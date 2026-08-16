STMORUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC

Adresa pobočky

LOMONOSOVSKY PROSPEKT 18

Kód pobočky

STMORUM1XXX

Název banky

'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC

Město

MOSCOW

STMORUM1XXX

Banka 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC.

Pobočky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC

STMORUM1XXX

LOMONOSOVSKY PROSPEKT 18, MOSCOW, 119296

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.