAGLIARDI, 66, VIBO VALENTIA, 89900
UNCRITM1P50
CONTRA' DEL MONTE, 13, VICENZA, 36100
UNCRITM1P60
PIAZZA DEI MARTIRI, 1, ALANO DI PIAVE, 32031
UNCRITM1P67
VIA ANDREA DORIA, 45, ROMA, 00192
UNCRITM1P68
VIA GIUSEPPE DESSI' ANG. VIA B, ROMA, 00142
UNCRITM1P75
VIA ROMA, 18A, DANTA DI CADORE, 32040
UNCRITM1P81
VIA FUSINA, 7, GREZZANA, 37023
UNCRITM1P83
VIA VALPOLICELLA, 70-B, ARBIZZANO, NEGRAR, 37020
UNCRITM1P92
VIALE ROMA, 4, LONATO, 25017
UNCRITM1P95
VIA PADANA SUPERIORE, C.C.ITALMARK, OSPITALETTO, 25035
UNCRITM1PAO
VIA EPICARMO, 12, PALERMO, 90133
UNCRITM1PDW
VIA DELLE GRANZE, 8A, PADOVA, 35127
UNCRITM1PEW
CORSO UMBERTO I, 55, PESCARA, 65122
UNCRITM1PGX
VIA F.BARACCA, 5, LOC.MADONNA ALTA, PERUGIA, 06128
UNCRITM1PM0
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 32, FAENZA, 48018
UNCRITM1PM1
VIA AUGUSTO MURRI, 143D, BOLOGNA, 40137
UNCRITM1PM4
VIA SANTO STEFANO, 52, BOLOGNA, 40125
UNCRITM1PM5
VIA DANTE, 1E, BOLOGNA, 40125
UNCRITM1PM6
VIA DELLA BARCA, 3F, BOLOGNA, 40133
UNCRITM1PM7
PIAZZA ALDROVANDI, 12A, BOLOGNA, 40125
UNCRITM1PM8
VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 179-3, BOLOGNA, 40138
UNCRITM1PM9
VIA EMILIA PONENTE, 211A, BOLOGNA, 40133
UNCRITM1PN0
VIA ROMA, 56, BRISIGHELLA, 48013
UNCRITM1PN1
VIA BELLARIA, 53A, BOLOGNA, 40139
UNCRITM1PN2
VIA GENUZIO BENTINI, 35E, BOLOGNA, 40128
UNCRITM1PN3
VIA YURI GAGARIN, 13, BOLOGNA, 40131
UNCRITM1PN4
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 36, BOLOGNA, 40129
UNCRITM1PN6
VIA NAZIONALE, 175, ALTEDO, MALALBERGO, 40051
UNCRITM1PN9
VIA MARCONI, 46/2, BENTIVOGLIO, 40010
UNCRITM1PO0
VIA GUGLIELMO MARCONI, 6, CASOLA VALSENIO, 48032
UNCRITM1PO2
VIA G. MATTEOTTI, 22, CASTELLO D'ARGILE, 40050
UNCRITM1PO5
VIA DEL PARCO, 14, SAN VENANZIO, GALLIERA, 40015
UNCRITM1PO7
VIA ROMA, 18-3, LOIANO, 40050
UNCRITM1PO8
VIA G. GARIBALDI, 6A, MINERBIO, 40061
UNCRITM1POG
LARGO GRAMSCI, 23, POGGIBONSI, 53036
UNCRITM1PP0
VIA GARAVINI, 18-20, CASTEL BOLOGNESE, 48014
UNCRITM1PP6
VIA M. MUSOLESI, 19, VADO, MONZUNO, 40036
UNCRITM1PP7
VIA PROVINCIALE GALLIERA, 128, FUNO, ARGELATO, 40050
UNCRITM1PP8
VIA CADRIANO, 27, CADRIANO, GRANAROLO DELL'EMILIA, 40057
UNCRITM1PQ0
PIAZZA SCALELLE, 21, MARRADI, 50034
UNCRITM1PQ5
VIA VITTORIO VENETO, 25, DOLO, 30031
UNCRITM1PQ7
VIA BELMELORO, 1A, BOLOGNA, 40126
UNCRITM1PR0
VIA G. GARIBALDI, 29, MODIGLIANA, 47015
UNCRITM1PR2
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 55, MONTICELLI D'ONGINA, 29010
UNCRITM1PR3
VIA OBERDAN, 204, CESENA, 47521
UNCRITM1PR6
VIA VIGNOLESE, 864, MODENA, 41125
UNCRITM1PR8
VIA BOLOGNA, 48, FERRARA, 44122
UNCRITM1PRW
VIALE PIACENZA, 12A, PARMA, 43126
UNCRITM1PT0
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 6-8, RIOLO TERME, 48025
UNCRITM1PT1
VIA C.NE ALLA ROTONDA, 24, RAVENNA, 48121
UNCRITM1PT2
VIA TOMMASO GULLI, 157, RAVENNA, 48122
UNCRITM1PT4
VIALE ROMA, 27, CERVIA, 48015
UNCRITM1PU0
VIA MAZZINI, 53, SOLAROLO, 48027
UNCRITM1PU1
VIA PIANGIPANE, 151-A, PIANGIPANE, RAVENNA, 48124
UNCRITM1PU2
VIA MONTANARA, 5, PARMA, 43124
UNCRITM1PU3
VIA AGOSTINO TOLOSANO, 62, FAENZA, 48018
UNCRITM1PU6
VIA SAN LEONARDO, 17, PARMA, 43122
UNCRITM1PU8
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 3, SALSOMAGGIORE TERME, 43039
UNCRITM1PUG
VIA ALESSANDRO MARIA CALEFATI, 80, BARI, 70121
UNCRITM1PV2
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 5, PIACENZA, 29122
UNCRITM1PV3
PIAZZA DEI CADUTI, 11A, FIORENZUOLA D'ARDA, 29017
UNCRITM1PV6
VIA ROMA, 1, BORGONOVO VAL TIDONE, 29011
UNCRITM1PVW
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 1A, PAVIA, 27100
UNCRITM1Q01
PIAZZA ROMA, 25, ANCONA, 60121
UNCRITM1Q02
PIAZZA UGO BASSI, 33, ANCONA, 60127
UNCRITM1Q03
VIA A. MORELLI, 10, NUMANA, 60026
UNCRITM1Q04
PIAZZA GALLO, 11, OSIMO, 60027
UNCRITM1Q05
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 76, CAMERANO, 60021
UNCRITM1Q06
VIA G. MARCONI, 10C, POLVERIGI, 60020
UNCRITM1Q07
VIA CESARE BATTISTI, 19/G, AGUGLIANO, 60020
UNCRITM1Q08
PIAZZA EVANGELISTA TORRICELLI, 22, ANCONA, 60126
UNCRITM1Q09
CORSO ITALIA, 44, SIROLO, 60020
UNCRITM1Q10
VIA TRIESTE, 19A, ANCONA, 60124
UNCRITM1Q11
VIA VELINO, 10, TORRETTE, ANCONA, 60126
UNCRITM1Q12
VIA LITORANEA, 46, NUMANA, 60026
UNCRITM1Q15
VIA DELL' INDUSTRIA, 7B, ANCONA, 60127
UNCRITM1Q18
VIA BRUNO BUOZZI, 14, ANCONA, 60131
UNCRITM1Q20
VIA GAETANO DONIZETTI, FERMIGNANO, 61033
UNCRITM1Q21
VIA BOLOGNA, 28, MONTECOSARO, 62010
