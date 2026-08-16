SJSMRUM1LBR

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'

Adresa pobočky

OKTYABRSKJ PROSPEKT 112

Kód pobočky

SJSMRUM1LBR

Název banky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'

Město

LYUBERTSY

SJSMRUM1LBR

Banka JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'.

Pobočky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'SLAVIA'

SJSMRUM1LBR

OKTYABRSKJ PROSPEKT 112, LYUBERTSY, 140002

SJSMRUM1NNV

MININA STREET 19/6 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603155

SJSMRUM1PSV

SOVETSKAYA 31, PSKOV, 180000

SJSMRUM1SPB

GRIVTSOVA LANE 4 - ST, ST. PETERSBURG, 190000

SJSMRUMMXXX

KEDROVA 5A 5A, MOSCOW, 117292

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.