UCFTIQB1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER
Detaily kódu Swift
UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER
HARTHEYA
UCFTIQB1XXX
UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER
BAGHDAD
Banka UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER
Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER.
Pobočky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.