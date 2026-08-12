SRMBIRTH401
Detaily kódu BIC/Swift banky SARMAYE BANK (P.J.S.C)
Detaily kódu Swift
SARMAYE BANK (P.J.S.C)
NAVAR SIAHATI
SRMBIRTH401
SARMAYE BANK (P.J.S.C)
KISH ISLAND
Banka SARMAYE BANK (P.J.S.C) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SARMAYE BANK (P.J.S.C)
Najděte kódy Swift různých poboček banky SARMAYE BANK (P.J.S.C).
Pobočky SARMAYE BANK (P.J.S.C)
SRMBIRTH002
MASOUMI ALLEY, NORTH SHIRAZ ST, TEHRAN, 1991734866
SRMBIRTH004
SAADAT ABAD ST, AT THE CORNER OF, TEHRAN, 1998814911
SRMBIRTH014
SARMAYEH MOTAHARI- MOALLEM, TEHRAN, 1513614318
SRMBIRTH025
VALASR ST, AZADI BLVD 105, TEHRAN, 1419983114
SRMBIRTH031
JALAL GISHA NASR 13, TEHRAN, 1447693483
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.