TCSPZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 6, LIVINGSTONE HOUSE

Kód pobočky

TCSPZWH1XXX

Název banky

TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Město

HARARE

TCSPZWH1XXX

Banka TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED.

Pobočky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

TCSPZWH1XXX

FLOOR 6, LIVINGSTONE HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.