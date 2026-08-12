SRMBIRTHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SARMAYE BANK (P.J.S.C)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SARMAYE BANK (P.J.S.C)

Adresa pobočky

ARAK ST, GHARANI AVE NO.34

Kód pobočky

SRMBIRTHXXX

Název banky

SARMAYE BANK (P.J.S.C)

Město

TEHRAN

SRMBIRTHXXX

Banka SARMAYE BANK (P.J.S.C) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SARMAYE BANK (P.J.S.C)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SARMAYE BANK (P.J.S.C).

Pobočky SARMAYE BANK (P.J.S.C)

SRMBIRTH002

MASOUMI ALLEY, NORTH SHIRAZ ST, TEHRAN, 1991734866

SRMBIRTH004

SAADAT ABAD ST, AT THE CORNER OF, TEHRAN, 1998814911

SRMBIRTH014

SARMAYEH MOTAHARI- MOALLEM, TEHRAN, 1513614318

SRMBIRTH025

VALASR ST, AZADI BLVD 105, TEHRAN, 1419983114

SRMBIRTH031

JALAL GISHA NASR 13, TEHRAN, 1447693483

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.