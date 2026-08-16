SUFRSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SUDANESE FRENCH BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SUDANESE FRENCH BANK

Adresa pobočky

QASER AVENUE

Kód pobočky

SUFRSDKHXXX

Název banky

SUDANESE FRENCH BANK

Město

KHARTOUM

SUFRSDKHXXX

Banka SUDANESE FRENCH BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SUDANESE FRENCH BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SUDANESE FRENCH BANK.

Pobočky SUDANESE FRENCH BANK

SUFRSDKHXXX

QASER AVENUE, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.