UNCRITM1Q22
VIA DELLE TAVERNELLE, 93B, ANCONA, 60128
UNCRITM1Q23
VIA DELLA GIUSTIZIA, 2, FANO, 61032
UNCRITM1Q25
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 1, DOVADOLA, 47013
UNCRITM1Q26
VIA ROMA, 39, RECANATI, 62019
UNCRITM1Q29
VIA GIACOMO LEOPARDI, 27-29-31, SENIGALLIA, 60019
UNCRITM1Q30
CORSO XX SETTEMBRE, 15, CAGLI, 61043
UNCRITM1Q32
VIA LITORANEA MAROTTA, 125, MONDOLFO, 61037
UNCRITM1Q33
PIAZZA NAZARIO SAURO, 70, MACERATA, 62100
UNCRITM1Q34
VIA PUCCINOTTI, 1, URBINO, 61029
UNCRITM1Q38
VIA FRATELLI ROSSELLI, 166, PORTO SAN GIORGIO, 63822
UNCRITM1Q39
VIA PIAVE, 26, PORTO D'ASCOLI, SAN BENEDETTO.D.TRONTO, 63074
UNCRITM1Q41
PIAZZA DE FABRIS, 25-26, NOVE, 36055
UNCRITM1Q42
VIA LAGO DI MOLVENO, 2, VICENZA, 36100
UNCRITM1Q43
VIALE TRIESTE, 86, VICENZA, 36100
UNCRITM1Q45
VIA FRANCESCO BEGGIATO, 22, GRISIGNANO DI ZOCCO, 36040
UNCRITM1Q46
PIAZZA CHIESA, 18, CALDOGNO, 36030
UNCRITM1Q47
VIA FRANCESCO BARACCA, 181, VICENZA, 36100
UNCRITM1Q48
VIA ROMA, 55, TORRI DI QUARTESOLO, 36040
UNCRITM1Q49
VIA INDUSTRIA, 123, SCHIO, 36015
UNCRITM1Q50
PIAZZALE FIRENZE, 11, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
UNCRITM1Q55
VIA RODOLFI, 37, VICENZA, 36100
UNCRITM1Q58
PIAZZA ROMA, 2, RECOARO TERME, 36076
UNCRITM1Q59
VIA SAN PIO, 4X, CARTIGLIANO, 36050
UNCRITM1Q61
PIAZZA GARIBALDI, 1, CAMPITELLO, MARCARIA, 46010
UNCRITM1Q66
VIA CHIESANUOVA, 3, COSTOZZA, LONGARE, 36023
UNCRITM1Q70
VIA CARLO VIZZOTTO, 83, SAN DONA' DI PIAVE, 30027
UNCRITM1Q71
VIA VENEZIA, 78, SCORZE', 30037
UNCRITM1Q72
PIAZZA PASTRELLO, 40, FAVARO VENETO, VENEZIA, 30173
UNCRITM1Q82
VIA MARCO POLO, 108, OSIMO, 60027
UNCRITM1Q85
VIA BRECCE BIANCHE, ANCONA, 60131
UNCRITM1Q89
VIA DEI CONTARINI, 1, PIAZZOLA SUL BRENTA, 35016
UNCRITM1Q90
VIA JACOPO CRESCINI, 72, PADOVA, 35126
UNCRITM1Q94
VIA EUGANEA, 117, TREPONTI, TEOLO, 35037
UNCRITM1QM0
PIAZZA SAFFI, 43, FORLI', 47100
UNCRITM1QM1
VIA ROVERELLA, 4, CESENA, 47521
UNCRITM1QM5
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, FORLI', 47100
UNCRITM1QM7
VIALE BOLOGNA, 31, FORLI', 47121
UNCRITM1QN0
VIA PANDOLFA, 2, FORLI', 47122
UNCRITM1QN5
VIA BORELLO, 615, BORELLO, CESENA, 47023
UNCRITM1QN8
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 36, TOLENTINO, 62029
UNCRITM1QN9
V.LE MARCONI, 59, PESARO, 61100
UNCRITM1QO0
VIA GARIBALDI, 3 - 47011, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, 47011
UNCRITM1QO6
PIAZZA DON MINZONI, 11, CASTELFIDARDO, 60022
UNCRITM1QO8
PIAZZA GIACOMO LEOPARDI, 29, LORETO, 60025
UNCRITM1QP0
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 6, FORLIMPOPOLI, 47034
UNCRITM1QP4
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 136, CHIARAVALLE, 60033
UNCRITM1QP5
VIA F. ZANNETTI, 1, GALEATA, 47010
UNCRITM1QQ0
VIA ROMA, 10, MELDOLA, 47014
UNCRITM1QQ2
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 1, MERCATO SARACENO, 47025
UNCRITM1QQ3
VIA GIUSEPPE SARAGAT, 33, COLLECCHIO, 43044
UNCRITM1QQ4
PIAZZA GARIBALDI, 11, COLORNO, 43052
UNCRITM1QQ9
VIA MAZZINI, 33, LANGHIRANO, 43013
UNCRITM1QR0
VIA MATTEOTTI, 25, PREDAPPIO, 47016
UNCRITM1QR2
VIA PIETRO CELLA, 58, PIACENZA, 29121
UNCRITM1QR5
PIAZZA L. RICCI, 5, PREMILCUORE, 47010
UNCRITM1QS0
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18, ROCCA SAN CASCIANO, 47017
UNCRITM1QS2
VIA LAVAGNINI, 44B, FIRENZE, 50129
UNCRITM1QS4
VIA LEPANTO ANG. VIA VALENTINI, 9, PRATO, 59100
UNCRITM1QS5
VIA TINO CORZANI, 2, SAN PIERO IN, BAGNO DI ROMAGNA, 47021
UNCRITM1QT0
VIA PORZIA NEFETTI, 6A, SANTA SOFIA, 47018
UNCRITM1QT2
VIA DOMENICO CONCORDIA, 81, MACERATA, 62010
UNCRITM1QT3
PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE, 9, PORTO RECANATI, 62017
UNCRITM1QT4
VIA BENEDETTO CAIROLI, 13, CASALMAGGIORE, 26041
UNCRITM1QT5
VIA ANTONINI, 7, SARSINA, 47027
UNCRITM1QU0
PIAZZA CAVOUR, 5, PADOVA, 35122
UNCRITM1QU1
VIA DIAZ, 27, ABANO TERME, 35031
UNCRITM1QU4
VIA VITTORIO EMANUELE II, 19A, CONSELVE, 35026
UNCRITM1QU7
VIA NAZIONALE, 183, MIRA, 30034
UNCRITM1QU8
PIAZZA SAN MICHELE, 3, VERGHERETO, 47028
UNCRITM1QV3
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10, CIVITELLA DI ROMAGNA, 47012
UNCRITM1R00
VIA CASTELLO, 1, PERNUMIA, 35020
UNCRITM1R02
VIALE EUROPA, 1, FIRENZE, 50126
UNCRITM1R03
VIALE DELLA GIOVINE ITALIA, 15R, FIRENZE, 50122
UNCRITM1R04
VIA F. CORRIDONI ANG. VIA BINI, 26R, FIRENZE, 50134
UNCRITM1R06
VIA ROMA, 1-2-3, PONTE SAN NICOLO', 35020
