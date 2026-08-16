TMIYYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TAMKEEN MICROFINANCE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TAMKEEN MICROFINANCE BANK

Adresa pobočky

PRISON STREET, MAIN STREET PLOT 16

Kód pobočky

TMIYYESAXXX

Název banky

TAMKEEN MICROFINANCE BANK

Město

ADEN

TMIYYESAXXX

Banka TAMKEEN MICROFINANCE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TAMKEEN MICROFINANCE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky TAMKEEN MICROFINANCE BANK.

Pobočky TAMKEEN MICROFINANCE BANK

TMIYYESAXXX

PRISON STREET, MAIN STREET PLOT 16, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.