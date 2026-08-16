SSTIJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS

Adresa pobočky

MECCA STREET

Kód pobočky

SSTIJOA1XXX

Název banky

SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS

Město

AMMAN

SSTIJOA1XXX

Banka SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS

Najděte kódy Swift různých poboček banky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS.

Pobočky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS

SSTIJOA1XXX

MECCA STREET, AMMAN, 11192

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.