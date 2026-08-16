TMKPRU5TXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC TOMSKPROMSTROYBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Adresa pobočky

FRUNZE AVENUE 90

Kód pobočky

TMKPRU5TXXX

Název banky

PJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Město

TOMSK

TMKPRU5TXXX

Banka PJSC TOMSKPROMSTROYBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSC TOMSKPROMSTROYBANK.

Pobočky PJSC TOMSKPROMSTROYBANK

TMKPRU5TXXX

FRUNZE AVENUE 90, TOMSK, 634061

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.