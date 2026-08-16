TARYRU21SER

Detaily kódu BIC/Swift banky TARKHANY REGIONAL BANK OAO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TARKHANY REGIONAL BANK OAO

Adresa pobočky

Kód pobočky

TARYRU21SER

Název banky

TARKHANY REGIONAL BANK OAO

Město

SERDOBSK

TARYRU21SER

Banka TARKHANY REGIONAL BANK OAO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TARKHANY REGIONAL BANK OAO

Najděte kódy Swift různých poboček banky TARKHANY REGIONAL BANK OAO.

Pobočky TARKHANY REGIONAL BANK OAO

TARYRU21KUZ

KUZNETSK

TARYRU21MOS

MOSCOW

TARYRU21SAR

SARATOV

TARYRU21SER

SERDOBSK

TARYRU21XXX

VOLODARSKOGO UL 58, PENZA, 440600

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.