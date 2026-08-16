TCBBTWTH129

Detaily kódu BIC/Swift banky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.

Adresa pobočky

324 JHONGSHAN RD

Kód pobočky

TCBBTWTH129

Název banky

TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.

Město

TAOYUAN

TCBBTWTH129

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD..

Pobočky TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO.,LTD.

TCBBTWTH010

87 MIN-CHUAN ROAD, TAICHUNG, 403

TCBBTWTH015

369 KONG YI RD, WEST DISTRICT, TAICHUNG, 403

TCBBTWTH022

663 WU CHUAN W RD, SEC 2, NANTUN, TAICHUNG, 408

TCBBTWTH038

999 ZHONGQING RD, TAICHUNG, 428

TCBBTWTH042

42 JIANGGONG RD, DAJIA DISTRICT, TAICHUNG, 408

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.