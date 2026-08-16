UBUBMMM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF MYANMAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF MYANMAR

Adresa pobočky

24-26 SULE PAGODA ROAD

Kód pobočky

UBUBMMM1XXX

Název banky

CENTRAL BANK OF MYANMAR

Město

YANGON

UBUBMMM1XXX

Banka CENTRAL BANK OF MYANMAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF MYANMAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF MYANMAR.

Pobočky CENTRAL BANK OF MYANMAR

CBMYMMMYXXX

26 A SETTMU ROAD, YANGON, 11081

UBUBMMM1XXX

24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON, 85300

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.