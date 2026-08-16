STCGTM21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '

Adresa pobočky

SHEVCHENKO STREET, 30 A

Kód pobočky

STCGTM21XXX

Název banky

STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '

Město

ASHKHABAD

STCGTM21XXX

Banka STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK ' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '

Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '.

Pobočky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '

STCGTM21XXX

SHEVCHENKO STREET, 30 A, ASHKHABAD, 744000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.