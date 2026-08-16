TUPRRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK'

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK'

Adresa pobočky

ST. SMIDOVICH D. 18-B

Kód pobočky

TUPRRU21XXX

Název banky

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK'

Město

TULA

TUPRRU21XXX

Banka PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK' není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK'.

Pobočky PUBLIC JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'TULSKIY PROMISHLENNIK'

TUPRRU21XXX

ST. SMIDOVICH D. 18-B, TULA, 300028

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.