SSCTKYK1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STATE STREET CAYMAN TRUST COMPANY LTD

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Detaily kódu Swift

Pošlete peníze na Kajmanské ostrovy přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

STATE STREET CAYMAN TRUST COMPANY LTD

Adresa pobočky

2ND FLOOR, SAFE HAVEN CORPORATE

Kód pobočky

SSCTKYK1XXX

Název banky

STATE STREET CAYMAN TRUST COMPANY LTD

Město

GEORGETOWN

SSCTKYK1XXX

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    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky STATE STREET CAYMAN TRUST COMPANY LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE STREET CAYMAN TRUST COMPANY LTD.

Pobočky STATE STREET CAYMAN TRUST COMPANY LTD

SSCTKYK1XXX

2ND FLOOR, SAFE HAVEN CORPORATE, GEORGETOWN, KY1-1104

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.