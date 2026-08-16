SPEDRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM

Adresa pobočky

ST SHABOLOVKA, ENTRANCE BY KONY

Kód pobočky

SPEDRUM1XXX

Název banky

OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM

Město

MOSCOW

SPEDRUM1XXX

Banka OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM

Najděte kódy Swift různých poboček banky OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM.

Pobočky OAO 'SPECIALIZED DEPOSITARY' INFINITUM

SPEDRUM1XXX

ST SHABOLOVKA, ENTRANCE BY KONY, MOSCOW, 115054

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.