UNCRITM1R11
VIA ALDO MORO, 12, BUSA, VIGONZA, 35010
UNCRITM1R14
VIA CIRCONVALLAZIONE, 215, MONTAGNANA, 35044
UNCRITM1R16
CORSO DEL POPOLO, 185, ROVIGO, 45100
UNCRITM1R18
PIAZZA SAN BARTOLOMEO, 21, ROVIGO, 45100
UNCRITM1R19
CORSO RISORGIMENTO, 295-297, PORTO VIRO, 45014
UNCRITM1R24
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 4, FELTRE, 32032
UNCRITM1R25
VIA PRIVATA A. GIOVACCHINI, 2, SANTA CROCE SULL'ARNO, 56029
UNCRITM1R26
VIA G. ROSSI, 9, CASTELBELFORTE, 46032
UNCRITM1R28
VIA CESARE BATTISTI, 1, ESTE, 35042
UNCRITM1R31
PIAZZA DUCCIO GALIMBERTI, 8, CUNEO, 12100
UNCRITM1R34
CORSO GARIBALDI, 66-68, BRA, 12042
UNCRITM1R35
VIA UMBERTO I, 25-27, BUSCA, 12022
UNCRITM1R36
L.GO VICO, 10, CENTALLO, 12044
UNCRITM1R37
CORSO FRANCIA, 98 - 12100 SAN, SAN ROCCO CASTAGNARETTA, 12100
UNCRITM1R38
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 7, DRONERO, 12025
UNCRITM1R39
VIA ROMA, 137, FOSSANO, 12045
UNCRITM1R41
CORSO ROMANO SCAGLIOLA, 1, NEIVE, 12057
UNCRITM1R44
CORSO ITALIA, 24-26, SALUZZO, 12037
UNCRITM1R45
VIA ROMA, 37, SOMMARIVA PERNO, 12040
UNCRITM1R46
CORSO UMBERTO I, 50, VILLAFALLETTO, 12020
UNCRITM1R48
PIAZZA ITALIA, 1, BOVES, 12012
UNCRITM1R56
VIA TRAZZI MONSIGNOR A, 11, SUSTINENTE, 46030
UNCRITM1R57
VIA AURELIA FRAZ. QUERCETA, 152, SERAVEZZA, 55047
UNCRITM1R59
VIA CHIESA, 63, SAN SILVESTRO, CURTATONE, 46010
UNCRITM1R62
VIA GORIZIA, 17F, MANTOVA, 46100
UNCRITM1R66
VIA DELLA STAMPERIA, 65-67, SANTORSO, 36014
UNCRITM1R72
VIALE STAZIONE, 56, MONTEGROTTO TERME, 35036
UNCRITM1R90
VIA GIUSEPPE MARCONCINI, 14, VERONA, 37133
UNCRITM1R98
VIA A. FLEMING, 1, SCHIO, 36015
UNCRITM1RA2
VIA FAENTINA, 84, RAVENNA, 48123
UNCRITM1RAW
VIA SERAFINO FERRUZZI, 4, RAVENNA, 48121
UNCRITM1REY
VIA F.LLI CERVI, 2, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
UNCRITM1RM0
PIAZZA DEL POPOLO, 21, RAVENNA, 48121
UNCRITM1RM1
VIA MANFREDI, 17-19, LUGO, 48022
UNCRITM1RM2
VIA DEL CIRCUITO, 117, PESCARA, 65124
UNCRITM1RMA
VIA GREGORIO VII, 248, ROMA, 00165
UNCRITM1RMD
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 24, ROMA, 00144
UNCRITM1RMG
LARGO ANGELO FOCHETTI, 16, ROMA, 00154
UNCRITM1RMH
VIA BARI, 11, ROMA, 00161
UNCRITM1RMW
VIA SARDEGNA, 44, ROMA, 00187
UNCRITM1RN0
CORSO GARIBALDI, 119, ALFONSINE, 48011
UNCRITM1RN1
VIA MAZZINI, 19, ALFONSINE, 48011
UNCRITM1RN2
CORSO CANALCHIARO, 190, MODENA, 41121
UNCRITM1RN4
VIA STAGGI PORTO FUORI, 14-C, RAVENNA, 48100
UNCRITM1RN5
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 1-3, BAGNACAVALLO, 48012
UNCRITM1RN9
VIA DEL SANSOVINO, 246, FIRENZE, 50142
UNCRITM1RO0
VIALE FRANCESCO REDI, 41L, FIRENZE, 50144
UNCRITM1RO1
V.LE AL MARE, 78, CASAL BORSETTI, RAVENNA, 48010
UNCRITM1RO4
VIA XX SETTEMBRE, 41, ROVEREDO IN PIANO, 33080
UNCRITM1RO5
PIAZZA TRE MARTIRI, 19, CERVIA, 48015
UNCRITM1RO8
VIA ARMANDO DIAZ, 8, RAVENNA, 48121
UNCRITM1RP3
PIAZZA FELICE ELEUTERIO FORESTI, 37, CONSELICE, 48017
UNCRITM1RP5
VIALE MICHELANGELO GRIGOLETTI, 61, PORDENONE, 33170
UNCRITM1RP6
VIA CASADIO DON STEFANO E LUIGI, 3, COTIGNOLA, 48032
UNCRITM1RPU
VIA PIEMONTE, 51, ROMA, 00187
UNCRITM1RQ3
VIA TOLARA DI SOPRA, 50, OZZANO DELL'EMILIA, 40064
UNCRITM1RQ5
CORSO RENATO EMALDI, 90, FUSIGNANO, 48032
UNCRITM1RQ7
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 58, TERAMO, 64100
UNCRITM1RR0
CORSO ROMA, 122, FOGGIA, 71121
UNCRITM1RR3
VIA ADUA, 86, PISTOIA, 51100
UNCRITM1RR6
PIAZZALE DELLA PACE, 10, SAN MINIATO, 56028
UNCRITM1RRE
VIA MARCO MINGHETTI, 10, ROMA, 00187
UNCRITM1RS0
VIA BASTIA, 155, LAVEZZOLA, CONSELICE, 48017
UNCRITM1RS3
V.LE CARDUCCI, 67-69-71-73, LIDO, COMACCHIO, 44029
UNCRITM1RS5
VIA MOLINETTO, 4-A, LONGASTRINO, ARGENTA, 44014
UNCRITM1RS9
VIA E. DALLA VALLE, 54, VILLA, MEDICINA, 40060
UNCRITM1RT0
VIA VITTORIO VENETO, 111, MASSA LOMBARDA, 48024
UNCRITM1RT1
VIA DEL CANALE, 103, RONCADELLO, 47122
UNCRITM1RT3
VIA NUOVA, 93, BALZE, VERGHERETO, 47028
UNCRITM1RT5
ROTONDA I MAGGIO, 18, MILANO, CERVIA, 48121
UNCRITM1RT7
PIAZZA DORA MARKUS, 18, MARINA DI, RAVENNA, 48023
UNCRITM1RU0
CORSO LUIGI CARLO FARINI, 38, RUSSI, 48026
UNCRITM1RU1
VIA FIUME VECCHIO, 208, MARMORTA, MOLINELLA, 40050
UNCRITM1RU5
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 22, SANT'ALBERTO, 48121
UNCRITM1RU8
V.LE FARINI, 61, SAN PIETRO IN, RAVENNA, 48125
UNCRITM1RV5
PIAZZA DELLA CHIESA, 7-8-9, VOLTANA, 48028
UNCRITM1RV7
VIA PANFILIA, 1-7, RAVENNA, 48121
UNCRITM1RV8
