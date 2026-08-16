TTAFSOS1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TRUST AFRICAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRUST AFRICAN BANK

Adresa pobočky

INTERS. MAKKA MUKARAMA RD-TALEH ST

Kód pobočky

TTAFSOS1XXX

Název banky

TRUST AFRICAN BANK

Město

MOGADISCIO

TTAFSOS1XXX

Banka TRUST AFRICAN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRUST AFRICAN BANK

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Pobočky TRUST AFRICAN BANK

TTAFSOS1XXX

INTERS. MAKKA MUKARAMA RD-TALEH ST, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.