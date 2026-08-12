TTBIIRTHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK)

Adresa pobočky

BOZORGMEHR ST, VALI-E ASR AVE

Kód pobočky

TTBIIRTHXXX

Název banky

TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK)

Město

TEHRAN

TTBIIRTHXXX

Banka TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK)

Najděte kódy Swift různých poboček banky TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK).

Pobočky TOSEE TAAVON BANK (COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK)

TTBIIRTHXXX

BOZORGMEHR ST, VALI-E ASR AVE, TEHRAN, 1918934358

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.