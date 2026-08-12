UCFTIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER

Adresa pobočky

HARTHEYA

Kód pobočky

UCFTIQB1XXX

Název banky

UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER

Město

BAGHDAD

UCFTIQB1XXX

Banka UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER.

Pobočky UNITED COMPANY FOR FINANCIAL TRANSFER

UCFTIQB1XXX

HARTHEYA, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.