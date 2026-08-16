SJSORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OAO AKB 'STELLA-BANK.'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OAO AKB 'STELLA-BANK.'

Adresa pobočky

ULICA BOLSHAYA SADOVAYA

Kód pobočky

SJSORU21XXX

Název banky

OAO AKB 'STELLA-BANK.'

Město

ROSTOV-ON-DON

SJSORU21XXX

Banka OAO AKB 'STELLA-BANK.' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OAO AKB 'STELLA-BANK.'

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Pobočky OAO AKB 'STELLA-BANK.'

SJSORU21XXX

ULICA BOLSHAYA SADOVAYA, ROSTOV-ON-DON, 344022

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.