UNAFTDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD

Adresa pobočky

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Kód pobočky

UNAFTDNDXXX

Název banky

UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD

Město

N'DJAMENA

UNAFTDNDXXX

Banka UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD.

Pobočky UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD

UNAFTDNDXXX

AVENUE CHARLES DE GAULLE, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.