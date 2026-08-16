UNCLRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK UNITED CAPITAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK UNITED CAPITAL

Adresa pobočky

GZHATSKAYA STREET 21/2-A BC

Kód pobočky

UNCLRU21XXX

Název banky

BANK UNITED CAPITAL

Město

ST. PETERSBURG

UNCLRU21XXX

Banka BANK UNITED CAPITAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK UNITED CAPITAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK UNITED CAPITAL.

Pobočky BANK UNITED CAPITAL

UNCLRU21XXX

GZHATSKAYA STREET 21/2-A BC, ST. PETERSBURG, 195220

UNCLRU2PXXX

GZHATSKAYA STREET 21/2-A BC, ST. PETERSBURG, 195220

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.