TCSPZWH1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
Detaily kódu Swift
TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
FLOOR 6, LIVINGSTONE HOUSE
TCSPZWH1XXX
TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
HARARE
Banka TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED.
Pobočky TRUST CORPORATE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.