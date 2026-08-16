SKSBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SKS BANK, LLC, MOSCOW

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SKS BANK, LLC, MOSCOW

Adresa pobočky

POVARSKAYA ULIZA 23

Kód pobočky

SKSBRUMMXXX

Název banky

SKS BANK, LLC, MOSCOW

Město

MOSCOW

SKSBRUMMXXX

Banka SKS BANK, LLC, MOSCOW není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SKS BANK, LLC, MOSCOW

Najděte kódy Swift různých poboček banky SKS BANK, LLC, MOSCOW.

Pobočky SKS BANK, LLC, MOSCOW

SKSBRUMMXXX

POVARSKAYA ULIZA 23, MOSCOW, 121069

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.