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Detaily kódu BIC/Swift banky SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD
Detaily kódu Swift
SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD
TECOM BUILDING, JUBA MARKET
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SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD
JUBA
Banka SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD.
Pobočky SOUTH SUDAN COMMERCIAL BANK LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.