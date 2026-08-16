UBRDRU4ESSB
Detaily kódu BIC/Swift banky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)
Detaily kódu Swift
THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)
LUNACHARSKOGO UL 91
UBRDRU4ESSB
THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)
YEKATERINBURG
Banka THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)
Najděte kódy Swift různých poboček banky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC).
Pobočky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)
UBRDRU41XXX
8 MARTA STREET 51 FLOOR 11TH, YEKATERINBURG, 620063
UBRDRU4ECHE
DOVATORA UL 48 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 484048
UBRDRU4EKIR
VOROVSKOGO UL 21A, KIROV, 610016
UBRDRU4EKRS
KRASNYH PARTIZAN UL 164, KRASNODAR, 350049
UBRDRU4EMOS
SHKOLNAYA UL 13,11/3, MOSCOW, 109544
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.