VIA REALE, 352, MEZZANO, 48123
UNCRITM1S02
VIA GIORDANO BRUNO, 172A, NAPOLI, 80122
UNCRITM1S04
CORSO UMBERTO I, 164, NAPOLI, 80138
UNCRITM1S08
DORSODUROFOND.ZATTERE, 1387, VENEZIA, 30123
UNCRITM1S10
VIA ALESSANDRO SCARLATTI, 70, NAPOLI, 80129
UNCRITM1S12
CANNAREGIO, 3668, VENEZIA, 30121
UNCRITM1S14
VIA ERIDANIA, 245, SANTA MARIA, OCCHIOBELLO, 45030
UNCRITM1S15
RIVIERA MATTEOTTI, 10, ADRIA, 45011
UNCRITM1S17
VIA ZONGHI, 53, FABRIANO, 60044
UNCRITM1S19
VIA GIUSEPPE VERDI, 1, PADENGHE SUL GARDA, 25080
UNCRITM1S22
VIA DEL SANTO, 36, LIMENA, 35010
UNCRITM1S29
PIAZZA GARIBALDI ANG. VIA VENETO, CASTEL D'ARIO, 46033
UNCRITM1S33
PIAZZA CORNARO LUCREZIA, 2, RUBANO, 35030
UNCRITM1S34
PIAZZA CASTELLARO, 14, CAMPONOGARA, 30010
UNCRITM1S35
VIA CALTANA, 4, CAMPODARSEGO, 35011
UNCRITM1S38
VIA ORESTE DA MOLIN, 73, PIOVE DI SACCO, 35028
UNCRITM1S39
VIA LUIGI CADORNA, 7, MONSELICE, 35043
UNCRITM1S40
VIA VITTORIO EMANUELE, 119, MATELICA, 62024
UNCRITM1S44
PIAZZA VANGADIZZA, 81, BADIA POLESINE, 45021
UNCRITM1S52
PIAZZA XX SETTEMBRE, 6, NOALE, 30033
UNCRITM1S54
VIA REMBRANDT, 2, MILANO, 20148
UNCRITM1S57
VIA TRONTO, 10, TORRETTE, ANCONA, 60126
UNCRITM1S62
PIAZZA 4 NOVEMBRE, 11, BAGNOLO MELLA, 25021
UNCRITM1S67
VIA CARLO GIANELLA, 1, LEGNAGO, 37045
UNCRITM1S99
VIA GIUSEPPE VERDI, 18D, NAPOLI, 80133
UNCRITM1SEC
VIALE LUIGI BODIO, 29, MILANO, 20158
UNCRITM1SGR
VIA BENVENUTO CELLINI, 11, SEGRATE, 20090
UNCRITM1SLC
VIA SAN VITO, 7, MILANO, 20123
UNCRITM1SM0
CORSO D'AUGUSTO, 163, RIMINI, 47921
UNCRITM1SM2
VIALE AMERIGO VESPUCCI, 75, RIMINI, 47921
UNCRITM1SM6
VIA FLAMINIA CONCA, 35, RIMINI, 47923
UNCRITM1SN0
PIAZZA MATTEOTTI, 17, BELLARIA IGEA MARINA, 47814
UNCRITM1SN3
VIA ROMA, 89 - 47842 SAN GIOVANNI, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, 47842
UNCRITM1SN5
VIA BOVIO, 1, CATTOLICA, 47841
UNCRITM1SN8
VIA ROMA, 60, CESENATICO, 47042
UNCRITM1SN9
VIA MARANO, 7, CORIANO, 47853
UNCRITM1SO5
PIAZZA SANDRO PERTINI, 9-10, GAMBETTOLA, 47035
UNCRITM1SQ0
VIA ROMA, 39, MORCIANO DI ROMAGNA, 47833
UNCRITM1SQ6
VIA ASSUNTA, 52, MARTANO, 73025
UNCRITM1SQ8
VIALE D'ANNUNZIO, 73, RICCIONE, 47838
UNCRITM1SR0
VIALE MARIA CECCARINI, 104-106, RICCIONE, 47838
UNCRITM1SR1
VIALE SAN MARTINO, 102, RICCIONE, 47838
UNCRITM1SR2
V.LE REGINA MARGHERITA, 165, RIVAZZURRA, 47900
UNCRITM1SR5
VIA CESARE BATTISTI, 38, RONCOFREDDO, 47020
UNCRITM1SR6
VIA FRANCESCO PIETRUNTO, 19, CAMPOBASSO, 86100
UNCRITM1SS1
VIA FIUMICELLO, 17, BOJANO, 86021
UNCRITM1SS2
CORSO MARCONI, 1, CAMPOMARINO, 86042
UNCRITM1SS3
CORSO ROMA, 100, CASACALENDA, 86043
UNCRITM1SS5
PIAZZA GANGANELLI, 18 - 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 47822
UNCRITM1SS6
CORSO UMBERTO I, 9, CASTELMAURO, 86031
UNCRITM1SS7
VIALE REGINA MARGHERITA, 6, CERCEMAGGIORE, 86012
UNCRITM1SS8
VIA CASALE, 190-B, VILLA VERUCCHIO, VERUCCHIO, 47826
UNCRITM1SS9
VIA DANTE ALIGHIERI, 9, LARINO, 86035
UNCRITM1SSS
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 335-5, SASSUOLO, 41049
UNCRITM1ST1
VIA VITTORIO EMANUELE II, 33, MONTEFALCONE NEL SANNIO, 86033
UNCRITM1ST3
VIA XX SETTEMBRE, 45 - 86047, SANTA CROCE DI MAGLIANO, 86047
UNCRITM1ST5
CORSO XI SETTEMBRE, 156, PESARO, 61121
UNCRITM1ST6
VIA GIOVANNI GIOLITTI, 106, PESARO, 61122
UNCRITM1ST7
VIA G. MARCONI, 27, TRIVENTO, 86029
UNCRITM1SU0
PIAZZA BARTOLOMEO BORGHESI, 13, SAVIGNANO SUL RUBICONE, 47039
UNCRITM1SU2
VIA VITTORIO VENETO, 12, CAROVILLI, 86083
UNCRITM1SU4
VIA COLONIA GIULIA, 442, VENAFRO, 86079
UNCRITM1SU5
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 43, SOGLIANO AL RUBICONE, 47030
UNCRITM1SU9
VIA DELLA LIBERTA', ORTONA, 66026
UNCRITM1SV9
VIA DATI, 54, VISERBA, RIMINI, 47900
UNCRITM1T01
PIAZZA CRISTO RE, 1, ALBA, 12051
UNCRITM1T20
PIAZZA ELLERO, 1, MONDOVI', 12084
UNCRITM1T22
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 8A, NOVARA, 28100
UNCRITM1TD1
PIAZZA STAMPALIA, 4, TORINO, 10148
UNCRITM1TM0
PIAZZA GARIBALDI, 4, FALCONARA MARITTIMA, 60015
UNCRITM1TM2
VIA TARANTO, ANG.V.S.LOREN, 145, CAMPI SALENTINA, 73012
UNCRITM1TM3
VIA INDIPENDENZA, 10, CASARANO, 73042
UNCRITM1TM7
CORSO MARGHERITA DI SAVOIA, 29, RUFFANO, 73049
UNCRITM1TM8
VIA REGINA MARGHERITA, TAVIANO, 73057
UNCRITM1TN1
PIAZZA UMBERTO, 45I, COPERTINO, 73043
UNCRITM1TN2
PIAZZA ASSUNTA, CARMIANO, 73041
UNCRITM1TN3
VIA AIA VECCHIA, 1, LEVERANO, 73045
UNCRITM1TN4
VIA ALCIDE DE GASPERI, 1, MONTERONI DI LECCE, 73047
UNCRITM1TN7
