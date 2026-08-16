TAERJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TANMIA SECURITIES INC.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TANMIA SECURITIES INC.

Adresa pobočky

AL-MADINA AL MUNAWARA STREET

Kód pobočky

TAERJOA1XXX

Název banky

TANMIA SECURITIES INC.

Město

AMMAN

TAERJOA1XXX

Banka TANMIA SECURITIES INC. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TANMIA SECURITIES INC.

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Pobočky TANMIA SECURITIES INC.

TAERJOA1XXX

AL-MADINA AL MUNAWARA STREET, AMMAN, 11183

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.