TJPSPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES

Adresa pobočky

RAMALLA

Kód pobočky

TJPSPS21XXX

Název banky

TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES

Město

RAMALLAH

TJPSPS21XXX

Banka TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES

Najděte kódy Swift různých poboček banky TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES.

Pobočky TARGET JORDAN PALESTINE SECURITIES

TJPSPS21XXX

RAMALLA, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.