TJSCRUM1KHV

Detaily kódu BIC/Swift banky TRANSKAPITALBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRANSKAPITALBANK

Adresa pobočky

KOMSOMOLSKAY UL. 102

Kód pobočky

TJSCRUM1KHV

Název banky

TRANSKAPITALBANK

Město

KHABAROVSK

TJSCRUM1KHV

Banka TRANSKAPITALBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRANSKAPITALBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky TRANSKAPITALBANK.

Pobočky TRANSKAPITALBANK

TJSCRUM1BRN

PROLETARSKAYA UL. 1, BRYANSK, 241050

TJSCRUM1EKT

CHERNYSHEVSKOGO UL. 16, YEKATERINBURG, 620014

TJSCRUM1KAL

KROPOTKINA UL 2, KALUGA, 248600

TJSCRUM1KHV

KOMSOMOLSKAY UL. 102, KHABAROVSK, 680000

TJSCRUM1KLG

MIRA AVENUE 72-72A - KALININGRAD, KALININGRAD, 236022

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.