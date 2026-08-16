TSORVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS

Adresa pobočky

CARMELITAS A ALTAGRACIA EDF. NORTE

Kód pobočky

TSORVEC1XXX

Název banky

MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

TSORVEC1XXX

Banka MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS

Najděte kódy Swift různých poboček banky MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS.

Pobočky MINISTERIO DEL PP PARA LA ECONOMIA Y FINANZAS

TSORVEC1XXX

CARMELITAS A ALTAGRACIA EDF. NORTE, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.