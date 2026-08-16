STMORUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC
Detaily kódu Swift
'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC
LOMONOSOVSKY PROSPEKT 18
STMORUM1XXX
'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC
MOSCOW
Banka 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC
Najděte kódy Swift různých poboček banky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC.
Pobočky 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS' COMMERCIAL BANK LLC
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.