VIA CAPUTO ANG. VIA PUCCINI, TRICASE, 73039
UNCRITM1TN8
L.GO PARCO DELLE RIMEMBRANZE, VEGLIE, 73010
UNCRITM1TNO
VIA NIZZA, 150, TORINO, 10126
UNCRITM1TNW
VIA SANTA MARIA MADDALENA, 8, TRENTO, 38122
UNCRITM1TO0
VIA S. ANTONIO, 30, MARITTIMA, DISO, 73030
UNCRITM1TO1
VIA VITTORIO ALFIERI, 13, TORINO, 10121
UNCRITM1TO2
VIALE COMMENDA, 13, BRINDISI, 72100
UNCRITM1TO3
VIA NINO BIXIO, 22, MESAGNE, 72023
UNCRITM1TO5
VIA S.TEODORO, ANG.V.GIANN, 14, UGENTO, 73059
UNCRITM1TOG
VIA ALASSIO, 15, TORINO, 10126
UNCRITM1TOH
VIA NIZZA, 150, TORINO, 10126
UNCRITM1TPU
VIA CHISOLA, 1, TORINO, 10126
UNCRITM1TR1
PIAZZA ANTONIO TAMBORINO, MAGLIE, 73024
UNCRITM1TR3
VIA G. MATTEOTTI, 2, POGGIARDO, 73037
UNCRITM1TR8
VIA MARINAI D'ITALIA, 14, CASTRO, 73030
UNCRITM1TR9
VIA LEOPARDI, 132, LECCE, 73100
UNCRITM1TS2
LUNGOMARE TERRA D'OTRANTO, 9, OTRANTO, 73028
UNCRITM1TS3
VIA VITTORIO EMANUELE II, 74, PARABITA, 73052
UNCRITM1TS4
VIA DE AMICIS ANG. VIA IAIA, CONVERSANO, 70014
UNCRITM1TS5
PIAZZA MARCONI ANG. VICO D'ALBA, CAPURSO, 70010
UNCRITM1TS6
VIA ROMA, 1-3, PULSANO, 74026
UNCRITM1TS8
VIA S.ANTONIO ABATE, 1-B, TAVAGNACCO, 33010
UNCRITM1TS9
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 118, BARI, 70126
UNCRITM1TSY
VIA VOLTA, 1, MILANO, 20093
UNCRITM1TVW
VIA FRATELLI BANDIERA, 3, TREVISO, 31100
UNCRITM1UBC
VIA TORTONA, 33, MILANO, 20144
UNCRITM1UDW
VIA DANIELE MANIN, 2, UDINE, 33100
UNCRITM1UM1
VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA', 12B, UDINE, 33100
UNCRITM1UM2
VIA ZANON ANG. VIA POSCOLLE, 2, UDINE, 33100
UNCRITM1UM3
VIALE GIACOMO LEOPARDI, 29, UDINE, 33100
UNCRITM1UM4
VIA CIVIDALE, 18, UDINE, 33100
UNCRITM1UM8
VIA DIVISIONE JULIA, 12, MERETO DI TOMBA, 33036
UNCRITM1UN0
VIA RICCARDO PITTERI, 2, AVIANO, 33081
UNCRITM1UN1
PIAZZA LIBERTA', 70, AZZANO DECIMO, 33082
UNCRITM1UN2
V.LE AURORA, 4, BIBIONE - 30020, SAN MICHELE TAGLIAMENTO, 30020
UNCRITM1UN4
VIA DAL MORO LUIGI, 8, CAORLE, 30021
UNCRITM1UN5
VIA GUIDALBERTO PASOLINI, 11, CASARSA DELLA DELIZIA, 33072
UNCRITM1UN6
VIA VITTORIO VENETO, 20, UDINE, 33100
UNCRITM1UN7
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 7, CERVIGNANO DEL FRIULI, 33052
UNCRITM1UN9
PIAZZA ARMANDO DIAZ, 4, CIVIDALE DEL FRIULI, 33043
UNCRITM1UO1
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 64, CODROIPO, 33033
UNCRITM1UO3
VIA JACOPO TASSO, 19, BELLUNO, 32100
UNCRITM1UO5
PIAZZA SANTA CATERINA, 1, CORDOVADO, 33075
UNCRITM1UO6
PIAZZA LIBERTA, 1, CORMONS, 34071
UNCRITM1UO7
PIAZZA PELIZZO MONSIGNOR, 10, FAEDIS, 33040
UNCRITM1UO8
VIA UMBERTO I, 96, FAGAGNA, 33034
UNCRITM1UO9
VIA MONTENARS, 2, ARTEGNA, 33011
UNCRITM1UP0
VIA JULIA, 3, GEMONA DEL FRIULI, 33013
UNCRITM1UP1
VIA SANTO STEFANO, 126, BUIA, 33030
UNCRITM1UP2
CORSO GIUSEPPE VERDI, 125, GORIZIA, 34170
UNCRITM1UP3
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, FONTANAFREDDA, 33074
UNCRITM1UP4
VIA DANTE ALIGHIERI, 25, GRADISCA D'ISONZO, 34072
UNCRITM1UP6
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 38D, FARRA D'ALPAGO, 32016
UNCRITM1UP7
PIAZZALE OSOPPO, 2, LATISANA, 33053
UNCRITM1UP8
VIA FAUSTA, 77, CAVALLINO-TREPORTI, 30013
UNCRITM1UP9
PIAZZA TRIESTE, 11, LIDO DI IESOLO, JESOLO, 30017
UNCRITM1UQ0
VIALE GORIZIA, 36, LIGNANO SABBIADORO, 33054
UNCRITM1UQ2
PIAZZA ITALIA, 35, MANIAGO, 33085
UNCRITM1UQ3
VIA M. CIOTTI, 55, MONTEREALE VALCELLINA, 33086
UNCRITM1UQ4
VIA DELLA STAZIONE, 71-33, MANZANO, 33044
UNCRITM1UQ6
VIA CIRCONVALLAZIONE, 1, MESTRE, VENEZIA, 30171
UNCRITM1UQ9
VIA ROMA, 64, MONFALCONE, 34074
UNCRITM1UR1
PIAZZA G. VERDI, 25, MORTEGLIANO, 33050
UNCRITM1UR3
VIA CADUTI II MAGGIO, 158, OVARO, 33025
UNCRITM1UR5
VIA SELVUZZIS, 4, PAVIA DI UDINE, 33050
UNCRITM1UR6
BORGO AQUILEIA, 9, PALMANOVA, 33057
UNCRITM1UR7
PIAZZA 21-22 LUGLIO, 9, PALUZZA, 33026
UNCRITM1UR8
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 16, ERACLEA, 30020
UNCRITM1US0
VIA SCUDET, 2, SAN GIOVANNI, POLCENIGO, 33070
UNCRITM1US2
PIAZZA UFFICI, 9, MOGGIO UDINESE, 33015
UNCRITM1US3
VIA ROMA, 2, PONTEBBA, 33016
UNCRITM1US4
PIAZZA DELLA VITTORIA, 20, CORDENONS, 33084
UNCRITM1US5
VIA MARCONI, 15, PORCIA, 33080
UNCRITM1US6
VIA G. MAZZINI, 3, PORDENONE, 33170
UNCRITM1US7
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 45, PORTOGRUARO, 30026
UNCRITM1US8
VIA ROMA, 20, PRATA DI PORDENONE, 33080
UNCRITM1US9
VIA FAUSTA, 403B, CAVALLINO, 30013
UNCRITM1UT0
PIAZZA GIACOMO ZANELLATO, 2, PADOVA, 35131
