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Detaily kódu BIC/Swift banky UNICREDIT SPA

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Název pobočky

UNICREDIT SPA

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VIA ABATE DELLA PIAZZA, 11

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39Y

Název banky

UNICREDIT SPA

Město

SCHIO

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Jak Wise funguje

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1. Chcete poslat peníze do země Itálie

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Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.

2. Vyberte a pošlete EUR

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Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

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Kódy Swift banky UNICREDIT SPA

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNICREDIT SPA.

Pobočky UNICREDIT SPA

UNCRITM1001

PIAZZA ZAMARA, 12, PALAZZOLO SULL'OGLIO, 25036

UNCRITM1003

VIA OTTAVIANO, 48, ROMA, 00192

UNCRITM1006

VIA UGO OJETTI, 149, ROMA, 00137

UNCRITM100X

PIAZZA ANTONIO TAMBORINO, 1, MAGLIE, 73024

UNCRITM100Y

VIA DOMENICO CHIODO, 67, LA SPEZIA, 19121

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