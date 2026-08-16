STCGTM21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '
Detaily kódu Swift
STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '
SHEVCHENKO STREET, 30 A
STCGTM21XXX
STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '
ASHKHABAD
Banka STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK ' není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '
Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '.
Pobočky STATE COMMERCIAL BANK 'GARASHSYZLYK '
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.