UNCRITM1UT1
PIAZZA DEL POPOLO, 3, SACILE, 33077
UNCRITM1UT3
VIA VENEZIA, 38 - 33038 SAN, SAN DANIELE DEL FRIULI, 33038
UNCRITM1UT4
CORSO SILVIO TRENTIN, 54, SAN DONA' DI PIAVE, 30027
UNCRITM1UT6
CORSO RISORGIMENTO, 4, SAN GIORGIO, CAORLE, 30020
UNCRITM1UT7
VIA ROMA, 15-17, SAN GIORGIO DI NOGARO, 33058
UNCRITM1UT8
VIA MISTRUZZI, 3, VENZONE, 33010
UNCRITM1UT9
PIAZZA DEL POPOLO, 9 - 33078 SAN, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 33078
UNCRITM1UU1
CORSO ROMA, 64, SPILIMBERGO, 33097
UNCRITM1UU3
VIA ROMA, 9, TARCENTO, 33017
UNCRITM1UU4
PIAZZA UNITA', 7, TARVISIO, 33018
UNCRITM1UU5
VIALE B. BURCHIELLATI, 28C, TREVISO, 31100
UNCRITM1UU6
PIAZZA XX SETTEMBRE, 4, TOLMEZZO, 33028
UNCRITM1UU7
PIAZZA DEL POPOLO, 1C, TORVISCOSA, 33050
UNCRITM1UU9
PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 8, TRICESIMO, 33019
UNCRITM1UV2
VIA ANTONIO BAIAMONTI, 69, TRIESTE, 34146
UNCRITM1UV4
VIALE DELLA VITTORIA, 303, VITTORIO VENETO, 31029
UNCRITM1UV8
PIAZZA MATTEOTTI, 19-20, PASIAN DI PRATO, 33037
UNCRITM1V01
VIALE RIMEMBRANZE, 2B, LAINATE, 20020
UNCRITM1V03
VIA ROMA, 7-A-7-B, BAGNOLO IN PIANO, 42011
UNCRITM1V04
VIA TOSCHI, 31, BAISO, 42031
UNCRITM1V05
VIA G. B. VENTURI, 109A, BIBBIANO, 42021
UNCRITM1V07
VIA PIETRO SACCANI, 1, BORETTO, 42022
UNCRITM1V09
VIA DELLA LIBERTA', 36/B, BUSANA, 42032
UNCRITM1V10
VIA BORGO SAN GIOVANNI, 531, CHIOGGIA, 30015
UNCRITM1V11
VIA G. MARCONI, 16, CADELBOSCO DI SOTTO, 42023
UNCRITM1V17
VIA BALDASSARRE PERUZZI, 24-26, CARPI, 41012
UNCRITM1V18
VIA F. CRISPI, 20, CARPINETI, 42033
UNCRITM1V20
PIAZZA C. B. CAVOUR, 34, MONFALCONE, 34074
UNCRITM1V26
PIAZZA ANGELO ZANTI, 7A, CAVRIAGO, 42025
UNCRITM1V29
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 34, CORREGGIO, 42015
UNCRITM1V31
VIA TRIESTE, 28, FABBRICO, 42042
UNCRITM1V33
VIA S. GONZAGA, 4, GUASTALLA, 42016
UNCRITM1V36
VIA CLAUDIA S.S.467, 198, MARANELLO, 41053
UNCRITM1V40
VIA F.LLI CERVI, 48, MONTECAVOLO, QUATTRO CASTELLA, 42020
UNCRITM1V41
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 40, MONTECCHIO EMILIA, 42027
UNCRITM1V42
VIA ALDO MORO, 1/A, FELINO, 43035
UNCRITM1V48
VIA FORTE MARGHERA, 101, VENEZIA, 30173
UNCRITM1V54
VIA ALICATA ANG. VIA E. PAVESE, 21, ROTTOFRENO, 29010
UNCRITM1V55
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 51, CASTEL SAN GIOVANNI, 29015
UNCRITM1V57
VIA ROMA, ANG. VIA MONTEGRAPPA, 2, PODENZANO, 29027
UNCRITM1V72
CORSO MATTEOTTI, 4-6, SAN SECONDO PARMENSE, 43017
UNCRITM1V74
VIA MARIA VITTORIA RUSTICHELLI, 3, RUBIERA, 42048
UNCRITM1V76
VIA ROMA, 36, SAN MARTINO IN RIO, 42018
UNCRITM1V79
VIA TORINO, 47, NICHELINO, 10042
UNCRITM1V95
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 93, PIACENZA, 29122
UNCRITM1VA5
VIALE DUCA D'AOSTA, 102, BOLZANO, 39100
UNCRITM1VB8
PIAZZA DELLA RENA, 18, MERANO, 39012
UNCRITM1VE0
CORSO ITALIA, 15, TRIESTE, 34122
UNCRITM1VEM
CORSO DEL POPOLO ANG. PARUTA, 56, VENEZIA, 30175
UNCRITM1VF2
MERCERIE DELL'OROLOGIO, 191, VENEZIA, 30124
UNCRITM1VF3
225, SAN POLO, VENEZIA, 30125
UNCRITM1VF4
GRAN VIALE SANTA, 8, VENEZIA, 30126
UNCRITM1VF6
CAMPO SAN PANTALON, 3714, VENEZIA, 30123
UNCRITM1VIL
V.LE MAZZINI, 77, VICENZA, 36100
UNCRITM1VIW
CORSO PADOVA, 87, VICENZA, 36100
UNCRITM1VRG
VIALE DELLE NAZIONI, 2, VERONA, 37135
UNCRITM1VRP
CORSO PORTA NUOVA, 94, VERONA, 37122
UNCRITM1VRW
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1, VERONA, 37121
UNCRITM1Y04
VIA ARISTIDE CARABELLI, 80, ROMA, 00121
UNCRITM1Y34
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 102, CIVITANOVA MARCHE, 62012
UNCRITM1Y37
VIALE TRENTO, 91, FERMO, 63900
UNCRITM1Y38
VIA M. ANGELONI, 80, PERUGIA, 06124
UNCRITM1Y39
VIALE DELLO SPORT, 192 - 63074, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
UNCRITM1Y40
PIAZZA GALLO, 11, OSIMO, 60027
UNCRITM1Y41
CORSO AURELIO SAFFI, 19, FAENZA, 48018
UNCRITM1Y42
PIAZZA SAFFI, 43, FORLI', 47100
UNCRITM1Y43
VIA MANFREDI, 15, LUGO, 48022
UNCRITM1Y44
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 76, ANCONA, 60121
UNCRITM1Y45
VIA FATTORI, 2, PESARO, 61121
UNCRITM1Y46
VIA SERAFINO FERRUZZI, 4, RAVENNA, 48121
UNCRITM1Y47
VIALE MARIA CECCARINI, 101, RICCIONE, 47838
UNCRITM1Y48
VIA ALESSANDRO GAMBALUNGA, 11, RIMINI, 47921
UNCRITM1Y49
VIA DELLA RENA, 20, BOLZANO, 39100
UNCRITM1Y57
VIA A. SERENA, 2, MONTEBELLUNA, 31044
UNCRITM1Y58
PIAZZA MATTEOTTI, 3, CHIUSI SCALO, CHIUSI, 53043
UNCRITM1Y59
