SLABRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK
Detaily kódu Swift
JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK
CHEREMNOVA-KONYUHOVA 12 - VELIKIY
SLABRU21XXX
JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK
VELIKIY NOVGOROD
Banka JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK.
Pobočky JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK
SLABRU21XXX
CHEREMNOVA-KONYUHOVA 12 - VELIKIY, VELIKIY NOVGOROD, 173004
SLABRU2VXXX
UL. CHEREMNOVA-KONYUHOVA 12, VELIKY NOVGOROD, 173004
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.