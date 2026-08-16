TARYRU21SER
Detaily kódu BIC/Swift banky TARKHANY REGIONAL BANK OAO
Detaily kódu Swift
TARKHANY REGIONAL BANK OAO
TARYRU21SER
TARKHANY REGIONAL BANK OAO
SERDOBSK
Banka TARKHANY REGIONAL BANK OAO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky TARKHANY REGIONAL BANK OAO
Najděte kódy Swift různých poboček banky TARKHANY REGIONAL BANK OAO.
Pobočky TARKHANY REGIONAL BANK OAO
TARYRU21KUZ
KUZNETSK
TARYRU21MOS
MOSCOW
TARYRU21SAR
SARATOV
TARYRU21SER
SERDOBSK
TARYRU21XXX
VOLODARSKOGO UL 58, PENZA, 440600
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.