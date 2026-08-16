SSODSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK

Adresa pobočky

UNITED NATIONS STREET

Kód pobočky

SSODSDKHXXX

Název banky

SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK

Město

KHARTOUM

SSODSDKHXXX

Banka SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK.

Pobočky SAVINGS AND SOCIAL DEVELOPMENT BANK

SBSUSDK1XXX

KHARTOUM

SSODSDKHXXX

UNITED NATIONS STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.