SSTIJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS
Detaily kódu Swift
SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS
MECCA STREET
SSTIJOA1XXX
SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS
AMMAN
Banka SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS
Najděte kódy Swift různých poboček banky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS.
Pobočky SHUA'A FOR SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.