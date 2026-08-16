SNEZRU4CXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK SNEZHINSKIY JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK SNEZHINSKIY JSC

Adresa pobočky

TRUDA STREET 158 - CHELYABINSK

Kód pobočky

SNEZRU4CXXX

Název banky

BANK SNEZHINSKIY JSC

Město

CHELYABINSK

SNEZRU4CXXX

Banka BANK SNEZHINSKIY JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK SNEZHINSKIY JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK SNEZHINSKIY JSC.

Pobočky BANK SNEZHINSKIY JSC

SNEZRU4CXXX

TRUDA STREET 158 - CHELYABINSK, CHELYABINSK, 454080

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.