SSBNJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT

Adresa pobočky

BUILDING 23

Kód pobočky

SSBNJOA1XXX

Název banky

SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT

Město

AMMAN

SSBNJOA1XXX

Banka SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT.

Pobočky SAMIR AND SAMEH BROS. FOR INVESTMENT

SSBNJOA1XXX

BUILDING 23, AMMAN, 11145

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.