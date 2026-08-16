SWAOSZM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SWAZILAND STOCKBROKERS LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SWAZILAND STOCKBROKERS LTD

Adresa pobočky

FLOOR 2, SUITE 20, DHLAN'UBEKA

Kód pobočky

SWAOSZM1XXX

Název banky

SWAZILAND STOCKBROKERS LTD

Město

MBABANE

SWAOSZM1XXX

Banka SWAZILAND STOCKBROKERS LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SWAZILAND STOCKBROKERS LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky SWAZILAND STOCKBROKERS LTD.

Pobočky SWAZILAND STOCKBROKERS LTD

SWAOSZM1XXX

FLOOR 2, SUITE 20, DHLAN'UBEKA, MBABANE, H100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.