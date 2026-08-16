STIPPS21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY
Detaily kódu Swift
SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY
RAFAT STREET
STIPPS21XXX
SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY
RAMALLAH
Banka SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY.
Pobočky SAHEM TRADING AND INVESTMENT COMPANY
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.