RIVA DEL CARBON, 4793, VENEZIA, 30124
UNCRITM1Y61
VIA VANNI ANG. PIAZZA DELLA, PONSACCO, 56038
UNCRITM1Y62
VIA IX GIUGNO, 80, MONFALCONE, 34074
UNCRITM1Y63
VIA MONSIGNOR GRASSO, 22, PONTECAGNANO FAIANO, 84098
UNCRITM1Y64
VIA ROMA, 34, COLLE DI VAL D'ELSA, 53034
UNCRITM1Y66
VIA VITTORIO VENETO, 20, UDINE, 33100
UNCRITM1Y68
VIA DELL'INDIPENDENZA, 11, BOLOGNA, 40126
UNCRITM1Y69
VIA SANTO STEFANO, 114B, BOLOGNA, 40125
UNCRITM1Y71
VIA PASQUALE MURATORI, 5-3, BOLOGNA, 40134
UNCRITM1Y72
VIA PORRETTANA, 370, CASALECCHIO DI RENO, 40033
UNCRITM1Y73
VIA ANTONIO FRIZZI, 21, FERRARA, 44100
UNCRITM1Y74
VIA FELICE ORSINI, 16, IMOLA, 40026
UNCRITM1Y76
VIA MONTE GRAPPA, 3, BOLOGNA, 40121
UNCRITM1Y77
CORSO UMBERTO, 167, OLBIA, 07026
UNCRITM1Y78
VIA SASSARI, 43, ALGHERO, 07041
UNCRITM1Y79
VIALE EUROPA, 6, PALAZZOLO SULL'OGLIO, 25036
UNCRITM1Y80
CORSO UMBERTO I, 55-4, PESCARA, 65122
UNCRITM1Y81
VIA LODOVICO BAYLLE, 116, CAGLIARI, 09124
UNCRITM1Y82
VIA BONCOMPAGNI, 16, ROMA, 00187
UNCRITM1Y83
VIA DELLA IMPRESA, 90, ROMA, 00186
UNCRITM1Y84
VIA CIRO IL GRANDE, 16, ROMA, 00144
UNCRITM1Y85
VIALE PARIOLI, 10, ROMA, 00197
UNCRITM1Y86
VIA GIUSEPPE FERRARI, 35, ROMA, 00193
UNCRITM1Y87
LARGO BRINDISI, 2, ROMA, 00182
UNCRITM1Y90
PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 9, ROMA, 00198
UNCRITM1Y91
PIAZZA CAVOUR, 19, ROMA, 00193
UNCRITM1Y92
VIA NOMENTANA, 257, ROMA, 00161
UNCRITM1Y93
VIA VALDAGNO, 26, ROMA, 00191
UNCRITM1Y95
PIAZZA ROSSETTI, 7, ALBA, 12051
UNCRITM1Y96
VIA ALESSANDRO III, 3, ALESSANDRIA, 15100
UNCRITM1Y98
VIA DEL DUOMO, 3, CASALE MONFERRATO, 15033
UNCRITM1Y99
CORSO GARIBALDI, 9, CHIAVARI, 16043
UNCRITM1YM1
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 11, PORTO SANT'ELPIDIO, 63821
UNCRITM1Z01
VIA LUNGA, 2, BRESCIA, 25126
UNCRITM1Z02
C-O FINCANTIERIVIA AL MOLO GIANO, GENOVA, 16128
UNCRITM1Z03
C-O CASERMA V.VENETO VIA BRIG, GENOVA, 16147
UNCRITM1Z04
C-O ANSALDO SPA VIA N.LORENZI, 8, GENOVA, 16152
UNCRITM1Z05
C-O OCEAN SPA VIA MELARA, 40, LA SPEZIA, 19136
UNCRITM1Z06
AEROPORTO MILITARE PAPOLA, BRINDISI, 72012
UNCRITM1Z07
PORTOVESME, PORTOSCUSO, 09010
UNCRITM1Z08
AEROPORTO MILITARE, DECIMOMANNU, 09033
UNCRITM1Z09
VIA SALVATORE ORLANDO, LIVORNO, 57123
UNCRITM1Z10
VIA AURELIA, 74, LIVORNO, 57121
UNCRITM1Z11
CAS.'BONSIGNORE' V.MONS. D'ARRIGO, MESSINA, 98121
UNCRITM1Z12
CASORIA NA S.S. KM.8,7, 87, CASORIA, 80026
UNCRITM1Z13
VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 25, ROMA, 00148
UNCRITM1Z14
VIALE EUROPA, 175, ROMA, 00144
UNCRITM1Z15
VIALE AMELIA, 70, ROMA, 00181
UNCRITM1Z16
VIA AURELIANA ANG. VIA FLAVIA, ROMA, 00187
UNCRITM1Z17
FRAZ. BORGO PIAVE, BORGO, PIAVE LATINA, 04100
UNCRITM1Z18
PAL. AERONAUTICA, ROMA, 00185
UNCRITM1Z19
PIAZZALE GIULIO PASTORE, 6, ROMA, 00144
UNCRITM1Z20
VIALE DELLA LETTERATURA, 30, ROMA, 00144
UNCRITM1Z21
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 105, ROMA, 00195
UNCRITM1Z22
VIA VIRGILIO TALLI, 141, ROMA, 00139
UNCRITM1Z23
CO FINCANTIERI PASSEGGIO, TRIESTE, 34123
UNCRITM1Z25
VIA SOLARIO, ANG.V.FLORIMO, 13, NAPOLI, 80128
UNCRITM1Z27
VIA PRIVATA RAIMONDO MONTECUCCOLI, MILANO, 20147
UNCRITM1Z28
VIA FELICE MARITANO, 26, SAN DONATO MILANESE, 20097
UNCRITM1Z29
VIA DEL SANTUARIO REGINA DEGLI, ROMA, 00145
UNCRITM1Z30
LARGO LEOPARDI, 5, ROMA, 00100
UNCRITM1Z31
VIA VIGNALI, 14, ROMA, 00173
UNCRITM1Z32
VIA LUIGI PIANCIANI, 32, ROMA, 00185
UNCRITM1Z33
PIAZZA JOHN KENNEDY, 20, ROMA, 00144
UNCRITM1Z34
VIA DELLE SCIENZE, 1, CITTADUCALE, 02010
UNCRITM1Z35
VIA SALARIA KM.91, SANTA RUFINA, 02010
UNCRITM1Z36
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44, ROMA, 00154
UNCRITM1Z37
CO MUNICIPIO VIA DEGLI ALPINI, 10, VERONA, 37121
UNCRITM1Z38
PIAZZA INDIPENDENZA, 13, VILLA DI, MEL, 32026
UNCRITM1Z40
VIA DEL POZZO, 71, MODENA, 41125
UNCRITM1Z42
VIA RIVA DANDOLO, 21, GRADO, 34073
UNCRITM1Z43
VIA GIAN FRANCESCO BELLEZIA, 2, TORINO, 10122
UNCRITM1Z44
PIAZZA GENERALE EUCLIDE TURBA, 126, PALERMO, 90129
UNCRITM1Z45
VIA BIVIO FORESTA, 113, CARINI, 90044
UNCRITM1Z46
PORTICELLO CO MERCATO ITTICO, SANTA FLAVIA, 90017
UNCRITM1Z47
PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO, VITTORIA, 97019
UNCRITM1Z48
PIAZZA MASTAI, 11, ROMA, 00153
UNCRITM1Z49
SS BIVIO RASIOM, 192, AUGUSTA, 96011
UNCRITM1Z50
C-O FIAT ZONA INDUSTRIALE, TERMINI IMERESE, 90018
UNCRITM1Z51
PRESSO RAFFINERIA ENI CONTRADA, GELA, 93012
UNCRITM1Z52
