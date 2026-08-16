STIPPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY

Adresa pobočky

RAFAT STREET

Kód pobočky

STIPPS21XXX

Název banky

SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY

Město

RAMALLAH

STIPPS21XXX

Banka SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY.

Pobočky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY

STIPPS21XXX

RAFAT STREET, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.