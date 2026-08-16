SSBNJOA1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT
Detaily kódu Swift
SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT
BUILDING 23
SSBNJOA1XXX
SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT
AMMAN
Banka SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT.
Pobočky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.