VIA DOMENICO TEMPIO, 32, CATANIA, 95121
UNCRITM1Z53
PIAZZA UMBERTO I, 2, ENNA, 94100
UNCRITM1Z55
PIAZZA ARCHIMEDE, 7, SIRACUSA, 96100
UNCRITM1Z56
VIA IV NOVEMBRE, 2, CASA SANTA, ERICE, 91016
UNCRITM1Z57
VIA CONSOLARE POMPEA, 29, MESSINA, 98168
UNCRITM1Z59
VIA FALERIA, 22, ROMA, 00183
UNCRITM1Z60
VIA SAMPIERO DI BASTELICA, 82, ROMA, 00176
UNCRITM1Z61
VIA DEL CORSO, 307, ROMA, 00186
UNCRITM1Z62
VIA PONTINIA, 28, LATINA, 04100
UNCRITM1Z63
PIAZZA DEL MONTE DI PIETA', 33, ROMA, 00186
UNCRITM1Z64
VIA DEI MONTI DI CRETA, 104, ROMA, 00167
UNCRITM1Z65
VIA AURELIA, 275, ROMA, 00165
UNCRITM1Z66
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 2, ROMA, 00175
UNCRITM1Z67
VIA GIUSEPPE MOSCATI, 31, ROMA, 00168
UNCRITM1Z68
VIA FUSARO, 187, BACOLI, 80070
UNCRITM1Z69
VIA DELLA PACE LOCALITA' PASCOLARO, VALMONTONE, 00038
UNCRITM1Z70
STR. SANMARTINESE, 30, SAN MARTINO, VITERBO, 01100
UNCRITM1Z71
VIA CUPA DELL'ANGELO, 1, BENEVENTO, 82100
UNCRITM1Z72
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 22, COLLEFERRO, 00034
UNCRITM1Z73
DIREZIONE V TRONCO, FIANO ROMANO, 00065
UNCRITM1Z74
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, PRATOLA SERRA, 83100
UNCRITM1Z75
PIAZZA SANTA LIBERATA, SANT'ANGELO ROMANO, 00010
UNCRITM1Z76
VIA G.RENI, 14, LATINA, 04100
UNCRITM1Z77
VIA T. DI PALIDORO C-O OSP, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1Z78
LOTTO D EDIFICIO SERVIZI, NOLA, 80035
UNCRITM1Z79
VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI, 7, ROMA, 00198
UNCRITM1Z80
PIAZZALE ANTONIO TOSTI, 4, ROMA, 00147
UNCRITM1Z81
VIA DEI MONTI TIBURTINI, 385, ROMA, 00157
UNCRITM1Z82
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1Z83
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1Z84
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, FIUMICINO, 00050
UNCRITM1Z85
VIA MOLO MANFREDI, SNC, SALERNO, 84121
UNCRITM1Z86
VIA MARCIANO, SNC, SORA, 03039
UNCRITM1Z87
VIA SCATAGLINI, SNC, ANCONA, 60131
UNCRITM1Z88
CONTRADA RIVOLTA DEL RE, TERMOLI, 86039
UNCRITM1Z89
VIALE GIULIO CESARE PAL, 52 B, ROMA, 00192
UNCRITM1Z90
SULCITANA S.S.195 KM18, SARROCH, 09018
UNCRITM1Z91
VIALE DE GASPERI C-O SNAMPROGETTI, SAN DONATO MILANESE, 20097
UNCRITM1Z93
PIAZZA AMENDOLA C-O, CASTELLAMMARE DI STABIA, 80053
UNCRITM1Z94
VIA TIBURTINA, 965, ROMA, 00156
UNCRITM1Z95
VIA ALBERTO BERGAMINI, 50, ROMA, 00159
UNCRITM1Z96
VIA VERSILIA, 2, ROMA, 00187
UNCRITM1Z97
VIA GALILEO GALILEI, 64, FRASCATI, 00044
UNCRITM1Z98
JONICA KM107 S.S.489350, TARANTO, 74100
UNCRITM1Z99
FRAZ. BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 334, SAN DORLIGO DELLA VALLE, 34018
UNCRITMMANE
CORSO STAMIRA, 51, ANCONA, 60122
UNCRITMMARE
VIA GUIDO MONACO, 49, AREZZO, 52100
UNCRITMMBAE
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 120, BARI, 70126
UNCRITMMBGE
VIA ADAMELLO, 4, BERGAMO, 24121
UNCRITMMBOE
VIA DEL LAVORO, 42, BOLOGNA, 40127
UNCRITMMBSE
VIA SORBANELLA, 26, BRESCIA, 25125
UNCRITMMCTE
VIA RUGGERO SETTIMO, 42, PALERMO, 90141
UNCRITMMDMM
VIA SAN PROTASO, 3, MILANO, 20121
UNCRITMMFIE
VIA DEI VECCHIETTI, 11, FIRENZE, 50123
UNCRITMMFOE
PIAZZA SAFFI, 43, FORLI', 47121
UNCRITMMGEE
VIA DANTE, 1, GENOVA, 16121
UNCRITMMLIE
PIAZZA D'AZEGLIO, 23, VIAREGGIO, 55049
UNCRITMMMCN
TOWER C, MILANO, 20154
UNCRITMMMCS
VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16, ROMA, 00186
UNCRITMMMIE
PIAZZA GAE AULENTI, 3, MILANO, 20154
UNCRITMMMNE
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 88, MANTOVA, 46100
UNCRITMMMOE
VIA LUIGI ALBINELLI, 26, MODENA, 41121
UNCRITMMNAE
VIA GIUSEPPE VERDI, 18D, NAPOLI, 80133
UNCRITMMOTE
PIAZZA MONTE DI PIETA', 3, TREVISO, 31100
UNCRITMMOTO
VIALE DELL'AGRICOLTURA, 1, VERONA, 37135
UNCRITMMPDE
VIA TRIESTE, 51, PADOVA, 35121
UNCRITMMPRE
VIA EMILIA EST, 113, PARMA, 43123
UNCRITMMREE
VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 16, REGGIO NELL'EMILIA, 42123
UNCRITMMRME
LARGO ANGELO FOCHETTI, 16, ROMA, 00154
UNCRITMMRNE
VIA ZAVAGLI, 1, RIMINI, 47921
UNCRITMMTOE
VIA NIZZA, 150, TORINO, 10126
UNCRITMMTSE
VIA GAETANO DONIZETTI, 1, TRIESTE, 34133
UNCRITMMTVE
VIALE MONTE GRAPPA, 34, TREVISO, 31100
UNCRITMMUCF
VIA TORTONA, 33, MILANO, 20144
UNCRITMMUDE
VIA DELLA PREFETTURA, 9, UDINE, 33100
UNCRITMMVAE
PIAZZA MARSALA, 4, VARESE, 21100
UNCRITMMVIE
CORSO PADOVA, 140, VICENZA, 36100
UNCRITMMVRE
VIALE DELL'AGRICOLTURA, 1, VERONA, 37135
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