TAOORU51XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TAIDON BANK OOO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TAIDON BANK OOO

Adresa pobočky

MOLODYOZHNYJ POSPEKT 5

Kód pobočky

TAOORU51XXX

Název banky

TAIDON BANK OOO

Město

KEMEROVO

TAOORU51XXX

Banka TAIDON BANK OOO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TAIDON BANK OOO

Najděte kódy Swift různých poboček banky TAIDON BANK OOO.

Pobočky TAIDON BANK OOO

TAOORU51XXX

MOLODYOZHNYJ POSPEKT 5, KEMEROVO, 650070

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.