UBRDRU4ESPB

Detaily kódu BIC/Swift banky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)

Adresa pobočky

VLADIMIRSKIY PR 10 - ST

Kód pobočky

UBRDRU4ESPB

Název banky

THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)

Město

ST. PETERSBURG

UBRDRU4ESPB

Banka THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC).

Pobočky THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (UBRD, PJSC)

UBRDRU41XXX

8 MARTA STREET 51 FLOOR 11TH, YEKATERINBURG, 620063

UBRDRU4ECHE

DOVATORA UL 48 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 484048

UBRDRU4EKIR

VOROVSKOGO UL 21A, KIROV, 610016

UBRDRU4EKRS

KRASNYH PARTIZAN UL 164, KRASNODAR, 350049

UBRDRU4EMOS

SHKOLNAYA UL 13,11/3, MOSCOW, 109544

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.